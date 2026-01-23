IBM ha sbloccato 3,5 miliardi di dollari (in continuo aumento) in aumenti di produttività grazie all'AI, al cloud ibrido, all'automazione e alle competenze di consulenza.
IBM ha affrontato ostacoli simili a quelli di molti dei suoi clienti. In tutta l'azienda, gli analisti erano sommersi da compiti ripetitivi invece di fornire insight.
Nelle risorse umane, i dipendenti hanno passato ore e ore a cercare politiche su trasferte e benefit in oltre 175 paesi, mentre i manager potevano dedicare appena circa 15–20 minuti a ciascuno delle migliaia di trasferimenti annuali di dipendenti. Il procurement si basava su più di 40 sistemi diversi, il che significava che i team dovevano muoversi tra dozzine di repository scollegati per rispondere alle domande dei fornitori. Nel settore IT, i desk di supporto erano sommersi da ticket di routine, come la reimpostazione delle password.
Nella supply chain, con oltre 10 milioni di spedizioni, 350.000 SKU e più di 200 fornitori diretti di parti di produzione a supporto della domanda da oltre 170 paesi, IBM ha affrontato una volatilità sempre più elevata, frequenti interruzioni e dati altamente frammentati. Il risultato era un processo decisionale lento e manuale e una visibilità end-to-end limitata, con conseguenti opportunità mancate per ottimizzare l'inventario, ridurre i costi e migliorare le prestazioni logistiche. I team inoltre riscontrava problemi nell'accesso ritardato a informazioni accurate e aggiornate nei sistemi finanziari, di supply chain e di vendite, con conseguenti inefficienze, scarsa coordinazione tra gli stakeholder e incapacità di identificare e mitigare rapidamente i rischi.
Nel settore delle vendite, i rivenditori digitali trascorrevano collettivamente molte ore all'anno spostandosi tra cinque diverse applicazioni per supportare i potenziali clienti. I venditori erano sopraffatti dalla complessità di navigare tra più sistemi in silo, che spaziavano dalle piattaforme di contenuti di vendita e documentazione prodotto agli strumenti di comunicazione, per recuperare contenuti rilevanti, creare messaggi ai potenziali clienti e rispondere alle domande di quelli esistenti. Questa esperienza frammentata riduceva la produttività dei venditori, rallentava la progressione delle operazioni e influiva sulla qualità del coinvolgimento dei clienti.
Il dipartimento fiscale di IBM dedicava molto tempo ad aggregare e armonizzare manualmente grandi volumi di dati granulari provenienti da sistemi di più fonti per preparare le migliaia di dichiarazioni fiscali che l'azienda presenta ogni mese, ciascuna allineata alle specifiche normative delle singole giurisdizioni.
In generale, c'era meno tempo per il lavoro strategico, perché i dipendenti erano impantanati in compiti ripetitivi.
L'obiettivo di IBM non era solo trasformare. Si trattava di creare un blueprint per la produttività a livello aziendale utilizzando AI, cloud ibrido e automazione, insieme alle tecnologie dei partner strategici e alla nostra esperienza di consulenza.
Al centro di questa trasformazione c'era un framework esecutivo che ha permesso a IBM di scalare il cambiamento in tutta l'azienda nei seguenti modi:
Questo processo non è stato solo un cambiamento tecnologico, ma anche culturale: ha portato velocità, responsabilità e miglioramento continuo in tutta l'azienda.
Sfruttando fattori abilitanti chiave, tra cui AI e altre tecnologie, IBM ha ottenuto 3,5 miliardi di dollari in aumenti di produttività, con vantaggi totali che dovrebbero raggiungere 4,5 miliardi di dollari entro la fine del 2025.
Impatto a livello enterprise
Ha progettato più di 155 casi d'uso dell'AI per le funzioni principali, con l'obiettivo di semplificare il lavoro e di rendere più rapido il processo decisionale.
Impatto specifico per dominio
Impatto futuro
IBM sta inoltre sviluppando AskIBM per riunire e orchestrare agenti e assistenti AI specifici per dominio, rendendoli più accessibili e perfettamente integrati nei workflow come parte della nostra strategia.
IBM è una società multinazionale di tecnologia con una ricca storia che risale al 1911. Serviamo una clientela diversificata, offrendo una vasta gamma di prodotti e servizi di cloud computing, AI, analytics e consulenza. IBM è riconosciuta per il suo impegno verso l'innovazione, con una particolare attenzione alla ricerca e allo sviluppo. La nostra forza lavoro è composta da professionisti di talento che contribuiscono ai notevoli ricavi e all'influenza di IBM nel settore tecnologico.
Scopri strategie comprovate per aumentare la produttività e alimentare la trasformazione incentrata sull'AI.
© Copyright IBM Corporation 2025
IBM, il logo IBM, IBM Watson, watsonx, watsonx.ai, watsonx Orchestrate, watsonx Code Assistant, Turbonomic, Apptio e IBM Consulting sono marchi di IBM Corp. registrati in diverse giurisdizioni del mondo.
Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici.
Le dichiarazioni di IBM relative ai piani, alle indicazioni e alle intenzioni dell'azienda sono soggette a modifiche o a ritiro senza preavviso, a esclusiva discrezione di IBM. Le informazioni relative a potenziali prodotti futuri sono da intendersi quale descrizione della generica direzione del prodotto da parte nostra. Su di esse non va fatto affidamento ai fini della decisione di acquisto.