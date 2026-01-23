Produttività con AI e innovazione

IBM ha sbloccato 3,5 miliardi di dollari (in continuo aumento) in aumenti di produttività grazie all'AI, al cloud ibrido, all'automazione e alle competenze di consulenza.

Ore preziose sprecate

IBM ha affrontato ostacoli simili a quelli di molti dei suoi clienti. In tutta l'azienda, gli analisti erano sommersi da compiti ripetitivi invece di fornire insight.

Nelle risorse umane, i dipendenti hanno passato ore e ore a cercare politiche su trasferte e benefit in oltre 175 paesi, mentre i manager potevano dedicare appena circa 15–20 minuti a ciascuno delle migliaia di trasferimenti annuali di dipendenti. Il procurement si basava su più di 40 sistemi diversi, il che significava che i team dovevano muoversi tra dozzine di repository scollegati per rispondere alle domande dei fornitori. Nel settore IT, i desk di supporto erano sommersi da ticket di routine, come la reimpostazione delle password.

Nella supply chain, con oltre 10 milioni di spedizioni, 350.000 SKU e più di 200 fornitori diretti di parti di produzione a supporto della domanda da oltre 170 paesi, IBM ha affrontato una volatilità sempre più elevata, frequenti interruzioni e dati altamente frammentati. Il risultato era un processo decisionale lento e manuale e una visibilità end-to-end limitata, con conseguenti opportunità mancate per ottimizzare l'inventario, ridurre i costi e migliorare le prestazioni logistiche. I team inoltre riscontrava problemi nell'accesso ritardato a informazioni accurate e aggiornate nei sistemi finanziari, di supply chain e di vendite, con conseguenti inefficienze, scarsa coordinazione tra gli stakeholder e incapacità di identificare e mitigare rapidamente i rischi.

Nel settore delle vendite, i rivenditori digitali trascorrevano collettivamente molte ore all'anno spostandosi tra cinque diverse applicazioni per supportare i potenziali clienti. I venditori erano sopraffatti dalla complessità di navigare tra più sistemi in silo, che spaziavano dalle piattaforme di contenuti di vendita e documentazione prodotto agli strumenti di comunicazione, per recuperare contenuti rilevanti, creare messaggi ai potenziali clienti e rispondere alle domande di quelli esistenti. Questa esperienza frammentata riduceva la produttività dei venditori, rallentava la progressione delle operazioni e influiva sulla qualità del coinvolgimento dei clienti.

Il dipartimento fiscale di IBM dedicava molto tempo ad aggregare e armonizzare manualmente grandi volumi di dati granulari provenienti da sistemi di più fonti per preparare le migliaia di dichiarazioni fiscali che l'azienda presenta ogni mese, ciascuna allineata alle specifiche normative delle singole giurisdizioni.

In generale, c'era meno tempo per il lavoro strategico, perché i dipendenti erano impantanati in compiti ripetitivi.

L'obiettivo di IBM non era solo trasformare. Si trattava di creare un blueprint per la produttività a livello aziendale utilizzando AI, cloud ibrido e automazione, insieme alle tecnologie dei partner strategici e alla nostra esperienza di consulenza.
4,5 miliardi di dollari aumenti di produttività attesi entro la fine del 2025. 15.000 agenti AI proposti dai dipendenti durante la IBM watsonx Challenge del 2025
In IBM, siamo diventati i nostri primi clienti, dimostrando che la trasformazione su scala aziendale non solo è possibile, ma offre un valore misurabile significativo.
Joanne Wright Senior Vice President of Transformation & Operations IBM
Dalla complessità alla produttività

Al centro di questa trasformazione c'era un framework esecutivo che ha permesso a IBM di scalare il cambiamento in tutta l'azienda nei seguenti modi:

  • Mentalità: cambiare lo status quo
    IBM si è impegnata a eliminare la complessità e semplificare i workload, automatizzare compiti ripetitivi e embedding l'AI nei workflow con il portfolio di prodotti IBM® watsonx.

  • Velocità: sprint Agile per un impatto rapido
    Utilizzando un modello di consegna Agile, IBM si è avviata con l'obiettivo di rilasciare minimum viable product circa ogni due settimane attraverso vari strumenti e iniziative, dando priorità al progresso piuttosto che alla perfezione.

  • Misurazione: definire e superare gli standard
    Ogni iniziativa è stata misurata in base ai risultati aziendali.

  • Sponsorizzazione: coinvolgimento sia dall'alto che dal basso
    Un comitato direttivo guidato da CEO ha rafforzato la responsabilità e il cambiamento culturale, mentre i dipendenti sono stati autorizzati a mettere in discussione i processi esistenti e sviluppare modi per applicare l'AI al loro lavoro quotidiano.

Questo processo non è stato solo un cambiamento tecnologico, ma anche culturale: ha portato velocità, responsabilità e miglioramento continuo in tutta l'azienda.
Oltre la sperimentazione, verso risultati tangibili

Sfruttando fattori abilitanti chiave, tra cui AI e altre tecnologie, IBM ha ottenuto 3,5 miliardi di dollari in aumenti di produttività, con vantaggi totali che dovrebbero raggiungere 4,5 miliardi di dollari entro la fine del 2025.

Impatto a livello enterprise

Ha progettato più di 155 casi d'uso dell'AI per le funzioni principali, con l'obiettivo di semplificare il lavoro e di rendere più rapido il processo decisionale.

Impatto specifico per dominio

  • Finanza:
    durante i primi 3 mesi di implementazione, il team ha osservato:
    • Riduzione prevista di circa il 90% del tempo di ciclo nell'elaborazione dei registri e nei workflow correlati.
    • 600.000 USD di possibili risparmi annuali per il team finanziario che implementa la soluzione di automazione.
       
  • Supply chain e procurement:
    • Circa 26.000 ore di procurement all'anno risparmiate con dati, AI e automazione.
    • Team di procurement che hanno potuto concentrarsi sulla strategia dei fornitori e sul sourcing strategico.
    • Riduzione della complessità e migliore gestione delle spese.
    • Dal 2022, l'organizzazione della supply chain di IBM ha raggiunto notevoli riduzioni dei costi logistici (circa il 30% in tre anni) grazie all'uso combinato di dati, AI e strumenti di automazione.
    • 15,6% circa di risparmi di produttività nel costo della supply chain dell'hardware grazie all'AI e all'automazione.  
       
  • Supporto IT:
    • Attività IT di routine automatizzate, riducendo i ticket di supporto standard del 56% dal 2022 al 2024.
    • Risolto l'86% delle query con gli agenti AI.
    • Riduzione iniziale dei costi pari a 18 milioni di dollari, che ora si traduce in una costante riduzione dei costi annuali.
    • Chiamate e chat ridotte del 74% dal lancio di AskIT nel 2023.
    • Aumento della soddisfazione dei dipendenti verso AskIT a un CSAT del 91,6%, in aumento di 11,6 punti rispetto al suo lancio iniziale.
       
  • HR:
    • L'agente AI AskHR ora risolve il 94% delle richieste comuni, con una riduzione del 75% dei ticket di supporto rispetto ai livelli storici, risultati ottenuti grazie a un percorso di trasformazione iniziato nel 2017.
    • Riduzione del 40% nel budget operativo negli ultimi quattro anni grazie agli sforzi complessivi di trasformazione.

  • Tasse:
    • Si prevedono decine di migliaia di ore all'anno risparmiate grazie a tre casi d'uso che automatizzano processi precedentemente manuali e che richiedono molto tempo.
    • Oltre il 95% di accuratezza nel controllo delle fatture al primo tentativo con gli agenti AI nei test su 18 dei 19 formati di fattura.
    • EY.ai for tax, realizzato con IBM watsonx in collaborazione con Ernst & Young, LLP, è stato sviluppato per semplificare la conformità fiscale globale e supportare la trasformazione basata sull'AI.

  • Vendite:
    • L'Assistente alle vendite, la funzionalità AI più utilizzata all'interno della suite AskSales, ha risposto a oltre 250.000 domande dei venditori nel 2025, risparmiando ore di ricerca e generazione degli insight.
    • Sfruttando le sue diverse funzionalità, AskSales segna le basi per una soluzione di agentic AI unificata per il team di vendita di IBM.

Impatto futuro

IBM sta inoltre sviluppando AskIBM per riunire e orchestrare agenti e assistenti AI specifici per dominio, rendendoli più accessibili e perfettamente integrati nei workflow come parte della nostra strategia.
Informazioni su IBM

IBM è una società multinazionale di tecnologia con una ricca storia che risale al 1911. Serviamo una clientela diversificata, offrendo una vasta gamma di prodotti e servizi di cloud computing, AI, analytics e consulenza. IBM è riconosciuta per il suo impegno verso l'innovazione, con una particolare attenzione alla ricerca e allo sviluppo. La nostra forza lavoro è composta da professionisti di talento che contribuiscono ai notevoli ricavi e all'influenza di IBM nel settore tecnologico.

 Componenti della soluzione IBM® watsonx.ai IBM® watsonx Orchestrate IBM Watson Discovery IBM® watsonx Code Assistant IBM Turbonomic IBM Hybrid Cloud IBM® Apptio IBM Consulting
