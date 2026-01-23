IBM ha affrontato ostacoli simili a quelli di molti dei suoi clienti. In tutta l'azienda, gli analisti erano sommersi da compiti ripetitivi invece di fornire insight.

Nelle risorse umane, i dipendenti hanno passato ore e ore a cercare politiche su trasferte e benefit in oltre 175 paesi, mentre i manager potevano dedicare appena circa 15–20 minuti a ciascuno delle migliaia di trasferimenti annuali di dipendenti. Il procurement si basava su più di 40 sistemi diversi, il che significava che i team dovevano muoversi tra dozzine di repository scollegati per rispondere alle domande dei fornitori. Nel settore IT, i desk di supporto erano sommersi da ticket di routine, come la reimpostazione delle password.

Nella supply chain, con oltre 10 milioni di spedizioni, 350.000 SKU e più di 200 fornitori diretti di parti di produzione a supporto della domanda da oltre 170 paesi, IBM ha affrontato una volatilità sempre più elevata, frequenti interruzioni e dati altamente frammentati. Il risultato era un processo decisionale lento e manuale e una visibilità end-to-end limitata, con conseguenti opportunità mancate per ottimizzare l'inventario, ridurre i costi e migliorare le prestazioni logistiche. I team inoltre riscontrava problemi nell'accesso ritardato a informazioni accurate e aggiornate nei sistemi finanziari, di supply chain e di vendite, con conseguenti inefficienze, scarsa coordinazione tra gli stakeholder e incapacità di identificare e mitigare rapidamente i rischi.

Nel settore delle vendite, i rivenditori digitali trascorrevano collettivamente molte ore all'anno spostandosi tra cinque diverse applicazioni per supportare i potenziali clienti. I venditori erano sopraffatti dalla complessità di navigare tra più sistemi in silo, che spaziavano dalle piattaforme di contenuti di vendita e documentazione prodotto agli strumenti di comunicazione, per recuperare contenuti rilevanti, creare messaggi ai potenziali clienti e rispondere alle domande di quelli esistenti. Questa esperienza frammentata riduceva la produttività dei venditori, rallentava la progressione delle operazioni e influiva sulla qualità del coinvolgimento dei clienti.

Il dipartimento fiscale di IBM dedicava molto tempo ad aggregare e armonizzare manualmente grandi volumi di dati granulari provenienti da sistemi di più fonti per preparare le migliaia di dichiarazioni fiscali che l'azienda presenta ogni mese, ciascuna allineata alle specifiche normative delle singole giurisdizioni.

In generale, c'era meno tempo per il lavoro strategico, perché i dipendenti erano impantanati in compiti ripetitivi.

L'obiettivo di IBM non era solo trasformare. Si trattava di creare un blueprint per la produttività a livello aziendale utilizzando AI, cloud ibrido e automazione, insieme alle tecnologie dei partner strategici e alla nostra esperienza di consulenza.