I servizi post-vendita, che comprendono la manutenzione, le riparazioni e l'assistenza ai veicoli, sono forniti dalle concessionarie Honda Pakistan a migliaia di clienti ogni anno. In passato, le concessionarie si affidavano a processi manuali per gestire le richieste in garanzia e ordinare i pezzi di ricambio, spesso causando ritardi nelle consegne che riducevano la soddisfazione dei clienti. Inoltre, Honda Pakistan non disponeva di informazioni tempestive sui livelli delle scorte e degli ordini, e di conseguenza le scorte locali a volte risultavano esaurite anche se i pezzi erano effettivamente disponibili.

Come molti altri leader dell'industria automobilistica, Honda Pakistan si affida alle soluzioni SAP per gestire la propria attività. L'azienda si è resa conto che il passaggio da SAP ERP alla piattaforma di nuova generazione SAP S/4HANA le avrebbe permesso di utilizzare i dati degli ordini delle concessionarie in tempo reale, per creare un processo automatico di pianificazione e rifornimento dei ricambi, con un servizio rapido e clienti soddisfatti.

"Siamo certi che innovazioni come l'esperienza mobile di SAP Fiori® e la tecnologia analitica in-memory di SAP S/4HANA ci permetteranno di migliorare l'efficienza del back-office e la soddisfazione dei clienti", afferma Muhammad Ali. "Per massimizzare il valore del nostro investimento in SAP S/4HANA, abbiamo cercato una piattaforma di infrastruttura IT in grado di fornire le prestazioni, la scalabilità e l'affidabilità necessarie per questi carichi di lavoro impegnativi e mission-critical".