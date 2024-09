Da oltre 20 anni, Hoffmann Neopac si affida a SAP ERP, eseguito su server IBM Power Systems nel proprio data center on-premise. In precedenza, per supportare le operazioni l'azienda utilizzava i seguenti moduli SAP ERP: Financial Accounting, Controlling, Controlling and Profitability Analysis, Production Planning, Supply Chain Management, Materials Management, Quality Management, Manufacturing Intelligent Integration and Intelligence, Extended Warehouse Management, Sales and Distribution, Global Trade Services, Human Capital Management, Application Performance Manager e SAP Solution Manager. Ma il team si era reso conto che queste applicazioni non fornivano l'analytics in tempo reale e gli insight operativi necessari per ottimizzare il business.

Per poter sfruttare l'analytics in tempo reale, l'azienda ha deciso di passare alla suite in-memory di ultima generazione SAP S/4HANA e, dopo un lungo processo di valutazione, ha optato per un'implementazione da zero.

Come ricorda Frank Werdermann: "Per la valutazione della soluzione ERP, ci siamo basati su oltre 150 domande e criteri. Abbiamo preso in considerazione le soluzioni di diversi fornitori di software, ma presto ci siamo resi conto che SAP S/4HANA offriva il pacchetto più completo. Nel corso dei decenni avevamo aggiunto talmente tante opzioni al nostro panorama SAP ERP che un'implementazione con approccio greenfield rappresentava il modo più semplice e veloce di procedere".

Durante la fase di valutazione, Hoffmann Neopac ha anche preso la decisione di esternalizzare l'hosting del suo nuovo panorama SAP a WAGNER AG, business partner Gold di IBM.

"Siamo un'azienda di packaging, non un'azienda IT, e non aveva più senso dedicare così tanto tempo e così tante energie alla gestione del nostro panorama SAP", racconta Frank Werdermann. "Per gestire una soluzione on-premise sono necessarie almeno due persone con le giuste conoscenze e competenze, il che non ha senso per la maggior parte delle aziende di piccole e medie dimensioni. Per lasciare il nostro team IT libero di concentrare più risorse sul core business, abbiamo deciso di affidare l'hosting e la gestione quotidiana dell'infrastruttura a esperti che fanno solo questo, per noi e per altri clienti, e che possono contare su una vasta esperienza in diversi ambienti e con diverse aziende".