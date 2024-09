IBM Storage Networking SAN24B-6 è uno switch di livello base che combina funzionalità ad alte prestazioni di 4, 8, 16 e 32 Gbps con semplicità point-and-click e funzionalità di livello enterprise. Fornisce ai data center di piccole e medie dimensioni un accesso a basso costo alla tecnologia Fibre Channel Gen 6 leader del settore e la possibilità di iniziare in piccolo e crescere su richiesta, da 8 a 24 porte, per supportare un ambiente di storage in evoluzione. I prodotti IBM B-type Gen 6 Fibre Channel sono progettati per liberare tutto il potenziale delle nuove tecnologie di storage per i nuovi workload applicativi ad alte prestazioni.