Per trarre vantaggio dalla standardizzazione su più piattaforme, il gruppo sta spostando tutte le sue istanze SAP HANA su Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions (link esterno a ibm.com). "Non appena Red Hat Enterprise Linux è stato certificato da SAP per la piattaforma IBM Power Systems, abbiamo iniziato a eseguire i sistemi di produzione SAP HANA su Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions", ricorda Manfred Leistner. "Grazie alla stretta collaborazione tra i diversi team di IBM e Red Hat, siamo entrati in produzione con SAP HANA rapidamente e senza ritardi".

Per Blanc und Fischer IT Services GmbH, essere in grado di eseguire Linux su IBM Power Systems è essenziale per continuare ad attrarre i talenti più brillanti. "Il personale IT, in particolare i dipendenti più giovani, si trova molto bene con Linux su IBM Power Systems, anche se non ha mai utilizzato la piattaforma in precedenza", aggiunge Manfred Leister. "È un grande vantaggio per noi poter sfruttare la profonda conoscenza di Red Hat Enterprise Linux su diverse piattaforme server, in quanto aumenta la flessibilità e accelera la risoluzione dei problemi". Blanc und Fischer IT Services GmbH attribuisce grande valore alla mentalità open source di Red Hat e si avvale di una vasta comunità di amministratori e sviluppatori che hanno familiarità con la soluzione.

Come fasi successive, Blanc und Fischer IT Services GmbH prevede di implementare i processi DevOps in tutte le operazioni del data center, utilizzando Red Hat Ansible Automation Platform (link esterno a ibm.com) e Red Hat Satellite (link esterno a ibm.com ) insieme a Red Hat Premium e IBM Platinum Business Partner SVA (link esterno a ibm.com).Oltre a ciò, il team IT sta già cercando i modi per razionalizzare ulteriormente la distribuzione, esaminando le applicazioni containerizzate basate su Red Hat OpenShift ,una piattaforma contenitore Kubernetes pensata per le imprese. Il team IT, deciso sostenitore delle strategie multi-cloud e di cloud ibrido, sta esplorando le opzioni cloud per ottimizzare i costi e aumentare ulteriormente la flessibilità.