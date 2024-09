"Negli ultimi due decenni", spiega Cheng Cai He, Head of Big Data and Security di Atos Cina, "penso che tutti abbiamo assistito alle crescenti minacce alla sicurezza e alle violazioni dei dati. E i tipi di attacchi, i tipi di virus, si sono evoluti molto rapidamente nella regione cinese".

In risposta, molti clienti di Atos avevano iniziato a investire in modo piuttosto massiccio in nuove apparecchiature e prodotti di sicurezza. Ma spesso queste offerte non erano ben integrate, limitando la capacità di proteggere gli utenti.

"Non erano molto efficienti", aggiunge Cheng Cai. "E le aziende, a partire dall'industria manifatturiera, hanno iniziato a parlarci sempre più spesso di come poter garantire che tutti questi prodotti lavorino bene insieme. Quindi abbiamo iniziato a esplorare l'idea di creare un servizio SOC (Security Operations Center) basato su cloud".

A questo punto i SOC erano diventati più comuni nel mercato cinese. E attraverso un servizio SOC, Atos avrebbe potuto centralizzare meglio i dati di sicurezza dei propri clienti, offrendo una visione a 360 gradi dello stato e della stabilità complessive della rete.

"Prima, tutti i SOC di cui eravamo a conoscenza erano stati costruiti direttamente dalle società stesse", osserva Cheng Cai. "Ed erano pochi perché i SOC sono un grosso investimento. Ti ritrovi a dover acquistare dispositivi di sicurezza di tutti i tipi e devi investire in un team di supporto dedicato, se intendi offrire una protezione attiva sette giorni alla settimana, 24 ore al giorno".

Al contrario, scegliendo un approccio basato sui servizi, Atos poteva estendere i vantaggi di un SOC alle piccole e medie imprese che non avevano il capitale disponibile per investire in un progetto IT così importante. E per semplificare l'erogazione di questo servizio a più ambienti di utenti finali, Atos doveva anche affidarsi a un modello di distribuzione basato sul cloud.

"Il settore del cloud è maturato molto negli ultimi cinque anni in Cina", aggiunge Cheng Cai. "E molti dei nostri clienti stanno spostando le proprie risorse IT dall'ambiente installato in loco al cloud. Ma questa transizione è complicata perché dobbiamo rispettare le leggi sulla protezione dei dati che stabiliscono che le informazioni critiche e i dati personali dei clienti non possono essere trasferiti fuori dal Paese. Quindi la soluzione cloud per il nostro nuovo servizio doveva essere ospitata in Cina".