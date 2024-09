La scelta di QRadar come soluzione SIEM preferita ha aiutato CarbonHelix a distinguersi come leader nello spazio SOC, grazie alla convenienza e alla scalabilità della soluzione. Precious afferma: «Possiamo fornire un servizio di più alto livello a un costo inferiore. QRadar è scalabile, e quindi è in grado di adattarsi alle organizzazioni man mano che evolvono, che iniziano ad acquisire nuove strutture o che semplicemente aumentano la loro visibilità sulla sicurezza».

Grazie a IBM Cloud, CarbonHelix può offrire servizi avanzati che risultano troppo costosi o non disponibili su altre piattaforme cloud. Ad esempio, alcuni clienti di CarbonHelix richiedono un'archiviazione di dati di diversi anni per poter soddisfare i propri requisiti di conformità. Ciò può essere costoso per lo storage cloud, ma IBM Cloud consente a CarbonHelix di offrire ai propri clienti l'accesso nativo al cold storage a basso costo.

Come la maggior parte delle aziende tecnologiche, in particolar modo quelle che si occupano di sicurezza, CarbonHelix lavora duramente per rimanere un passo avanti rispetto alla concorrenza, e Precious attribuisce al suo rapporto con IBM un ruolo fondamentale in questo senso. Non solo l'impegno di IBM nella ricerca e nello sviluppo aiuta CarbonHelix a stare al passo con le più recenti minacce alla sicurezza, ma l'espansione della linea di prodotti IBM aiuta l'azienda ad ampliare costantemente la propria offerta. Recentemente, CarbonHelix ha aggiunto al suo portafoglio i servizi di disaster recovery, archiviazione dati e monitoraggio degli endpoint di QRadar.

«L'investimento che IBM sta facendo nei suoi prodotti e servizi aiuta le organizzazioni come la nostra a evitare la stagnazione. Questo è particolarmente importante nel settore della sicurezza, perché ciò che era importante anche solo un anno fa, oggi lo è meno. IBM ci consente di essere sempre all'avanguardia», conclude Precious.