Cargills Bank Ltd.

La banca ha condotto un ampio processo per individuare e valutare potenziali soluzioni. Ha scelto la soluzione IBM QRadar Security Information and Event Management (SIEM) per il monitoraggio completo della sicurezza, la rilevazione delle minacce e la conoscenza attivabile, insieme a QRadar Advisor with Watson, la prima soluzione di sicurezza che sfrutta le funzionalità dell'IA IBM Watson per agevolare la rapida indagine e classificazione di potenziali incidenti legati alla sicurezza.

“Abbiamo sempre capito che gli approcci tradizionali alla sicurezza informatica non sarebbero stati efficaci. Il settore bancario tende ad affidarsi alla diagnosi e alla risposta post-evento", afferma Rohan Muttiah, sottolineando le difficoltà che le banche incontrano nel mantenere le capacità 24x7, la mancanza di personale esperto e qualificato e il volume di potenziali incidenti che sovrasta la capacità umana.

IBM QRadar Advisor with Watson, parte della IBM QRadar Security Intelligence Platform, offre capacità cognitive per aiutare gli analisti della sicurezza nelle indagini e nei processi di risposta. In combinazione con la threat intelligence e i dati sugli eventi di sicurezza di QRadar, la soluzione aiuta gli analisti a indagare su potenziali minacce sfruttando le capacità di elaborazione del linguaggio naturale di Watson su blog, siti Web, documenti di ricerca e altre fonti sulla sicurezza, per contribuire a ridurre le tempistiche delle indagini sulla sicurezza informatica da settimane o giorni a minuti o ore.

"La crescente frequenza degli attacchi informatici genera anche un volume enorme di dati correlati quasi impossibile da comprendere rapidamente", afferma Manori Unambuwe, Head-Software Sales - Sri Lanka e Maldive, IBM. "Watson è stato addestrato al linguaggio della sicurezza informatica e ha "letto" più di due milioni di documenti sulla sicurezza informatica, rendendo disponibili informazioni provenienti da rapporti di ricerca precedentemente non accessibili ai moderni strumenti di sicurezza."

IBM QRadar SIEM rileva anomalie, individua minacce avanzate e rimuove i falsi positivi. Consolida gli eventi di log e i dati del flusso di rete da migliaia di dispositivi, endpoint e applicazioni distribuiti su una rete. Utilizza quindi un motore di analisi della sicurezza avanzato per normalizzare e correlare questi dati e individua le infrazioni alla sicurezza che richiedono un'indagine.

"Cargills Bank è riuscita a ridurre queste limitazioni utilizzando IBM QRadar SIEM e QRadar Advisor with Watson per ricevere avvisi con assegnazione di priorità in tempo reale. Il portfolio di sicurezza cognitiva best-in-class di IBM ci aiuterà a prevenire le minacce e ridurre i rischi, supportando così la nostra posizione di banca digitale leader", aggiunge Rohan Muttiah.