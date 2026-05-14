Apa itu memori virtual?

Mengenai data, halaman berfungsi sebagai koin dunia dan berfungsi sebagai media dasar pertukaran. Dalam hal manajemen memori virtual, modul yang dicantumkannya adalah halaman, unit data terkecil. Halaman adalah blok-blok ruang alamat virtual yang berdekatan (berdampingan).

Halaman datang dalam satu ukuran tetap, umumnya. Awalnya, halaman ditimbang secara seragam sebesar 4 KB dan ukuran ini secara tradisional telah menjadi standar industri. Akhir-akhir ini, sistem yang lebih modern menggunakan ukuran tetap yang jauh lebih besar, termasuk ukuran hingga 2 MB atau 1 GB atau bahkan lebih besar.

Dalam memori virtual, sebagian besar halaman berukuran 4 KB atau 8 KB, tergantung pada arsitektur yang diikuti. Microsoft Windows, Linux , dan macOS milik Apple semuanya dibangun berdasarkan ukuran halaman 4 KB. Ukuran halaman memori virtual UNIX disusun sesuai dengan arsitektur perangkat keras masing-masing sistem sebagai sistem 32-bit atau 64-bit. (Sistem UNIX biasanya mencurahkan 3 GB hingga 4 GB untuk setiap proses yang dijalankan.)

Dalam OS tertentu, semua halaman biasanya akan sesuai dengan satu ukuran halaman. Pengecualian untuk aturan ini melibatkan partisi dinamis, yang menyajikan memori dalam berbagai ukuran, berdasarkan permintaan tertentu. Memiliki halaman berukuran identik memudahkan OS untuk berhasil mengelola semuanya secara bersamaan.

Juga, karena ukurannya yang cocok, lebih mudah bagi OS untuk mencegah fragmentasi eksternal, yang terjadi ketika kantong memori yang tidak digunakan berakar di antara blok memori yang dialokasikan. Hasilnya: terlalu sedikit memori yang tersedia untuk dialokasikan dalam satu potongan yang berguna.

Dengan menggunakan halaman, OS dapat memetakan memori logis dari suatu proses, pada dasarnya menerjemahkannya untuk memori fisik yang tidak bersebelahan dalam bentuk bingkai halaman. Bingkai halaman adalah blok memori fisik (RAM) yang digunakan OS sebagai jenis kontainer untuk halaman memori. Ukuran bingkai halaman cocok dengan halaman itu sendiri, baik itu 4 KB atau ukuran yang lebih besar.

CPU membuat alamat memori virtual, yang bertindak sebagai referensi lokasi memori yang akan digunakan oleh proses perangkat lunak yang berjalan pada OS itu. Para pemrogram menggunakan tabel halaman untuk melacak dan mengelola bingkai halaman serta berfungsi sebagai struktur data utama. Entri tabel halaman digunakan untuk menghubungkan alamat virtual ke alamat fisik dalam OS.

Nomor halaman virtual (VPN) menggunakan 20 bit pertama dari alamat virtual untuk berfungsi sebagai pengidentifikasi untuk ruang alamat virtual dalam ruang memori virtual proses komputer itu. Nomor halaman mengidentifikasi halaman sehingga unit manajemen memori (MMU) dapat mengambilnya dari bingkai memori fisik atau dari disk.

Sementara itu, bagian alamat yang tersisa berfungsi sebagai offset halaman, yang menentukan lokasi fisik yang tepat dari halaman itu di dalam OS, sampai ke lokasi byte individu.