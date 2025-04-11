Apa itu pengujian sistem?

Saat membahas pengujian sistem, kita secara alami akan menemukan topik dependensi, yang merupakan hubungan yang ada dalam kasus uji. Dalam situasi seperti itu, hasil dari satu kasus uji dapat bergantung sebagian atau seluruhnya pada hasil kasus uji lain. Dependensi juga dapat melibatkan fungsionalitas, lingkungan pengujian atau kebijakan keamanan dan bahkan dapat memengaruhi seluruh proses pengujian yang dikelola organisasi.

Metodologi pengujian sistem tidak memberikan pandangan mendalam ke dalam cara kerja mereka (ingat, ini adalah bentuk pengujian kotak hitam), tetapi memberi tahu Anda jika aplikasi tertentu berfungsi. Tujuan pengujian sistem adalah untuk membantu menemukan celah, kesalahan, atau persyaratan yang hilang karena hal tersebut menentukan fungsionalitas keseluruhan aplikasi perangkat lunak.

Pengujian sistem biasanya dilakukan setelah pengujian integrasi tetapi sebelum pengujian penerimaan, sehingga memastikan semua komponen berfungsi bersama dengan baik. Seperti yang akan kita lihat, ini sering mencakup aspek fungsional dan non-fungsional dari sistem. Karena didasarkan pada area fungsional yang ketat dan non-fungsional secara luas, pengujian ini masuk ke aspek-aspek yang jauh seperti kegunaan, keamanan, dan kinerja.

Salah satu tujuan utama pengujian sistem adalah memungkinkan Anda untuk memverifikasi bahwa pengodean perangkat lunak dapat diterjemahkan ke dalam program yang dapat digunakan. Namun, tujuan menyeluruh dari pengujian sistem adalah untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dievaluasi mampu mendukung persyaratan bisnis pengguna yang akan mengandalkannya.

Proses pengujian dimaksudkan untuk mencerminkan lingkungan produksi yang sama yang akan digunakan, untuk memastikan fungsi perangkat lunak sesuai kebutuhan meskipun kondisi dunia nyata berubah. Demikian pula, data uji dibuat untuk meniru data dan situasi dunia nyata. Setelah kasus uji dilakukan, cacat pada perangkat lunak dapat ditemukan dan diperbaiki.