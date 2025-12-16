Apa itu integrasi native?

Integrasi bawaan biasanya dibangun dan dipelihara oleh para insinyur penyedia perangkat lunak dan sering kali menggunakan antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk menghubungkan platform. Istilah “native”, dalam penggunaannya yang paling benar secara teknis, mengacu pada integrasi antara aplikasi yang dibuat oleh organisasi yang sama, seperti integrasi antara Google Meet dan Google Kalender. Dalam praktiknya, “integrasi native” juga biasa digunakan untuk merujuk pada integrasi yang disediakan oleh salah satu platform yang terlibat dalam integrasi.

Banyak platform, termasuk yang ditawarkan oleh Salesforce, Google, Microsoft, dan Shopify, menyediakan pasar digital mereka sendiri yang menampilkan fitur banyak integrasi yang dioptimalkan yang dalam bahasa sehari-hari disebut “native.” Integrasi antara Zoom dan Google Kalender memberikan pengalaman seperti native: integrasi ditemukan di pasar digital Google Workspace dan tunduk pada proses peninjauan oleh Google yang mengatur penggunaan data pengguna, konten yang menyesatkan atau menyinggung, penipuan, dan elemen lain yang berpotensi tidak menyenangkan.

Integrasi native seperti ini dirancang agar selancar mungkin, dan tersedia dalam antarmuka standar aplikasi. Aplikasi tersebut, dalam arti tertentu, adalah solusi siap pakai untuk menghubungkan dua aplikasi.

Jika memungkinkan, organisasi sering memilih integrasi native daripada integrasi kustom atau pihak ketiga karena integrasi native sering kali menghadirkan lebih sedikit gesekan daripada solusi pihak ketiga, dan integrasi tersebut membantu organisasi menghindari peningkatan waktu, uang, dan tenaga kerja yang terlibat dalam membuat dan memelihara integrasi khusus.

Integrasi native dirancang untuk menyediakan fitur yang paling umum digunakan bagi sebagian besar pengguna. Tak pelak lagi, integrasi ini tidak mencukupi untuk beberapa contoh penggunaan. Misalnya, perangkat lunak lama yang tidak didukung atau aplikasi kecil yang dibuat khusus mungkin terlalu khusus untuk mencari integrasi native di pasar platform.

Integrasi native mungkin juga tidak menawarkan kontrol yang cukup untuk kasus penggunaan tertentu. Organisasi mungkin memerlukan interaksi "jika/maka" yang lebih kompleks, integrasi di antara beberapa aplikasi berbeda dalam alur kerja terkoordinasi, kontrol yang lebih terperinci atas aliran data, atau fitur kepatuhan yang lebih spesifik daripada yang dapat ditawarkan oleh integrasi native. Dalam kasus seperti itu, organisasi mungkin memilih solusi integrasi lain, seperti API terpadu, atau platform iPaaS atau iPaaS tertanam yang memungkinkan penyesuaian yang lebih besar dan merampingkan integrasi banyak aplikasi dan sistem.