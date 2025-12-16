Apa itu integrasi native?

Integrasi bawaan biasanya dibangun dan dipelihara oleh para insinyur penyedia perangkat lunak dan sering kali menggunakan antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk menghubungkan platform. Istilah “native”, dalam penggunaannya yang paling benar secara teknis, mengacu pada integrasi antara aplikasi yang dibuat oleh organisasi yang sama, seperti integrasi antara Google Meet dan Google Kalender. Dalam praktiknya, “integrasi native” juga biasa digunakan untuk merujuk pada integrasi yang disediakan oleh salah satu platform yang terlibat dalam integrasi.
Banyak platform, termasuk yang ditawarkan oleh Salesforce, Google, Microsoft, dan Shopify, menyediakan pasar digital mereka sendiri yang menampilkan fitur banyak integrasi yang dioptimalkan yang dalam bahasa sehari-hari disebut “native.” Integrasi antara Zoom dan Google Kalender memberikan pengalaman seperti native: integrasi ditemukan di pasar digital Google Workspace dan tunduk pada proses peninjauan oleh Google yang mengatur penggunaan data pengguna, konten yang menyesatkan atau menyinggung, penipuan, dan elemen lain yang berpotensi tidak menyenangkan.
Integrasi native seperti ini dirancang agar selancar mungkin, dan tersedia dalam antarmuka standar aplikasi. Aplikasi tersebut, dalam arti tertentu, adalah solusi siap pakai untuk menghubungkan dua aplikasi.
Jika memungkinkan, organisasi sering memilih integrasi native daripada integrasi kustom atau pihak ketiga karena integrasi native sering kali menghadirkan lebih sedikit gesekan daripada solusi pihak ketiga, dan integrasi tersebut membantu organisasi menghindari peningkatan waktu, uang, dan tenaga kerja yang terlibat dalam membuat dan memelihara integrasi khusus.
Integrasi native dirancang untuk menyediakan fitur yang paling umum digunakan bagi sebagian besar pengguna. Tak pelak lagi, integrasi ini tidak mencukupi untuk beberapa contoh penggunaan. Misalnya, perangkat lunak lama yang tidak didukung atau aplikasi kecil yang dibuat khusus mungkin terlalu khusus untuk mencari integrasi native di pasar platform.
Integrasi native mungkin juga tidak menawarkan kontrol yang cukup untuk kasus penggunaan tertentu. Organisasi mungkin memerlukan interaksi "jika/maka" yang lebih kompleks, integrasi di antara beberapa aplikasi berbeda dalam alur kerja terkoordinasi, kontrol yang lebih terperinci atas aliran data, atau fitur kepatuhan yang lebih spesifik daripada yang dapat ditawarkan oleh integrasi native. Dalam kasus seperti itu, organisasi mungkin memilih solusi integrasi lain, seperti API terpadu, atau platform iPaaS atau iPaaS tertanam yang memungkinkan penyesuaian yang lebih besar dan merampingkan integrasi banyak aplikasi dan sistem.
Terkadang istilah “API” digunakan untuk membedakan integrasi pihak ketiga dari integrasi native bawaan. Ini menyesatkan, karena integrasi native sering menggunakan API (umumnya REST API) untuk memfasilitasi pertukaran data. Integrasi native hanyalah sebuah pendekatan untuk membangun integrasi.
Perbedaannya bukan pada integrasi API atau integrasi non-API, melainkan apakah integrasi dibangun dan dipelihara oleh vendor aplikasi atau oleh pihak ketiga. Dalam contoh Zoom dan Google, integrasi native akan dibangun dan dipelihara oleh para insinyur dari Zoom atau Google. Jika integrasi native itu tidak ada, perusahaan pihak ketiga mungkin perlu membangun dan memasarkan integrasi tersebut untuk memungkinkan integrasi kedua produk dan fitur masing-masing.
Integrasi native dapat digunakan untuk menghemat waktu, mengurangi potensi kesalahan, dan merampingkan proses. Setiap organisasi memiliki kebutuhan integrasi masing-masing, tetapi ada banyak konstruksi integrasi native yang umum.
Banyak departemen TI dan tim pengembangan menggunakan platform manajemen masalah khusus, seperti Jira atau Asana, untuk melacak tiket permintaan, progres, dan kolaborasi sepanjang siklus hidup masalah. Platform ini memiliki integrasi native untuk membantu proses penyelesaian tiket: permintaan dapat ditautkan ke identitas karyawan secara otomatis, dapat mengirim email dengan pembaruan, dan dapat disinkronkan dengan dokumentasi atau alat kolaborasi.
Aplikasi obrolan seperti Slack menawarkan banyak integrasi lancar dengan aplikasi dan platform lain yang umum digunakan. Administrator ruang kerja dapat mengunjungi pasar digital aplikasi obrolan untuk menginstal berbagai integrasi, serta mengontrol beberapa izin dan pengaturan dasar.
Misalnya, alat manajemen proyek seperti Jira dapat berintegrasi dengan Slack untuk memungkinkan pengguna membuat tiket, memeriksa status tiket, menerima pemberitahuan di saluran tertentu, dan banyak lagi. Aplikasi kalender seperti Outlook dan Google Kalender dapat disinkronkan dengan Slack untuk secara otomatis mengubah status Slack pengguna menjadi “dalam rapat” bersamaan dengan janji kalender. Aplikasi obrolan video dapat diluncurkan dengan perintah garis miring sederhana.
Platform manajemen hubungan pelanggan, atau CRM, membantu bisnis memusatkan dan mengelola data pelanggan. Alat CRM digunakan untuk menyimpan data pelanggan, catatan interaksi dukungan pelanggan, informasi penjualan dan penagihan, kontrak, dan banyak lagi. Platform CRM sering menampilkan fitur integrasi yang memfasilitasi pembuatan alur kerja terkait pelanggan.
Platform CRM dapat berintegrasi dengan jaringan media sosial, mencatat interaksi dan keterlibatan yang menunjukkan potensi prospek penjualan. Platform eCommerce dapat secara otomatis menambahkan informasi pesanan dan pelanggan ke platform CRM. Layanan pemasaran email dapat menggunakan data pelanggan dalam platform CRM untuk mengirim email yang lebih efisien dan bertarget. Pemroses pembayaran dapat membuat pembayaran terdaftar secara otomatis dalam aliran data penjualan CRM, semuanya secara real-time.
Ada metode integrasi lain di luar API native dan pihak ketiga. Platform API dan iPaaS terpadu, misalnya, dirancang untuk menambah fleksibilitas, skalabilitas, dan kemampuan untuk integrasi.
API terpadu adalah antarmuka standar tunggal yang digunakan untuk mengakses API dari beberapa aplikasi pihak ketiga dalam vertikal tertentu (seperti akuntansi, CRM, atau penggajian). API terpadu memungkinkan pengembang untuk berkomunikasi dengan beberapa layanan melalui satu titik akhir, daripada mengintegrasikan dengan setiap layanan dan menangani perbedaan data, sintaksis, dan autentikasi di antara layanan tersebut.
Satu kasus penggunaan untuk integrasi API terpadu adalah dalam kasus perusahaan besar di mana departemen yang berbeda, karena merger atau fitur tertentu atau kebutuhan pelokalan, menggunakan platform CRM yang berbeda. API terpadu dapat membangun integrasi untuk menormalkan, merampingkan, dan mengonsolidasikan data dari berbagai platform CRM yang berbeda untuk memberikan pengalaman yang unggul.
Platform integrasi sebagai layanan (iPaaS) adalah platform berbasis cloud dengan alat dan solusi integrasi yang digunakan untuk mengintegrasikan data dari beberapa aplikasi SaaS, sistem lama, database, perangkat IoT, dan API yang dihosting di lingkungan TI yang berbeda.
Platform iPaaS biasanya berisi pustaka berbasis cloud dari konektor yang dibangun sebelumnya untuk berbagai aplikasi dan layanan, alat pengembangan low-code dan no-code untuk pengembangan integrasi, dan kemampuan lain untuk memfasilitasi integrasi yang aman dan dapat diskalakan. iPaaS adalah perpanjangan dari konsep integrasi native, yang dirancang untuk mengatasi kenyataan bahwa organisasi modern sering memiliki banyak aplikasi yang perlu diatur dalam alur kerja dan data yang perlu dibagikan dan disinkronkan di antara aplikasi tersebut.
Fungsi utamanya adalah membantu organisasi mengatasi kompleksitas integrasi dan mengurangi biaya integrasi di seluruh lingkungan hybrid, dengan memastikan pemformatan yang kompatibel, mengatur alur kerja multi-langkah, mengotomatiskan aliran data, menangani API Management, dan banyak lagi. iPaas juga dirancang khusus sebagai lingkungan integrasi hybrid, yang berarti menghubungkan aplikasi baik di lingkungan on premises maupun di cloud, sambil menyediakan platform berbasis cloud untuk pengelolaan koneksi tersebut. Kemampuan itu menjadikan iPaaS metode integrasi yang menarik bagi organisasi dengan sistem lama yang berskala besar.
Platform integrasi tertanam sebagai layanan (EiPaaS) adalah solusi integrasi berbasis cloud yang memungkinkan penyedia perangkat lunak untuk menanamkan kemampuan integrasi langsung ke aplikasi mereka. Berbeda dengan iPaaS tradisional, yang digunakan terutama oleh tim internal untuk penggunaan internal, EiPaaS diakses dari sisi eksternal. EiPaaS dirancang bagi pelanggan aplikasi perangkat lunak untuk mengatur dan mengelola integrasi mereka sendiri tanpa pernah meninggalkan platform host itu.
Alat eIPaaS biasanya disederhanakan untuk memungkinkan berbagai integrasi tanpa memerlukan pengetahuan teknis yang luas. Alat EiPaaS dapat dianggap sebagai infrastruktur yang sudah dipaket dan memungkinkan integrasi yang lebih mudah bagi organisasi yang tidak perlu atau tidak ingin membangun platform iPaaS mereka sendiri. Untuk perusahaan SaaS yang meng-host alat EiPaaS, mereka dapat mempertahankan pelanggan di platform mereka sendiri daripada mengirim mereka ke penyedia iPaaS, dan sering kali dapat menawarkan alat EiPaaS dengan biaya yang lebih rendah untuk konsumen daripada yang mereka miliki dengan platform iPaaS yang terpisah.
Menurut Zylo, perusahaan mengelola rata-rata 275 aplikasi SaaS pada tahun 2025. Integrasi dapat menjadi tantangan, dan platform SaaS ternama seperti Salesforce, Shopify, dan Microsoft menawarkan ribuan integrasi. Integrasi semacam itu dapat memberikan beberapa manfaat, termasuk:
Organisasi dapat mengaktifkan integrasi dengan konfigurasi sederhana alih-alih membangun dan memelihara konektor khusus, sehingga tim mulai menggunakan alur kerja yang terhubung dalam beberapa jam atau hari, bukan minggu.
Integrasi native mengurangi biaya tenaga kerja dan pengembangan untuk organisasi klien. Penyiapan biasanya sederhana, dan tim internal umumnya hanya memiliki sedikit persyaratan untuk dikelola.
Banyak integrasi native tersedia gratis—karena hanya merupakan fitur yang disertakan. Integrasi lain mungkin memerlukan langganan premium atau menerapkan biaya per pengguna, tetapi sering kali lebih murah daripada membangun integrasi Anda sendiri atau membeli platform integrasi terpisah.
Vendor, bukan organisasi klien atau pengguna akhir, bertanggung jawab untuk memelihara, memperbarui, dan memantau integrasi asli. Ini berarti bahwa klien tidak perlu khawatir tentang kinerja dan fungsionalitas dalam menghadapi pembaruan dan perubahan lainnya.
Integrasi native dapat menawarkan kinerja dan keandalan yang lebih baik daripada banyak opsi pihak ketiga. Karena vendor yang sama merancang dan memelihara aplikasi dan integrasi, pengguna biasanya mendapatkan perilaku yang lebih stabil, setelan default yang masuk akal untuk pengambilan/pembatasan, dan lebih sedikit perubahan yang merusak.
Integrasi native bisa lebih aman daripada integrasi pihak ketiga. Salah satu alasannya adalah kurangnya perantara. Perusahaan yang membangun integrasi native antara layanan mereka, atau antara layanan mereka dan aplikasi lain, sering menggunakan API dan mekanisme keamanan mereka sendiri, yang dirancang khusus untuk bekerja dengan sistem dan persyaratan mereka.
Misalnya, Microsoft menambahkan lapisan keamanan kelas enterprise di atas fitur standar OAuth dan OpenID Connect untuk memperkuat keamanan untuk lingkungan Azure-nya.1
Meskipun integrasi native biasanya digunakan, begitu juga integrasi pihak ketiga. Ada beberapa alasan mengapa organisasi mungkin beralih dari integrasi bawaan, termasuk:
Dengan integrasi native, biasanya klien harus menerima apa yang disediakan vendor. Pengguna dengan kebutuhan yang lebih spesifik mungkin menemukan bahwa contoh penggunaan mereka tidak tercakup.
Misalnya, integrasi native mungkin tidak mengizinkan bidang data kustom atau kemampuan untuk menyisipkan logika kompleks di luar pengaturan sederhana. Hal ini dapat menyulitkan untuk mendukung alur kerja kompleks seperti proses multi-langkah.
Skalabilitas juga bisa menjadi masalah; integrasi kustom tidak akan memiliki hambatan biaya per pengguna, jadi meskipun integrasi native mungkin lebih murah di awal, integrasi ini mungkin lebih mahal dalam jangka panjang.
Dengan volume data yang tinggi, integrasi native dapat mengalami kesulitan dengan batas throughput, batas waktu, atau batasan tingkat API yang belum dioptimalkan vendor untuk skala perusahaan. Dan konektor native biasanya hanya mencakup sebagian kecil dari aplikasi dan skenario populer. Ketika tumpukan teknologi tumbuh, celah mungkin muncul, meninggalkan organisasi dengan konektivitas parsial atau silo data.
Klien memiliki sedikit, jika ada, kontrol atas perubahan makro dalam integrasi native. Jika organisasi klien membangun alur kerja terkait integrasi native, setiap perubahan dalam kemampuan atau ketersediaan integrasi dapat mengganggu operasi. Integrasi dapat dihentikan, atau protokol dapat berubah dengan cara yang merusak kompatibilitas dengan alur kerja klien dan sistem.
