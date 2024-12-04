Apa itu streaming langsung?

Streaming langsung adalah proses transmisi konten video dan audio melalui internet secara real time atau nyaris seketika.
Streaming langsung telah membentuk kembali cara orang menyampaikan dan terhubung dengan konten. Pemirsa mendapatkan akses global real-time ke acara seperti konser, siaran olahraga, peluncuran produk, webinar, dan streaming video game, sementara bisnis dan distributor konten dapat dengan mudah ditayangkan untuk memberikan konten yang lebih mendalam (dan langsung).
Dibandingkan dengan penyiaran tradisional, streaming langsung berbeda dalam hal:
Seiring berkembangnya teknologi dan kemampuan streaming, jumlah pemirsa streaming langsung—dan kegunaannya bagi bisnis—akan terus meningkat. Pada kuartal ketiga tahun 2024, hampir 30% pengguna internet di seluruh dunia menonton beberapa bentuk konten streaming langsung setiap minggunya.1 Lebih lanjut, pasar streaming langsung global diperkirakan akan tumbuh lebih dari USD 20 miliar antara tahun 2025 dan 2029.2
Dengan demikian, streaming langsung dapat berfungsi sebagai alat yang ampuh bagi perusahaan yang ingin menjangkau audiens global dengan hiburan, pendidikan, dan produk bisnis yang menarik dan inovatif.
Latensi— jeda antara acara langsung dan layar pemirsa — selalu menjadi tantangan bagi streamer langsung. Namun, jaringan pengiriman konten (CDN) latensi ultra-rendah dan sub-detik telah membantu bisnis mengatasi masalah ini.
CDN adalah jaringan server yang tersebar secara geografis yang memungkinkan kinerja web lebih cepat dengan menempatkan salinan konten web lebih dekat ke pengguna akhir. Server tepi ini-juga disebut "cache" atau "server cache", bertindak sebagai gerbang antara pengguna dan server asal (primer).
Setiap server dalam CDN menyimpan salinan konten—termasuk file HTML, gambar, audio, dan video—dari server asal. Dengan begitu, ketika pengguna meminta konten streaming langsung, mereka dapat menerima streaming dari server yang paling dekat dengan lokasi mereka, bukan dari server utama yang mungkin berjarak ratusan atau ribuan mil.
Katakanlah panel pakar materi pelajaran mulai streaming dari laptop di New York, sementara audiens global, termasuk pemirsa di Sydney, bergabung dengan streaming langsung di ponsel cerdas mereka. Alih-alih terhubung dengan satu server pusat, setiap pemirsa mengakses konten melalui server CDN yang paling dekat dengan lokasi mereka. Dalam contoh ini, pemirsa Sydney mungkin mengakses konten dari server CDN di Sydney atau Asia Tenggara.
Server CDN membawa file lebih dekat ke pelanggan, mengurangi waktu yang dibutuhkan data untuk streaming di jaringan, mengurangi waktu muat untuk pengguna, dan meminimalkan biaya dan konsumsi bandwidth. CDN juga meningkatkan skalabilitas sehingga ribuan (atau bahkan puluhan ribu) penonton dapat menonton streaming secara bersamaan tanpa masalah buffering.
Streaming langsung melibatkan beberapa proses utama untuk memberikan konten latensi rendah kepada pengguna:
Acara streaming langsung dimulai dengan data audio dan video mentah yang ditangkap oleh sumber konten (kamera dan mikrofon yang terpasang pada ponsel cerdas, webcam, dan perangkat perekam lainnya).
Sebelum streaming, sinyal video dan audio mentah harus dikodekan ke dalam format digital (serangkaian angka 1 dan 0) dan dikompresi agar sesuai untuk transmisi melalui internet. Encoding adalah proses mengubah data menjadi format digital yang dapat dipahami oleh berbagai perangkat. Standar pengodean umum termasuk MP3, AAC, H.264, H.265, VP9 dan AV1e3.
Platform streaming langsung dapat mengodekan data dengan menggunakan perangkat pengodean khusus (encoder perangkat keras), yang menyediakan kapasitas streaming yang diperlukan untuk siaran langsung profesional dengan kinerja tinggi. Namun demikian, mereka juga dapat menggunakan aplikasi komputer sebagai penyandi (disebut penyandi perangkat lunak), yang menawarkan opsi yang lebih fleksibel dan hemat biaya untuk melakukan streaming produksi berskala lebih kecil.
Kompresi adalah proses mengurangi ukuran data video dan audio dengan menghilangkan elemen berlebihan. Jika, misalnya, frame pertama video menunjukkan seseorang berbicara dengan latar belakang ungu, latar belakang ungu dapat digunakan kembali dalam frame berikutnya tanpa harus dirender sepenuhnya lagi.
Prosesnya mirip dengan membuat katalog buku di perpustakaan. Pustakawan memproses dan membuat katalog buku-buku baru ketika buku-buku tersebut tiba di perpustakaan dan menyimpan informasi publikasi dasar (judul, pengarang, penerbit, dan tanggal terbit) di lokasi yang mudah diakses dalam jaringan perpustakaan.
Jika pustakawan mendapatkan edisi baru dari seri buku yang sudah dimiliki perpustakaan, pustakawan tidak perlu mengkatalog ulang seluruh seri. Mereka hanya dapat menambahkan informasi tentang volume baru dalam seri ke catatan yang ada.
Konten media digital — terutama konten video streaming langsung — berisi sejumlah besar data. Untuk mempertahankan streaming langsung, alat streaming membagi data ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil (biasanya, masing-masing beberapa detik) dan mentransmisikannya sebagai segmen konten.
Setelah konten dikompresi, dikodekan, dan tersegmentasi, konten siap untuk didistribusikan ke pemirsa. Untuk memberikan streaming langsung berkualitas tinggi dan latensi rendah ke jutaan pengguna yang berpotensi, layanan streaming bergantung pada CDN.
Server CDN terletak di tepi jaringan dan mengirimkan konten atas nama server asal. Jadi, alih-alih server asal yang menangani semua permintaan pengguna, server CDN yang terdekat dengan penampil streaming langsung menangani permintaan data dan perutean.
Setiap perangkat pengguna yang terlibat dengan siaran langsung menggunakan pemutar media khusus, pemutar berbasis browser, atau pemutar media yang tertanam dalam platform media sosial (seperti Facebook Live, Instagram Live, atau siaran langsung TikTok) untuk menerima, mendekode, dan mendekompresi data siaran langsung yang tersegmentasi. Proses ini memungkinkan konten streaming langsung diputar terus menerus.
Banyak layanan streaming dan pemutar media yang menawarkan fitur streaming bit rate adaptif, yang dapat menyesuaikan kualitas video secara dinamis berdasarkan kecepatan internet pemirsa. Kecepatan bit adaptif membantu meminimalkan masalah buffering.
Asal usul streaming langsung berasal dari masa-masa awal internet. Pada awal tahun 1990-an—saat kecepatan internet meningkat dan pemutar media pertama yang mampu mendukung live streaming muncul—para insinyur mulai bereksperimen dengan siaran video langsung secara online. Kemajuan semacam itu memungkinkan orang untuk menonton dan mendengarkan konten secara real time, tetapi mereka juga menghadapi rintangan yang signifikan (keterbatasan teknis, bandwidth terbatas, dan kualitas video yang buruk adalah tantangan yang umum).
Salah satu live streaming paling awal yang sukses adalah konser pada tahun 1993 yang fitur band Severe Tire Damage. Tidak lama kemudian (pada tahun 1995), RealNetworks, Inc. menggunakan perangkat lunak RealPlayer untuk menyiarkan pertandingan bisbol secara langsung, yang menjadi fondasi untuk streaming olahraga langsung dan inovasi streaming lainnya yang akan menyusul.
Lingkungan berubah lagi pada tahun 2005 dengan peluncuran YouTube. Platform berbagi video ini kemudian menjadi tuan rumah acara siaran langsung global pertamanya yang menampilkan tokoh populer YouTube termasuk rapper will.i.am, penyanyi Esmée Denters dan komedian Bo Burnham—pada tahun 2008.
Saat ini, live streaming ada di mana-mana, sebagian besar berkat kemunculan media sosial dan platform streaming khusus. Layanan seperti Facebook Live, YouTube Live, Twitch, Instagram Live, dan bahkan LinkedIn, telah memudahkan siapa pun yang memiliki ponsel cerdas atau komputer untuk menyiarkan langsung ke audiens di seluruh dunia.
Streaming langsung sekarang mencakup berbagai contoh penggunaan, mulai dari turnamen game dan penampilan langsung hingga sesi pendidikan dan konferensi virtual, dan pengenalan CDN telah merevolusi distribusi konten streaming. Saat ini, sudah umum bagi platform streaming untuk menggunakan beberapa CDN secara bersamaan, yang selanjutnya menyoroti betapa pentingnya mereka untuk memberikan streaming yang lancar dan berkualitas tinggi.
Tren signifikan lainnya termasuk multistreaming—menyiarkan acara yang sama di berbagai platform sekaligus—dan penggunaan video yang telah direkam sebelumnya dalam siaran "langsung", yang memungkinkan para kreator menyempurnakan konten mereka terlebih dahulu dan menayangkannya sebagai "acara langsung".
Integrasi teknologi blockchain dengan platform streaming langsung juga telah memperkenalkan kemampuan baru. Blockchain adalah buku besar digital bersama dan tidak dapat diubah yang menyimpan data di beberapa node jaringan, membuat streaming langsung yang didukung blockchain tahan terhadap gangguan dan ancaman dunia maya. Ini juga membantu bisnis membangun CDN terdesentralisasi yang mendistribusikan konten langsung ke seluruh komputer, sehingga platform streaming dapat mengelola lonjakan dan fluktuasi permintaan dengan lebih mudah.
Aplikasi streaming langsung dapat menggunakan berbagai protokol untuk mengirimkan konten audio dan video real-time melalui internet. Setiap protokol memiliki aplikasi khusus, dan protokol yang tepat untuk streaming langsung tertentu tergantung pada faktor-faktor seperti audiens, kompatibilitas perangkat, kondisi jaringan, dan contoh penggunaan.
Protokol yang paling banyak digunakan meliputi:
RTMP adalah salah satu protokol pertama yang digunakan untuk streaming langsung. Ini adalah protokol stateful (yang menyimpan data pengguna di antara interaksi) yang terutama digunakan untuk melakukan streaming audio, video, dan data melalui internet. RTMP umumnya digunakan bersama Adobe Flash Player, tetapi penggunaannya telah menurun sejak Flash menjadi usang.
RTSP adalah protokol kontrol jaringan yang memungkinkan klien untuk mengontrol pemutaran media streaming dengan mengaktifkan fungsi jeda, mundur, dan maju cepat. RTSP bekerja dengan protokol transport real-time (RTP) untuk mengirimkan data media ke perangkat pengguna, terutama yang menjalankan aplikasi pengawasan dan pemantauan.
Protokol HLS dikembangkan oleh Apple untuk bekerja melalui HTTP standar, sehingga ramah firewall dan mudah diimplementasikan. HLS umumnya digunakan untuk mengirimkan video on-demand dan file video langsung ke berbagai perangkat (termasuk smartphone, tablet, dan TV pintar), terutama yang menggunakan sistem operasi iOS dan macOS.
DASH adalah standar internasional yang dikembangkan oleh Moving Picture Experts Group (MPEG), sebuah aliansi untuk standar pengodean media. DASH memungkinkan streaming adaptif dari berbagai codec dan format. DASH menggunakan file manifes (file teks sederhana yang berisi metadata untuk sekelompok file) untuk menjelaskan lokasi segmen media dan atributnya. Fitur ini memfasilitasi streaming berkualitas tinggi di lingkungan streaming langsung dan sesuai permintaan.
SRT adalah protokol streaming sumber terbuka yang sangat andal yang membantu bisnis memberikan streaming langsung yang lancar di seluruh jaringan yang tidak dapat diprediksi. SRT mengenkripsi data untuk melindungi konten selama transmisi dan pulih dengan baik dari kehilangan paket data. Hal ini membuatnya sangat cocok untuk streaming langsung di lingkungan profesional.
WebRTC adalah protokol sumber terbuka yang aman yang memungkinkan komunikasi peer-to-peer secara real-time di peramban web menggunakan antarmuka pemrograman aplikasi (API) sederhana. WebRTC dapat membantu penyedia konten memberikan aliran video, audio, dan data yang aman tanpa mengunduh aplikasi dan plug-in baru.
Untuk pengguna perorangan, live streaming hanya membutuhkan perangkat perekam (seperti ponsel atau laptop) dan platform streaming yang tepat untuk konten mereka. Tetapi untuk perusahaan, yang sering kali perlu memberikan pengalaman streaming berkualitas tinggi dan tanpa gesekan, streaming langsung dapat membutuhkan:
Bisnis membutuhkan perangkat lunak streaming profesional yang dapat menangani beberapa input dan menawarkan fitur produksi lanjutan, seperti sepertiga bagian bawah (overlay grafis diposisikan di bagian bawah layar), grafis, dan integrasi tamu jarak jauh (yang memungkinkan peserta jarak jauh untuk bergabung dengan siaran atau acara).
Perangkat lunak streaming biasanya mendukung berbagai macam sumber video dan audio, termasuk umpan antarmuka perangkat jaringan (NDI) untuk mentransmisikan video yang tidak terkompresi dan umpan antarmuka digital serial (SDI) untuk video yang terkompresi.
Untuk pengiriman konten, bisnis biasanya bergantung pada platform video perusahaan, yang menawarkan fitur seperti analitik terperinci, alat manajemen konten, dan kemampuan untuk berintegrasi dengan sistem perusahaan lain, seperti sistem manajemen hubungan pelanggan (CRM).
CDN global membantu mendistribusikan streaming ke pemirsa di seluruh dunia dengan latensi minimal.
Streaming langsung tingkat perusahaan membutuhkan koneksi internet berkecepatan tinggi yang andal. Organisasi biasanya membutuhkan kecepatan unggah minimal 50 Mbps, terutama untuk streaming multi-bitrate atau 4K berkualitas tinggi. Untuk membantu memastikan keandalan maksimum, organisasi dapat mengatur koneksi internet redundan dari penyedia yang berbeda atau menggunakan failover seluler dengan modem 4G/5G.
Bandwidth, atau jumlah data yang dapat ditransmisikan jaringan dalam periode waktu tertentu, juga merupakan komponen kunci dari live streaming berkualitas tinggi. Bandwidth yang lebih tinggi berarti transmisi data volume yang lebih tinggi. Untuk menghadirkan streaming definisi tinggi, bisnis membutuhkan bandwidth minimum 5 Mbps, tetapi streaming skala besar dapat membutuhkan bandwidth hingga 5 Gbps untuk mengoptimalkan kualitas streaming.
Streaming sering dienkripsi secara menyeluruh, biasanya menggunakan enkripsi AES-256, untuk melindungi konten dalam perjalanan. Jika diperlukan, tim TI dapat menerapkan kontrol akses—serta izin berbasis peran, perlindungan kata sandi, dan protokol pemblokiran geografi—untuk membatasi siapa yang dapat melihat streaming.
Perangkat lunak streaming langsung telah mengubah cara konten media dikonsumsi dan dibagikan dan fleksibilitasnya memungkinkan aplikasi di seluruh sektor bisnis dan contoh penggunaan.
Platform media sosial gaming seperti Twitch, YouTube Live, dan Facebook Gaming telah menciptakan komunitas yang dinamis di sekitar pembuat konten dan audiens mereka. Gamer dapat melakukan streaming gameplay mereka, menawarkan komentar, insight, dan interaksi langsung dengan pemirsa.
Dan konser streaming langsung, pertunjukan teater dan festival musik dapat membantu streamer menjangkau audiens global, menawarkan konten di balik layar dan Pengalaman interaktif kepada pengguna.
Aplikasi streaming langsung menawarkan cara inovatif kepada klien untuk berinteraksi dengan pelanggan dan meningkatkan loyalitas merek serta kepercayaan pelanggan. Perusahaan dapat menggunakannya untuk peluncuran produk, demonstrasi, pengumuman sponsor, dan acara virtual untuk menunjukkan penawaran mereka dan berinteraksi dengan pelanggan secara real time.
Mereka juga dapat melakukan streaming webinar dan sesi tanya jawab langsung untuk membantu menghasilkan prospek bisnis, memberikan dukungan pelanggan, dan membangun thought leadership.
Streaming langsung memungkinkan organisasi berita untuk meliput acara dan berita terkini secara real time. Jurnalis dapat melakukan streaming langsung dari lapangan untuk memberi audiens akses langsung ke acara penting. Pemirsa juga dapat menggunakan platform streaming untuk menonton siaran TV langsung.
Kesegeraan ini meningkatkan dampak pelaporan berita dan memfasilitasi interaksi pemirsa secara langsung, dengan wawancara langsung dan panel diskusi.
Perusahaan sering menggunakan perangkat lunak konferensi video (Zoom, misalnya) untuk menyiarkan langsung acara komunikasi internal, seperti pertemuan balai kota, pengumuman, sesi orientasi, dan pelatihan.
Penggunaan streaming langsung yang strategis untuk menyampaikan komunikasi penting memungkinkan semua karyawan - di mana pun lokasinya - menerima informasi secara bersamaan dan terlibat langsung dengan pimpinan perusahaan.
Jaringan penyiaran, liga dan tim olahraga menggunakan streaming langsung untuk menyiarkan pertandingan di seluruh dunia, sehingga para penggemar dapat merasakan pengalaman keseruan acara tersebut seolah-olah mereka berada di sana secara langsung. Platform streaming juga menawarkan fitur seperti beberapa sudut kamera, analitik langsung, dan obrolan interaktif untuk meningkatkan pengalaman menonton.
Streaming langsung adalah alat yang tak ternilai untuk menumbuhkan koneksi dan interaksi antara klien dan konsumen. Layanan streaming langsung menawarkan beberapa manfaat utama bagi bisnis:
Namun, streaming langsung dapat menghadirkan beberapa tantangan.
Jika, misalnya, pengguna mengalami latensi yang signifikan dalam streaming langsung, mereka mungkin berhenti berinteraksi dengannya. Ini terutama berlaku untuk streaming langsung game dan olahraga. Selain itu, streaming langsung berkualitas tinggi memiliki bandwidth yang substansif dan persyaratan koneksi internet. Bandwidth jaringan yang tidak mencukupi dan koneksi yang lemah dapat menurunkan pengalaman menonton bagi pengguna.
Evolusi streaming langsung telah membentuk kembali cara bisnis dan pelanggan terlibat dengan media, dan kemungkinan akan terus membuka cara baru untuk hiburan global, pendidikan, dan komunikasi bisnis.
Realitas virtual (VR), augmented reality (AR) dan realitas campuran (MR)—yang semuanya memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan lingkungan digital yang disimulasikan sebagian atau seluruhnya—lebih mudah diakses dari sebelumnya. Ketika diintegrasikan dengan alat streaming langsung yang canggih, teknologi ini memungkinkan pemirsa untuk menghadiri acara langsung dalam ruang digital yang sepenuhnya imersif, mengaburkan batas antara dunia fisik dan virtual.
Peluncuran jaringan 5G juga memiliki potensi untuk meningkatkan streaming langsung, menawarkan kualitas yang lebih tinggi dan siaran yang lebih andal di mobile dan perangkat terhubung lainnya.
Streaming multiplatform, juga dikenal sebagai streaming multistreaming atau lintas platform, dapat membantu pembuat konten melakukan streaming langsung ke audiens yang berbeda di berbagai platform. Alih-alih menyiapkan streaming terpisah, streamer dapat menggunakan perangkat lunak khusus untuk menyiarkan di beberapa saluran secara bersamaan.
Solusi streaming langsung juga mulai menggabungkan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan machine learning untuk menciptakan pengalaman streaming yang lebih lancar, lebih aman, dan lebih mudah diakses. Fungsi AI meliputi teks otomatis dan hamparan interaktif, rekomendasi konten yang dipersonalisasi, kualitas streaming yang dioptimalkan, dan moderasi konten otomatis.
Pelajari bagaimana CEO dapat menggunakan AI generatif untuk mengotomatiskan TI dan meningkatkan kinerja bisnis.
Dengan mengotomatiskan operasi, tim dapat secara dinamis dan berkelanjutan memastikan kinerja aplikasi yang hemat biaya.
Pelajari cara memosisikan ulang tim TI Anda serta menambahkan AI dan otomatisasi TI ke organisasi Anda untuk kesuksesan bisnis.
Rancang ulang bisnis Anda dengan AI dan IBM Automation, yang membantu membuat sistem TI lebih proaktif, proses lebih efisien, dan orang-orang lebih produktif.
Tingkatkan otomatisasi dan operasi TI dengan AI generatif, yang menyelaraskan setiap aspek infrastruktur TI Anda dengan prioritas bisnis.
Temukan cara AI mengoperasikan operasi TI memberikan insight untuk mendorong kinerja bisnis yang luar biasa.
1 Pangsa pengguna internet di seluruh dunia yang menonton konten streaming langsung setiap minggu dari kuartal ke-2 tahun 2021 hingga kuartal ke-3 tahun 2024, Statista.com, 24 Februari 2025.
2 Pasar siaran langsung diperkirakan akan tumbuh sebesar USD 20,64 miliar (2025-2029), didorong oleh penetrasi smartphone dan akses internet, dengan AI yang mengubah lanskap industri, PR Newswire, 12 Februari 2025.