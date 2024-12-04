Apa itu streaming langsung?

Asal usul streaming langsung berasal dari masa-masa awal internet. Pada awal tahun 1990-an—saat kecepatan internet meningkat dan pemutar media pertama yang mampu mendukung live streaming muncul—para insinyur mulai bereksperimen dengan siaran video langsung secara online. Kemajuan semacam itu memungkinkan orang untuk menonton dan mendengarkan konten secara real time, tetapi mereka juga menghadapi rintangan yang signifikan (keterbatasan teknis, bandwidth terbatas, dan kualitas video yang buruk adalah tantangan yang umum).

Salah satu live streaming paling awal yang sukses adalah konser pada tahun 1993 yang fitur band Severe Tire Damage. Tidak lama kemudian (pada tahun 1995), RealNetworks, Inc. menggunakan perangkat lunak RealPlayer untuk menyiarkan pertandingan bisbol secara langsung, yang menjadi fondasi untuk streaming olahraga langsung dan inovasi streaming lainnya yang akan menyusul.

Lingkungan berubah lagi pada tahun 2005 dengan peluncuran YouTube. Platform berbagi video ini kemudian menjadi tuan rumah acara siaran langsung global pertamanya yang menampilkan tokoh populer YouTube termasuk rapper will.i.am, penyanyi Esmée Denters dan komedian Bo Burnham—pada tahun 2008.

Saat ini, live streaming ada di mana-mana, sebagian besar berkat kemunculan media sosial dan platform streaming khusus. Layanan seperti Facebook Live, YouTube Live, Twitch, Instagram Live, dan bahkan LinkedIn, telah memudahkan siapa pun yang memiliki ponsel cerdas atau komputer untuk menyiarkan langsung ke audiens di seluruh dunia.

Streaming langsung sekarang mencakup berbagai contoh penggunaan, mulai dari turnamen game dan penampilan langsung hingga sesi pendidikan dan konferensi virtual, dan pengenalan CDN telah merevolusi distribusi konten streaming. Saat ini, sudah umum bagi platform streaming untuk menggunakan beberapa CDN secara bersamaan, yang selanjutnya menyoroti betapa pentingnya mereka untuk memberikan streaming yang lancar dan berkualitas tinggi.

Tren signifikan lainnya termasuk multistreaming—menyiarkan acara yang sama di berbagai platform sekaligus—dan penggunaan video yang telah direkam sebelumnya dalam siaran "langsung", yang memungkinkan para kreator menyempurnakan konten mereka terlebih dahulu dan menayangkannya sebagai "acara langsung".

Integrasi teknologi blockchain dengan platform streaming langsung juga telah memperkenalkan kemampuan baru. Blockchain adalah buku besar digital bersama dan tidak dapat diubah yang menyimpan data di beberapa node jaringan, membuat streaming langsung yang didukung blockchain tahan terhadap gangguan dan ancaman dunia maya. Ini juga membantu bisnis membangun CDN terdesentralisasi yang mendistribusikan konten langsung ke seluruh komputer, sehingga platform streaming dapat mengelola lonjakan dan fluktuasi permintaan dengan lebih mudah.