Apa itu LangSmith?

Menerapkan aplikasi LLM ke dalam produksi memerlukan pemantauan yang kuat untuk membantu memastikan kinerja yang konsisten dan respons insiden segera. LangSmith memberikan observabilitas menyeluruh untuk alur kerja LLM seperti pencatatan eksekusi secara real-time, latensi, dan tingkat kesalahan, integrasi dengan sistem peringatan untuk pelaporan insiden yang cepat dan dasbor yang memberikan insight tentang pola penggunaan dan kesehatan sistem. Kecerdasan operasional ini memungkinkan tim teknik untuk secara proaktif mengelola perilaku aplikasi, membantu memastikan keandalan dan responsivitas dalam lingkungan langsung. Pemantauan penerapan dunia nyata dengan LangSmith membantu tim merampingkan respons insiden dan mempertahankan kesehatan sistem yang kuat.

LangSmith bekerja melalui Python SDK sederhana yang membantu pengembang membangun dan mengelola aplikasi AI dengan mudah. Platform ini terhubung dengan model AI seperti GPT dari OpenAI dan menggunakan berbagai teknik seperti retrieval-augmented generation (RAG) untuk meningkatkan cara kerja model ini. Dengan menggunakan kunci API, pengembang dapat melacak dan melakukan debug pada agen AI, termasuk agen berbasis ChatGPT, memastikan semuanya berjalan lancar dan berkinerja baik dalam proyek AI generatif.

Misalnya, riset ini menyajikan editor LangSmith yang membantu peneliti bukan penutur asli dalam menulis makalah akademik dalam bahasa Inggris, terutama dalam domain NLP. Sistem ini menawarkan tiga fitur utama: saran revisi teks berdasarkan draf kasar, penyelesaian teks yang disesuaikan dengan konteks dan koreksi kesalahan tata bahasa atau ejaan.[1] Hasil menunjukkan bahwa LangSmith meningkatkan kualitas revisi draf, terutama ketika kolaborasi manusia dan mesin terlibat, sehingga penulis bukan penutur asli dapat menghasilkan teks akademik yang lebih lancar dan sesuai dengan gaya. Sistem ini meningkatkan keberagaman dan inklusi dengan menurunkan hambatan bahasa dalam komunikasi ilmiah. Contoh ini menyoroti contoh penggunaan dunia nyata di mana LangSmith memfasilitasi riset ilmu data dengan meningkatkan kolaborasi antara manusia dan AI dalam penulisan akademis. Contoh penggunaan tersebut menunjukkan kemampuan LangSmith untuk meningkatkan inklusivitas dan produktivitas di berbagai bidang berbasis AI.

Factory, sebuah perusahaan yang membangun agen AI untuk mengotomatiskan Siklus Hidup Pengembangan Perangkat Lunak (SDLC), menggunakan LangSmith untuk membantu memastikan operasi LLM yang aman dan andal di lingkungan perusahaan.[2] Mereka mengintegrasikan LangSmith dengan AWS CloudWatch dan memperoleh keterlacakan penuh di seluruh saluran LLM, yang memungkinkan percepatan debug dan manajemen konteks yang lebih baik. Menggunakan API masukan LangSmith, mereka mengotomatiskan evaluasi dan penyempurnaan prompt berdasarkan input pengguna nyata. Ini membantu menggandakan kecepatan iterasi dan penurunan waktu penggabungan terbuka sebesar 20%, menjadikan LangSmith bagian penting dari pengembangan AI dan alur kerja observabilitas mereka.