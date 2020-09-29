Cloud Terdistribusi vs Hybrid Cloud vs Multicloud vs Komputasi Edge (Bagian 1)

Multicloud memungkinkan Anda untuk menyebarkan aplikasi Anda ke beberapa lingkungan cloud dan menggunakan lebih dari satu vendor. Inilah mengapa multicloud dapat membantu Anda.

Katakanlah Anda seorang eksekutif di perusahaan pengiriman yang perlu menskalakan karena kenaikan pesanan. Anda ingin mencapai tujuan ini sekaligus melakukan tugas-tugas berikut:

Menggunakan hybrid cloud untuk berjalan on-premises

Menangani beban data tambahan mereka menggunakan cloud

Menghindari vendor lock-in untuk mengembangkan aplikasi

Menjadi perusahaan yang tangkas dan mengikuti ekosistem yang berubah

Dengan multicloud, Anda dapat mengakses beberapa cloud dan beberapa pusat data di seluruh dunia untuk menyelesaikan semua aktivitas ini. Anda mendapatkan ketersediaan dan dapat melakukan lebih banyak beban kerja daripada hybrid cloud.

Pertimbangkan multicloud sebagai bagian dari hybrid cloud. Pada saat yang sama, Anda berpotensi menggunakan hybrid cloud sebagai salah satu dari beberapa lingkungan cloud-nya.

Multicloud juga memerangi TI bayangan, di mana karyawan tertentu lebih suka bekerja di cloud yang berbeda dari yang digunakan perusahaan. TI Bayangan mengarah pada perusahaan yang mengadopsi beberapa cloud tanpa panduan menyeluruh yang berasal dari tingkat kepemimpinan tertinggi. Multicloud memberi Anda visibilitas dan tata kelola yang lebih baik atas TI bayangan daripada hybrid cloud.