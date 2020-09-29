Cloud Terdistribusi vs Hybrid Cloud vs Multicloud vs Komputasi Edge (Bagian 1)

Baru mengenal cloud terdistribusi? Tonton acara virtual sesuai permintaan yang menampilkan para pemimpin industri dan tamu istimewa.
Sebagai manajer penawaran teknis di IBM Cloud, saya mendapati bahwa memahami posisi mereka dalam perjalanan cloud membantu untuk membangun pandangan yang sama dengan pelanggan. Dalam posting ini, mari kita tinjau arsitektur komputasi cloud yang paling umum:
Dalam pandangan saya, hybrid cloud adalah pilihan Anda jika Anda ingin pindah ke arsitektur cloud native berbasis cloud tanpa meninggalkan aplikasi yang sudah ada. Pada dasarnya, mempertahankan aplikasi lama di on premises seraya memanfaatkan cloud untuk bereksperimen dengan aplikasi baru. Contoh penggunaan hybrid cloud sederhana adalah mengekspos aset bernilai tinggi yang berjalan di on premises ke cloud dengan menggunakan antarmuka pemrograman aplikasi (API).
Manfaat inti menggunakan hybrid cloud meliputi fitur berikut:
Multicloud memungkinkan Anda untuk menyebarkan aplikasi Anda ke beberapa lingkungan cloud dan menggunakan lebih dari satu vendor. Inilah mengapa multicloud dapat membantu Anda.
Katakanlah Anda seorang eksekutif di perusahaan pengiriman yang perlu menskalakan karena kenaikan pesanan. Anda ingin mencapai tujuan ini sekaligus melakukan tugas-tugas berikut:
Dengan multicloud, Anda dapat mengakses beberapa cloud dan beberapa pusat data di seluruh dunia untuk menyelesaikan semua aktivitas ini. Anda mendapatkan ketersediaan dan dapat melakukan lebih banyak beban kerja daripada hybrid cloud.
Pertimbangkan multicloud sebagai bagian dari hybrid cloud. Pada saat yang sama, Anda berpotensi menggunakan hybrid cloud sebagai salah satu dari beberapa lingkungan cloud-nya.
Multicloud juga memerangi TI bayangan, di mana karyawan tertentu lebih suka bekerja di cloud yang berbeda dari yang digunakan perusahaan. TI Bayangan mengarah pada perusahaan yang mengadopsi beberapa cloud tanpa panduan menyeluruh yang berasal dari tingkat kepemimpinan tertinggi. Multicloud memberi Anda visibilitas dan tata kelola yang lebih baik atas TI bayangan daripada hybrid cloud.
Gartner baru-baru ini menerbitkan sebuah makalah yang mengatakan cloud terdistribusi dapat memperbaiki apa yang dirusak hybrid cloud. Saya berpendapat bahwa cloud terdistribusi juga memperbaiki apa yang dirusak oleh multicloud.
Mari kita gunakan Kubernetes sebagai contoh. Semua penyedia cloud utama mendukung layanan Kubernetes terkelola mereka sendiri, tetapi teknologi yang mendasarinya pada dasarnya adalah proyek sumber terbuka yang sama. Namun, jika Anda ingin membuat klaster Kubernetes dengan lebih dari satu vendor, Anda dapat menemukan perbedaan di area berikut:
Jika Anda menggunakan versi terbaru di IBM Cloud — yang tidak didukung oleh beberapa penyedia cloud lainnya — hal itu dapat menyebabkan inkonsistensi yang akan sulit ditangani oleh tim operasi Anda.
Beberapa solusi manajemen multicloud mengklaim memiliki satu panel kontrol untuk mengatasi tantangan ini. Yang benar adalah bahwa platform ini memungkinkan Anda untuk mengontrol operasi klaster Kubernetes Anda, tetapi tidak sepenuhnya mengelola operasi khusus di penyedia cloud tempat klaster Anda berjalan. Untuk tugas-tugas seperti mengubah peran akses atau batasan keamanan, Anda harus membuka dasbor operasi terpisah dari berbagai penyedia cloud.
Sebaliknya, dengan cloud terdistribusi, Anda dapat terus menggunakan lingkungan multicloud dan mengakses sumber daya di mana pun mereka berada — semuanya dalam satu bidang kontrol di satu cloud.
Anda dapat menggunakan cloud terdistribusi untuk berbagai tugas, termasuk aktivitas berikut:
Keuntungan utama berikut diperoleh melalui penggunaan cloud terdistribusi:
Selain itu, cloud terdistribusi dapat digunakan untuk layanan lain di luar Kubernetes, termasuk Red Hat OpenShift dan platform nirserver.
Pelajari lebih lanjut tentang cloud terdistribusi dengan membaca “Memahami Arsitektur Cloud Terdistribusi: Dasar-Dasar.”
Di bagian kedua blog ini saya membahas bagaimana cloud terdistribusi bekerja dengan komputasi edge.
