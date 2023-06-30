Perangkat lunak CMMS dan EAM memiliki tujuan yang sama — untuk memperpanjang dan memperbaiki kinerja aset, meningkatkan efisiensi dan keandalan operasional, serta mengurangi biaya melalui waktu aktif yang lebih produktif, waktu henti yang lebih sedikit, dan rentang hidup aset yang lebih lama. Meskipun ada beberapa hal yang tumpang tindih, keduanya tidak sama dan memiliki perbedaan utama dalam hal fungsionalitas, pendekatan, dan konteks bisnis, serta menawarkan alat dan sumber daya manajemen yang berbeda. Secara umum, meskipun sebagian besar sistem EAM memiliki kemampuan CMMS, hanya solusi CMMS lebih canggih yang memiliki beberapa fungsionalitas EAM. Beberapa perbedaan utama diuraikan di bawah ini tetapi luasnya bervariasi menurut penyedia.

CMMS khusus untuk MRO (pemeliharaan, perbaikan, dan operasi) untuk aset fisik dan peralatan, melacak kegiatan pemeliharaan aset perusahaan, penjadwalan, dan biaya setelah aset dipasang. Di sisi lain, EAM memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai biaya siklus hidup dan nilai aset dengan mengelola seluruh siklus hidup aset dari awal hingga akhir. Mampu melacak aset, menilai, dan memantaunya, mengelola dan mengoptimalkan kualitas dan keandalannya, dan mengukur di mana inefisiensi terjadi berarti bisnis dapat memperoleh hasil maksimal dari asetnya dan menghindari gangguan tidak perlu yang dapat berdampak pada kelancaran operasinya.

EAM juga menyediakan data tentang biaya seumur hidup — seperti pembelian, pemeliharaan, perbaikan, dan servis — yang membantu bisnis memahami total biaya kepemilikan tiap aset. Meskipun solusi CMMS menjadi semakin canggih, mereka biasanya tidak menyertakan fitur tambahan seperti akuntansi keuangan tingkat tinggi atau biaya yang terkait dengan pengadaan atau penonaktifan.

EAM juga berbeda dari CMMS karena EAM menyediakan dukungan di banyak lokasi di banyak lokasi kerja dan wilayah. Sebagian besar solusi CMMS hanya menyediakan dukungan di satu lokasi atau dukungan terbatas di banyak lokasi. Itu dapat menjadi keuntungan besar bagi industri seperti listrik atau transportasi massal yang mengelola portofolio aset yang terdistribusi secara luas.

EAM mencakup berbagai fungsi bisnis yang lebih luas daripada CMMS; fitur seperti manajemen kontrak, manajemen armada, bagan, pelacakan garansi, pemantauan energi, dan penerapan khusus industri biasanya tidak tercakup dalam sistem CMMS. EAM juga dapat bekerja dengan perangkat lunak perusahaan lain yang lebih luas, seperti analisis keuangan, manajemen rantai pasokan dan pengadaan, risiko dan kepatuhan dan keberlanjutan. CMMS hanya cenderung berintegrasi dengan sistem lain untuk mengotomatiskan tugas yang berulang, meskipun beberapa di antaranya menyertakan kemampuan pembelian.

Meskipun demikian, EAM dapat memakan biaya lebih banyak untuk diimplementasikan daripada CMMS pada contoh pertama, sebagian besar karena kompleksitasnya yang lebih besar dan biaya penyiapan tambahan yang berasal dari integrasi dengan fungsi bisnis lainnya. Model SaaS mengubah hal ini, membuat biaya CMMS dan EAM terpaut tipis, yang, ditambah dengan manfaat tambahan dari EAM, menjadikannya pilihan yang semakin hemat biaya.

Meskipun sistem CMMS modern dapat menawarkan lebih dari sekadar pemeliharaan dan batas antara CMMS dan EAM semakin kabur, namun keduanya tetap merupakan solusi yang berbeda. CMMS dapat dipandang sebagai bagian dari EAM dan berpotensi menjadi jalan menuju manajemen aset perusahaan berskala besar dan lebih kuat. Keduanya sering digunakan bersama atau CMMS mungkin cukup untuk perusahaan dengan portofolio aset dan tim pemeliharaan kecil. Namun, ketika perusahaan ingin menskalakan dan mengonsolidasikan sistem di berbagai departemen, keterbatasan CMMS dapat berdampak pada nilai keseluruhannya.

Pada akhirnya, pilihan perangkat lunak bergantung pada banyak faktor, namun secara umum, jika Anda ingin memahami dan mengelola aset dalam jumlah besar di berbagai lokasi di seluruh siklus hidupnya dan menggabungkan fungsi bisnis lain seperti SDM dan keuangan, kemungkinan EAM adalah pilihan yang tepat.