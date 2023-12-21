Pemindahan manufaktur ke SHYAS telah menjadi tren yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh ketegangan geopolitik, gangguan rantai pasokan, kedekatan dengan pelanggan dan pasar, sinergi ekosistem dan kebutuhan akan dampak positif pada ekonomi domestik. Namun, reshoring menghadirkan beberapa tantangan—terutama tenaga kerja, masalah teknis, dan ekonomi.
AI, otomatisasi, dan tenaga kerja digital dapat membantu mengatasi tantangan ini. Bagi organisasi yang bersedia menghadapi tantangan ini dan menjadi Pengoptimal Transformasional sejak awal, ini juga merupakan kesempatan untuk melewatkan evolusi manufaktur generasi ke depan dan mengadopsi teknologi yang akan membantu mengungguli persaingan sejak awal.
Berikut beberapa rekomendasi dan contoh konkret dari IBM® untuk bisnis yang ingin mempertimbangkan pemulangan aktivitas manufaktur ke tanah asal:
Salah satu hambatan utama untuk reshoring adalah mengakses tenaga kerja manufaktur yang terampil. Menurut sebuah laporan dari Manufacturing Institute, 5 dari 10 posisi terbuka untuk pekerja terampil di industri manufaktur AS masih belum terisi hingga saat ini karena krisis kesenjangan keterampilan. Reshoring produksi membutuhkan pekerja dengan keterampilan teknis untuk mengoperasikan peralatan yang dikendalikan komputer serta soft skill seperti pemecahan masalah.
Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan dapat menggunakan tenaga kerja digital untuk melengkapi tenaga kerja yang ada dengan mengotomatiskan berbagai tugas berulang, berbahaya atau kompleks. Misalnya, robot kolaboratif (cobot) dapat bekerja bersama pekerja manusia untuk melakukan tugas-tugas yang membutuhkan presisi atau ketangkasan, membebaskan pekerja manusia untuk fokus pada tugas-tugas bernilai lebih tinggi. Selain itu, alat bantu yang didukung AI dapat membantu mengidentifikasi kesenjangan keterampilan dan menyediakan program pelatihan yang dipersonalisasi untuk karyawan lintas keterampilan.
Menurut studi yang dikutip oleh Deloitte, diperkirakan bahwa AI dan machine learning akan berkontribusi pada peningkatan produktivitas tenaga kerja sebesar 37% pada tahun 2025. Selain itu, sebuah studi oleh Forum Ekonomi Dunia menemukan bahwa pada tahun 2025, otomatisasi dan pembagian kerja baru antara manusia dan mesin akan mengganggu 85 juta pekerjaan, tetapi mereka juga akan menciptakan 97 juta peran baru, menyoroti kebutuhan pekerja untuk memperoleh keterampilan baru.
Reshoring produksi menghadirkan tantangan proses dan infrastruktur. Manufaktur di luar negeri memungkinkan produksi yang lebih lama dengan biaya pergantian yang lebih murah antar produk, sedangkan reshoring membutuhkan fleksibilitas dan kelincahan yang lebih besar dalam sistem produksi.
Tenaga kerja digital dapat membuat proses menjadi lebih mudah beradaptasi. Teknologi kembaran digital menciptakan representasi virtual dari aset fisik untuk mensimulasikan perubahan, sehingga perusahaan dapat menguji dan mengoptimalkan proses produksi sebelum diimplementasikan. Algoritma machine learning dapat terus mengoptimalkan operasi, meningkatkan efisiensi dan mengurangi limbah.
Jumlah total robot servis yang terjual untuk penggunaan profesional mencapai 158.000 unit pada tahun 2022-sebuah peningkatan sebesar 48% menurut laporan dari Federasi Robotika Internasional. Menerapkan teknologi ini membutuhkan investasi di muka tetapi hasil dalam produksi yang lebih efisien dan hemat biaya secara keseluruhan. Ini dapat membantu produsen AS mengejar ketinggalan komponen EV penting seperti baterai, di mana perusahaan Tiongkok saat ini memimpin.
Reshoring memang menghapus risiko produksi luar negeri, tetapi langkah ini tetap harus didukung oleh perhitungan ekonomi yang solid. Boston Consulting Group memperkirakan reshoring akan menambah 10-30% biaya dibandingkan offshoring. Mengotomatiskan tugas dengan pekerja digital juga menurunkan biaya tenaga kerja secara keseluruhan (dibandingkan) dengan negara-negara dengan upah yang lebih rendah seperti Tiongkok.
Perusahaan harus menyeimbangkan biaya implementasi jangka pendek dengan penghematan jangka panjang dan manfaat strategis. Perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi digital dapat mencapai penghematan biaya dan pertumbuhan pendapatan. Selain itu, sebuah studi dari National Bureau of Economic Riset menemukan (PDF) bahwa otomatisasi dapat menyebabkan perpindahan pekerjaan dalam jangka pendek, tetapi juga dapat menyebabkan pertumbuhan pekerjaan dalam jangka panjang.
Di bawah ini, kami melihat dua studi kasus—industri semikonduktor dan manufaktur baterai EV—yang menunjukkan bagaimana kerja digital dapat membantu mengatasi tantangan pengalihan manufaktur ke AS.
Industri semikonduktor memberikan contoh terkait tantangan dan solusi reshoring yang dapat diterapkan. Semikonduktor adalah komponen penting untuk industri penting seperti komputer dan komunikasi, tetapi gangguan pada rantai pasokan mereka mengancam ekonomi global.
Rantai pasokan semikonduktor saat ini bersifat global dan kompleks, dengan desain, pembuatan peralatan, pabrikasi, dan perakitan yang terjadi di berbagai negara. Pangsa fabrikasi AS telah menurun dari 37% pada tahun 1990 menjadi hanya 12% saat ini. Untuk memenuhi kapasitas aplikasi penting, AS perlu menambahkan sekitar 18-20 pabrik fabrikasi semikonduktor baru (“fabs”), yang membutuhkan 70-90.000 pekerjaan baru—peningkatan 50% dari tenaga kerja saat ini. Namun, banyak peran manufaktur semikonduktor menurun karena otomatisasi sementara peran teknik meningkat. Hal ini menciptakan kebutuhan untuk meningkatkan keterampilan dan keterampilan ulang tenaga kerja yang ada.
Teknologi digital dapat membantu mengatasi tantangan tenaga kerja di industri semikonduktor. Alat yang didukung AI dapat mengidentifikasi kesenjangan keterampilan dan menyediakan program pelatihan yang dipersonalisasi untuk karyawan lintas keterampilan. Teknologi kembaran digital dapat mensimulasikan dan mengoptimalkan proses produksi, mengurangi kebutuhan akan prototipe fisik dan mempercepat pengembangan produk baru. Robot kolaboratif dapat bekerja bersama pekerja manusia untuk melakukan berbagai tugas berulang, membebaskan pekerja manusia untuk fokus pada tugas-tugas bernilai lebih tinggi.
Menerapkan teknologi digital membutuhkan investasi di muka, tetapi dapat mengarah pada produksi yang lebih efisien dan hemat biaya secara keseluruhan. Mengembalikan manufaktur semikonduktor ke A.S. juga dapat mengurangi risiko rantai pasokan, meningkatkan kedekatan dengan pelanggan dan pasar dan menciptakan ekosistem pemasok dan inovasi. Ini juga dapat membantu mengatasi kesenjangan tenaga kerja terampil dengan menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja yang ada.
Sebagai kesimpulan, industri memberikan contoh menarik tentang bagaimana Kerja Digital dapat membantu mengatasi tantangan pengalihan manufaktur ke AS. Dengan memanfaatkan teknologi digital, perusahaan dapat mengatasi tantangan tenaga kerja, teknis dan ekonomi dan mencapai manfaat strategis.
Manufaktur baterai EV di AS menghadirkan tantangan unik dalam tenaga kerja, teknologi, dan ekonomi. Namun, seperti contoh manufaktur semikonduktor sebelumnya, tantangan-tantangan ini dapat diatasi melalui adopsi AI, otomatisasi, dan tenaga kerja digital.
Rantai pasokan baterai EV global sebagian besar berpusat di Asia. Untuk memenuhi tujuan EV yang ambisius, AS perlu meningkatkan kapasitas produksi baterai domestik. Hal ini membutuhkan perluasan infrastruktur dan pelatihan tenaga kerja yang signifikan. Otomatisasi dapat mengatasi tantangan tenaga kerja dengan mengambil alih tugas berulang, membebaskan tenaga kerja untuk tugas yang lebih kompleks. Kembaran digital dapat mensimulasikan proses produksi baterai, memungkinkan pengujian dan pengoptimalan sebelum implementasi yang sebenarnya. Menerapkan teknologi ini membutuhkan investasi awal yang signifikan. Namun, otomatisasi dapat menghasilkan produksi yang lebih efisien dan hemat biaya, memungkinkan produsen AS untuk bersaing secara global. Ini juga dapat berkontribusi untuk mengurangi biaya paket baterai, komponen utama dari keseluruhan biaya EV.
Manufaktur baterai EV yang berlokasi di AS juga dapat memberikan manfaat strategis. Proses ini dapat mengamankan rantai pasokan, mengurangi ketergantungan pada pemasok asing, mendorong inovasi, berkontribusi pada pertumbuhan lapangan kerja, dan membantu menjembatani kesenjangan keterampilan.
Tantangan yang terkait dengan pengalihan manufaktur ke AS dapat diatasi: tenaga kerja, masalah teknis dan ekonomi dapat diatasi dengan adopsi AI, otomatisasi, dan tenaga kerja digital. Selain itu, ini merupakan peluang sekali seumur hidup bagi para produsen saat mereka membangun fasilitas baru “greenfield” untuk kembali beroperasi di AS. Pertimbangkan untuk mengadopsi sifat-sifat dasar ini yang membedakan para pemimpin dan perusahaan yang melakukan reshoring:
