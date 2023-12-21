Di bawah ini, kami melihat dua studi kasus—industri semikonduktor dan manufaktur baterai EV—yang menunjukkan bagaimana kerja digital dapat membantu mengatasi tantangan pengalihan manufaktur ke AS.

Studi kasus 1: Semikonduktor

Industri semikonduktor memberikan contoh terkait tantangan dan solusi reshoring yang dapat diterapkan. Semikonduktor adalah komponen penting untuk industri penting seperti komputer dan komunikasi, tetapi gangguan pada rantai pasokan mereka mengancam ekonomi global.

Rantai pasokan semikonduktor saat ini bersifat global dan kompleks, dengan desain, pembuatan peralatan, pabrikasi, dan perakitan yang terjadi di berbagai negara. Pangsa fabrikasi AS telah menurun dari 37% pada tahun 1990 menjadi hanya 12% saat ini. Untuk memenuhi kapasitas aplikasi penting, AS perlu menambahkan sekitar 18-20 pabrik fabrikasi semikonduktor baru (“fabs”), yang membutuhkan 70-90.000 pekerjaan baru—peningkatan 50% dari tenaga kerja saat ini. Namun, banyak peran manufaktur semikonduktor menurun karena otomatisasi sementara peran teknik meningkat. Hal ini menciptakan kebutuhan untuk meningkatkan keterampilan dan keterampilan ulang tenaga kerja yang ada.

Teknologi digital dapat membantu mengatasi tantangan tenaga kerja di industri semikonduktor. Alat yang didukung AI dapat mengidentifikasi kesenjangan keterampilan dan menyediakan program pelatihan yang dipersonalisasi untuk karyawan lintas keterampilan. Teknologi kembaran digital dapat mensimulasikan dan mengoptimalkan proses produksi, mengurangi kebutuhan akan prototipe fisik dan mempercepat pengembangan produk baru. Robot kolaboratif dapat bekerja bersama pekerja manusia untuk melakukan berbagai tugas berulang, membebaskan pekerja manusia untuk fokus pada tugas-tugas bernilai lebih tinggi.

Menerapkan teknologi digital membutuhkan investasi di muka, tetapi dapat mengarah pada produksi yang lebih efisien dan hemat biaya secara keseluruhan. Mengembalikan manufaktur semikonduktor ke A.S. juga dapat mengurangi risiko rantai pasokan, meningkatkan kedekatan dengan pelanggan dan pasar dan menciptakan ekosistem pemasok dan inovasi. Ini juga dapat membantu mengatasi kesenjangan tenaga kerja terampil dengan menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja yang ada.

Sebagai kesimpulan, industri memberikan contoh menarik tentang bagaimana Kerja Digital dapat membantu mengatasi tantangan pengalihan manufaktur ke AS. Dengan memanfaatkan teknologi digital, perusahaan dapat mengatasi tantangan tenaga kerja, teknis dan ekonomi dan mencapai manfaat strategis.

Studi kasus 2: Pembuatan baterai EV

Manufaktur baterai EV di AS menghadirkan tantangan unik dalam tenaga kerja, teknologi, dan ekonomi. Namun, seperti contoh manufaktur semikonduktor sebelumnya, tantangan-tantangan ini dapat diatasi melalui adopsi AI, otomatisasi, dan tenaga kerja digital.

Rantai pasokan baterai EV global sebagian besar berpusat di Asia. Untuk memenuhi tujuan EV yang ambisius, AS perlu meningkatkan kapasitas produksi baterai domestik. Hal ini membutuhkan perluasan infrastruktur dan pelatihan tenaga kerja yang signifikan. Otomatisasi dapat mengatasi tantangan tenaga kerja dengan mengambil alih tugas berulang, membebaskan tenaga kerja untuk tugas yang lebih kompleks. Kembaran digital dapat mensimulasikan proses produksi baterai, memungkinkan pengujian dan pengoptimalan sebelum implementasi yang sebenarnya. Menerapkan teknologi ini membutuhkan investasi awal yang signifikan. Namun, otomatisasi dapat menghasilkan produksi yang lebih efisien dan hemat biaya, memungkinkan produsen AS untuk bersaing secara global. Ini juga dapat berkontribusi untuk mengurangi biaya paket baterai, komponen utama dari keseluruhan biaya EV.

Manufaktur baterai EV yang berlokasi di AS juga dapat memberikan manfaat strategis. Proses ini dapat mengamankan rantai pasokan, mengurangi ketergantungan pada pemasok asing, mendorong inovasi, berkontribusi pada pertumbuhan lapangan kerja, dan membantu menjembatani kesenjangan keterampilan.