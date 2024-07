Selama beberapa dekade, program perawatan kesehatan negara bagian mengandalkan Sistem Informasi Manajemen Medicaid (MMIS) yang sudah ada sejak lama untuk mendukung fungsi inti. Untuk mengatasi meningkatnya biaya dan kerumitan yang terlibat dalam pemeliharaan dan pembaruan platform ini, Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) membuat panduan untuk mengalihkan program ke pendekatan baru untuk IT, yang berfokus pada solusi modular dan dapat dioperasikan.

Dengan lebih dari 30 tahun sebagai konsultan untuk lembaga perawatan kesehatan negara dan pengalaman luas sebagai integrator sistem, Deloitte memiliki kualifikasi yang unik untuk membantu organisasi memenuhi tantangan modernisasi. Menawarkan insight, pengetahuan industri, dan skill integrasi yang luas yang diperlukan untuk memberikan solusi perusahaan Medicaid baru yang sangat efektif, perusahaan ini mencari pemimpin teknologi yang telah terbukti untuk membantu mengembangkan platform tersebut.