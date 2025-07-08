Saatnya menghadapi kenyataan tentang Generasi dengan dukungan pengambilan data atau RAG: ini adalah solusi yang membutuhkan solusinya sendiri.

RAG dirancang untuk meningkatkan kinerja model bahasa besar dan mengurangi halusinasi dengan memberi model bahasa besar (LLM) akses ke basis pengetahuan eksternal, melampaui data pelatihan mereka. Namun, keterbatasan dunia nyata pada sistem RAG tradisional kini semakin jelas.

“Sebagian besar, RAG itu cacat,” kata Dinesh Nirmal, wakhara presiden senior IBM® Software. “RAG murni tidak benar-benar memberikan hasil optimal yang diharapkan.”

Tantangan RAG yang sering dihadapi pengguna meliputi batasan pada jendela konteks dan operasi agregasi, ketidakmampuan memahami hubungan kompleks, serta output berkualitas rendah akibat chunking yang tidak optimal. Artinya, penerapan RAG juga dapat menimbulkan masalah keamanan, seperti kebocoran data.

Kabar baiknya, kemajuan dalam alat dan strategi AI membantu menutupi kekurangan RAG tradisional, menghasilkan respons yang lebih akurat terhadap pertanyaan pengguna. Mari lihat lebih dekat cara meningkatkan kinerja RAG.