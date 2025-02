Tim pengadaan secara historis mengelola sejumlah besar data yang diperoleh dari dalam dan luar organisasi mereka: Pola pengeluaran, insight pasar, data pemasok, peraturan eksternal, dan spesifikasi internal, hanya beberapa di antaranya. Hal ini membuat alur kerja pengadaan menjadi sangat rentan terhadap kesalahan manusia dan beraneka tugas pengadaan sudah siap untuk transformasi digital.

Praktik otomatisasi pengadaan awal menambah atau menggantikan entri data manual seperti memasukkan informasi ke dalam spreadsheet. Departemen pengadaan juga dapat menggunakan otomatisasi proses robotik (RPA) untuk mengotomatiskan serangkaian tugas pengadaan yang sebelumnya manual seperti pembuatan dan persetujuan faktur. Pada tingkat otomatisasi ini, proses seperti manajemen kontrak atau negosiasi harga dapat dilengkapi dengan perangkat lunak dan alat yang terpisah.

Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan semakin kuatnya machine learning (ML) dan AI, organisasi-organisasi terkemuka mulai menggunakan teknologi pengadaan canggih yang dikombinasikan dengan otomatisasi dan AI untuk menciptakan alur kerja yang benar-benar cerdas dan terpusat. Meningkatnya popularitas proses otomatisasi pengadaan mengikuti tantangan rantai pasokan yang signifikan selama dan setelah pandemi COVID 19, bersama dengan stresor seperti inflasi.

Dalam survei tahun 2022 terhadap 1.500 Chief Supply Chain Officer dan Chief Operating Officer, The IBM Institute for Business Value (IBV) menemukan adanya peningkatan tajam dalam jumlah bisnis yang memperkenalkan teknologi otomatisasi baru dalam dua tahun sebelumnya, serta jumlah organisasi yang menggunakan AI untuk membantu memonitor dan melacak kinerja.

Departemen pengadaan yang sebelumnya mungkin memiliki tugas pengadaan yang terpisah-pisah, kini dapat mengelola seluruh proses pengadaan, secara menyeluruh, dalam sebuah repositori pusat, sehingga memungkinkan analisis data tingkat lanjut dan visibilitas waktu nyata terhadap pola pengeluaran dan dinamika vendor. Alur kerja pengadaan terpadu ini, yang dilengkapi dengan teknologi utama, mengurangi gesekan dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi para profesional pengadaan dan mitranya.