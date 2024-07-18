10 industri yang menggunakan komputasi terdistribusi

Komputasi terdistribusi adalah proses yang memanfaatkan banyak sumber daya komputasi di berbagai lokasi operasional untuk meniru proses sebuah komputer tunggal. Komputasi terdistribusi menggabungkan komputer, server, dan jaringan komputer berbeda untuk menyelesaikan tugas komputasi dengan ukuran serta tujuan yang sangat beragam.

Komputasi terdistribusi bahkan bekerja di cloud. Dan meskipun benar bahwa komputasi cloud terdistribusi dan komputasi cloud pada dasarnya serupa dalam teori, dalam praktiknya keduanya berbeda dalam cakupan global, di mana komputasi cloud terdistribusi mampu memperluas komputasi cloud ke berbagai wilayah geografis.

Pada sistem komputasi kecil yang terdistribusi dengan komponen yang saling berdekatan, komponen-komponen dapat dihubungkan melalui jaringan area lokal (LAN). Dalam sistem terdistribusi yang lebih besar yang komponen-komponennya dipisahkan oleh geografi, komponen-komponen dihubungkan melalui jaringan area luas (WAN). Komponen dalam sistem terdistribusi berbagi informasi melalui sistem pengiriman pesan yang rumit, melalui jenis jaringan mana pun yang digunakan.

Komputasi terdistribusi sering kali menangani tantangan komputasi yang paling berat dan rumit, sehingga aktivitas ini biasanya membutuhkan penerapan memori bersama dan beberapa komponen. Selanjutnya, komputasi terdistribusi bergantung pada sinkronisasi yang sangat terkoordinasi dan sejumlah besar daya komputasi sehingga seluruh sistem dapat secara efektif memproses data, terlibat dalam berbagi file sesuai kebutuhan dan bekerja menuju tujuan bersama.