Mendemokratisasi pengembangan AI merujuk pada menyertakan lebih banyak pihak dalam penciptaan solusi AI. Tetapi siapa sebenarnya orang-orang itu tergantung pada interpretasi Anda tentang konsep tersebut. Seringkali, ini adalah tentang menyediakan para pengembang, peneliti, dan ilmuwan data dengan sumber daya komputasi dan alat teknis gratis atau berbiaya rendah yang sudah tersedia untuk mereka yang bekerja di perusahaan teknologi besar.

Namun, dalam kasus lain, demokratisasi pengembangan memerlukan kelibatan pengguna non-teknis dalam solusi AI dan pengembangan model. Ini berarti melihat melampaui lingkaran pakar yang sempit ke orang-orang yang belum tentu memiliki pemahaman mendalam tentang algoritma AI, kumpulan data, dan ilmu komputer.

Hal ini dapat dicapai dengan menyediakan alat yang membantu pengguna yang tidak memiliki pengetahuan teknologi untuk membangun dan mengadaptasi aplikasi yang didukung AI. Konsep ini memiliki beberapa kesamaan dengan demokratisasi data dalam perusahaa, proses menciptakan sistem dan mengadopsi alat yang memungkinkan setiap karyawan, terlepas dari latar belakang teknis mereka, untuk menyertakan ilmu data ke dalam proses pengambilan keputusan mereka.

Dalam kedua kasus tersebut, demokratisasi pengembangan AI dianggap sebagai hal yang baik untuk masa depan inovasi AI. Inovasi semacam itu dapat mengoptimalkan model AI agar lebih efektif dalam melayani pemangku kepentingan dan pengguna yang lebih luas daripada saat ini. Sebagai contoh, bisnis kecil yang sebelumnya tidak mampu membuat aplikasi AI kustom mungkin akan merasa hal itu lebih mungkin karena adanya alat dan layanan yang lebih terjangkau.

Sementara itu, konsumen dari kelompok yang kurang terwakili mungkin juga mendapat manfaat karena pengembangan yang terdemokratisasi dapat membantu mencegah bias AI, yaitu ketika bias masyarakat secara tidak sengaja tertanam dalam desain algoritmik, data pelatihan AI, dan aspek lain dari pengembangan AI. Bias AI dapat menghasilkan hasil yang tidak membantu atau bahkan berbahaya bagi orang-orang dari kelompok yang kurang terwakili, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam ekonomi dan masyarakat.

Sebagian dari masalah bias berasal dari fakta bahwa, seperti yang dicatat oleh para peneliti dari Centre for the Governance of AI, perusahaan-perusahaan AI terkemuka biasanya mempekerjakan pengembang dengan “demografi yang sempit”. Peneliti menyimpulkan bahwa menyertakan lebih banyak orang dalam pengembangan AI dapat menghasilkan aplikasi yang melayani kepentingan yang lebih beragam.9

Untuk saat ini, sebagian besar pengembangan dan inovasi AI masih terkonsentrasi di negara-negara tertentu dan sektor nirlaba. Menurut sebuah studi tahun 2024, pengembang di Amerika Serikat menghasilkan model dasar AI 5 kali lebih banyak dalam satu tahun seperti di China, yang merupakan rumah bagi tingkat pengembangan tertinggi kedua. Sementara itu, para pengembang dalam industri teknologi menciptakan hampir 4 kali lipat jumlah model dibandingkan mereka yang berasal dari kalangan akademisi.10