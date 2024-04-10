Seperti apa kerangka kerja tata kelola etika AI?

Sementara perlombaan untuk mencapai AI generatif makin meningkat, perdebatan etika seputar teknologi ini juga terus memanas. Dan taruhannya makin tinggi.

Menurut Gartner, “Organisasi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proyek AI yang mereka kembangkan, menerapkan atau gunakan tidak memiliki konsekuensi etis negatif.” Sementara itu, 79% eksekutif mengatakan bahwa etika AI penting bagi pendekatan AI di seluruh perusahaan, tetapi kurang dari 25% yang telah mengoperasionalkan prinsip-prinsip tata kelola etika.

AI juga berada di urutan teratas dalam daftar kekhawatiran pemerintah Amerika Serikat. Pada akhir Februari, Ketua DPR Mike Johnson dan Pemimpin Demokrat Hakeem Jeffries mengumumkan pembentukan Satuan Tugas bipartisan tentang AI untuk membahas cara Kongres dapat memastikan Amerika Serikat tetap memimpin inovasi AI global. Satuan Tugas ini juga akan mempertimbangkan pagar pembatas yang diperlukan untuk melindungi negara terhadap berbagai ancaman saat ini dan yang akan datang serta untuk memastikan pengembangan teknologi yang aman dan dapat dipercaya.

Jelas, tata kelola yang baik sangat penting untuk alamat risiko terkait AI.