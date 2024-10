Ketika AI generatif pertama kali mencapai kesadaran massal, pengetahuan pemimpin bisnis sebagian besar berasal dari materi pemasaran dan liputan berita. Pengalaman nyata (jika ada) terbatas pada bermain-main dengan ChatGPT dan DALL-E. Sekarang, komunitas bisnis memiliki pemahaman yang lebih mendetail tentang solusi yang didukung AI.

Gartner Hype Cycle memposisikan AI Generatif tepat di “Puncak Ekspektasi yang Melambung”, di ujung penurunan menuju “Palung Kekecewaan”[1], dengan kata lain, akan memasuki masa transisi yang (relatif) mengecewakan, sementara laporan “State of Generated AI in the Enterprise” dari Deloitte dari Kuartal 1 2024 mengindikasikan bahwa banyak pemimpin ”mengharapkan dampak transformatif yang substansial dalam jangka pendek”.[2] Kenyataannya mungkin akan berada di antara keduanya: AI generatif menawarkan peluang dan solusi yang unik, tetapi tidak akan untuk setiap orang.

Bagaimana hasil dunia nyata dibandingkan dengan hype sebagian adalah masalah perspektif. Alat-alat mandiri seperti ChatGPT biasanya menjadi pusat perhatian dalam imajinasi populer, tetapi integrasi yang lancar ke dalam layanan yang sudah mapan sering kali menghasilkan lebih banyak daya tahan. Sebelum siklus hype saat ini, alat machine learning generatif seperti fitur “Smart Compose” yang diluncurkan oleh Google pada tahun 2018 tidak digembar-gemborkan sebagai pergeseran paradigma, meskipun menjadi penanda layanan pembuatan teks saat ini. Demikian pula, banyak alat AI generatif berdampak tinggi sedang diimplementasikan sebagai elemen terintegrasi dari lingkungan perusahaan yang meningkatkan dan melengkapi, alih-alih merevolusi atau mengganti, alat yang ada: misalnya, fitur “Copilot” di Microsoft Office, fitur “Generative Fill” di Adobe Photoshop atau agen virtual dalam aplikasi produktivitas dan kolaborasi.

Di mana AI generatif pertama kali membangun momentum dalam alur kerja sehari-hari akan memiliki pengaruh lebih besar pada masa depan alat AI daripada sisi positif dari kemampuan AI tertentu. Menurut survei IBM baru-baru ini terhadap lebih dari 1.000 karyawan di perusahaan skala perusahaan, tiga faktor teratas yang mendorong adopsi AI adalah kemajuan dalam alat AI yang membuatnya lebih mudah diakses, kebutuhan untuk mengurangi biaya dan mengotomatiskan proses utama dan meningkatnya jumlah AI yang tertanam ke dalam aplikasi bisnis standar siap pakai.