Selama sekitar tahun depan, saya berharap dapat melihat perusahaan menerapkan aplikasi AI generatif yang membantu dengan contoh penggunaan baru untuk memenuhi tujuan keberlanjutan mereka. Beberapa perusahaan sudah menjalankannya.

Salah satu upaya pertama adalah menggunakan pemahaman dokumen cerdas untuk memproses informasi keberlanjutan. Perusahaan menggunakan beberapa kerangka kerja yang berbeda untuk melaporkan dampak lingkungan mereka dengan cara standar. Mengumpulkan informasi yang relevan dan menghasilkan laporan ESG adalah proses yang memakan waktu. Perangkat lunak AI generatif mengambil dan merangkum informasi teks dari berbagai sistem bisnis, termasuk sistem pemasok, dan memetakannya ke kerangka kerja, dengan opsi tinjauan manusia.

Di sisi lain, AI merampingkan pemrosesan informasi yang sudah disusun dalam laporan lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG). Sebuah perusahaan dapat menggabungkan informasi pesanan pembelian dengan laporan ESG pemasok. Misalnya, jika Anda mengetahui bahwa Anda bertanggung jawab atas setengah dari omzet pemasok, Anda dapat menggunakan laporan ESG mereka untuk memperkirakan tanggung jawab Anda atas emisi lingkup 3.

Bagi investor yang tertarik dengan keuangan hijau, AI dapat memproses laporan ESG secara massal untuk membuat daftar pendek yang direkomendasikan dari perusahaan dengan postur lingkungan yang lebih kuat. Dalam contoh penggunaan lanjutan, model AI generatif yang disesuaikan dengan kebijakan keberlanjutan perusahaan dapat mendukung aplikasi untuk kegiatan seperti pemilihan pemasok.

Model bahasa besar (LLM) dasar yang disempurnakan dengan data khusus domain cenderung memainkan peran penting dalam aplikasi pemrosesan teks cerdas seperti ini.

Model dasar yang menggunakan data geospasial juga kemungkinan akan memberi dampak pada sekitar satu tahun mendatang. Semua model ini akan berharga untuk memprediksi zona banjir, kebakaran hutan, dan risiko iklim lainnya. Bisnis di berbagai sektor termasuk pertanian, retail, utilitas, dan jasa keuangan akan dapat menggunakan model ini untuk penilaian dan mitigasi risiko.

Ketika perusahaan mengadopsi AI generatif dalam contoh penggunaan baru ini, mereka juga perlu memperhatikan serangkaian risiko baru yang muncul, mulai dari potensi masalah privasi hingga kurangnya faktualitas. Pendekatan AI yang Bertanggung Jawab dan kerangka kerja Tata Kelola AI diperlukan untuk memastikan adanya batasan untuk penggunaan AI Klasik dan AI generatif yang bertanggung jawab.

Tujuan keberlanjutan dan tujuan bisnis lainnya berjalan beriringan. Untuk banyak contoh penggunaan ini, ada hubungan erat antara keberlanjutan dan biaya. Mengurangi energi, menghindari pemborosan, dan mengoptimalkan sumber daya memiliki manfaat finansial serta manfaat lingkungan. Menggunakan aplikasi keberlanjutan baru yang didukung oleh AI, perusahaan akan merasa lebih mudah untuk membuat keputusan yang selaras dengan tujuan keberlanjutan mereka.