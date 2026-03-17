Komponen Identitas dan Manajemen Akses (IAM) ditambahkan untuk menyediakan identitas dan peran pengguna yang kuat, serta mengurangi risiko pencurian model dengan mengendalikan akses ke fungsionalitas aplikasi dan API yang dapat menyebabkan pencurian atau pengungkapan model.

Kontrol akses dan identifikasi agen (Kontrol Akses Agen), yang fungsinya mirip dengan pengguna istimewa, ditambahkan untuk menyesuaikan hak akses agen dengan identitas dan peran pengguna; serta mencegah tindakan agen yang berlebihan atau abnormal akibat halusinasi, prompt yang kurang tepat, atau ambigu.

Komponen pemantauan AI generatif (Pemantauan Gen AI) ditambahkan di seluruh arsitektur untuk melindungi dari injeksi prompt yang cepat, penanganan output yang tidak aman, pengungkapan data sensitif, dan ketergantungan berlebihan. Kombinasi Pemantauan Gen AI dan Pemantauan Kebocoran Data tradisional digunakan untuk melindungi dari serangan berbasis prompt/respons, misalnya prompt yang diinjeksi ke dalam hasil SQL query, serta pengungkapan informasi sensitif yang mungkin muncul dalam hasil panggilan API, basis data kueri, dan sejenisnya.

Serangan keracunan data pelatihan dimitigasi melalui penambahan Manajemen Konfigurasi dan alat pemantauan, serta Kontrol Versi terstruktur dan proses rilis yang diterapkan pada pelatihan model, penyelarasan, dan data konfigurasi.

Terakhir, komponen Pemantauan Perilaku Terintegrasi dan korelasi peristiwa ditambahkan untuk mengidentifikasi potensi kerentanan dan serangan dari log setiap komponen. Komponen Pemberitahuan dan Peringatan ditambahkan untuk memberi tahu operator sistem tentang potensi masalah, sementara komponen Orkestrasi Respons ditambahkan untuk mengotomatiskan dan/atau mengoordinasikan respons sistem maupun manual terhadap masalah yang teridentifikasi.