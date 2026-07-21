Membangun, meluncurkan, dan menskalakan dengan alat pengembangan perangkat lunak yang didukung AI
Mengembangkan, memodernisasi, dan mengatur aplikasi dengan percaya diri
AI dalam pengembangan perangkat lunak telah berkembang melampaui kemampuan menghasilkan kode dan kini mentransformasi seluruh proses pengiriman perangkat lunak. Solusi kami mendukung alur kerja berbasis AI di sepanjang siklus prosesnya—sehingga meningkatkan pemahaman terhadap sistem, mengoordinasikan pengiriman, menanamkan tata kelola, serta mendukung evolusi perangkat lunak yang berkelanjutan, tangguh dalam skala besar.
Perluas pemanfaatan AI melampaui tugas pengodean individual dengan mendukung perencanaan, refactoring, pengujian, dan pipeline agar setiap perubahan dapat diterapkan secara konsisten di seluruh sistem.
Percepat pengiriman sekaligus menjaga integritas sistem untuk mengurangi utang teknis debt, melakukan pemfaktoran ulang secara aman, dan mempertahankan konsistensi pada basis kode berskala besar.
Lengkapi SDLC dengan analitik untuk memantau penggunaan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, dan memastikan adopsi AI selaras dengan hasil rekayasa yang dapat diukur.
Terapkan penegakan kebijakan dan praktik pengodean yang aman sejak tahap awal agar masalah dapat diidentifikasi lebih cepat, pekerjaan ulang berkurang, dan proses pengembangan lebih terstandardisasi tanpa menghambat produktivitas tim.
Merampingkan tugas berulang dan kurangi beban kognitif, memungkinkan pengembang untuk fokus pada pekerjaan rekayasa bernilai lebih tinggi. Mereka dapat menggunakan chatbot atau jenis perintah lain untuk menghasilkan kode, serta tes unit yang memastikan kualitas kode, mengubah kode, kode pelengkapan otomatis, membuat dokumentasi kode, memahami kode, dan banyak lagi. Bergantung pada contoh penggunaan Anda, Anda dapat memilih satu atau lebih alat pengodean AI.
Modernisasikan aplikasi melalui pengembangan yang didukung AI guna mempercepat pengiriman, mengurangi biaya, serta membangun sistem cloud-native yang tangguh dan adaptif.
Integrasikan serta orkestrasi AI agent lintas platform dengan tata kelola bawaan, sehingga tools yang terfragmentasi dapat menjadi solusi enterprise yang aman dan siap diskalakan.
Wujudkan AI tepercaya dalam skala besar melalui tata kelola terintegrasi dengan kontrol otomatis yang ditanamkan di seluruh model untuk mengurangi risiko sekaligus mempercepat inovasi yang memenuhi persyaratan kepatuhan.
Blue Pearl berhasil memodernisasi aplikasi yang kompleks hanya dalam waktu tiga hari dengan mengotomatiskan analisis kode, pemfaktoran ulang, dan pengujian, tanpa mengorbankan integritas arsitektur.
APIS IT mempercepat modernisasi sistem lama dari yang sebelumnya memerlukan waktu berminggu-minggu menjadi hanya beberapa jam melalui otomatisasi analisis kode, pemfaktoran ulang, dan transformasi ke arsitektur modern.
Biaya pusat data berkurang menjadi sekitar 20% dari level sebelumnya, sementara waktu aktif sistem melebihi 99%, memperkuat keandalan untuk operasi bisnis yang kritis.
Salah satu contoh paling terlihat dari inovasi Wimbledon yang menghadap penggemar adalah Match Chat, asisten didukung AI yang dirancang untuk bertindak sebagai pendamping waktu nyata bagi penggemar yang mengikuti pertandingan.