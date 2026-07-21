AI untuk pengembangan perangkat lunak

Membangun, meluncurkan, dan menskalakan dengan alat pengembangan perangkat lunak yang didukung AI

Panduan: Beralih dari AI Coding ke pengiriman
AI Agen untuk Cognos Analytics

Memodernisasi siklus hidup pengembangan perangkat lunak dengan AI

Mengembangkan, memodernisasi, dan mengatur aplikasi dengan percaya diri

AI dalam pengembangan perangkat lunak telah berkembang melampaui kemampuan menghasilkan kode dan kini mentransformasi seluruh proses pengiriman perangkat lunak. Solusi kami mendukung alur kerja berbasis AI di sepanjang siklus prosesnya—sehingga meningkatkan pemahaman terhadap sistem, mengoordinasikan pengiriman, menanamkan tata kelola, serta mendukung evolusi perangkat lunak yang berkelanjutan, tangguh dalam skala besar.

 

Infografis: Pengembangan perangkat lunak dengan bantuan AI
AI yang bekerja di seluruh SDLC

Perluas pemanfaatan AI melampaui tugas pengodean individual dengan mendukung perencanaan, refactoring, pengujian, dan pipeline agar setiap perubahan dapat diterapkan secara konsisten di seluruh sistem.
Modernisasi tanpa regresi 

Percepat pengiriman sekaligus menjaga integritas sistem untuk mengurangi utang teknis debt, melakukan pemfaktoran ulang secara aman, dan mempertahankan konsistensi pada basis kode berskala besar.
Pengendalian biaya dengan sinyal yang jelas

Lengkapi SDLC dengan analitik untuk memantau penggunaan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, dan memastikan adopsi AI selaras dengan hasil rekayasa yang dapat diukur.
Keamanan & tata kelola bawaan 

Terapkan penegakan kebijakan dan praktik pengodean yang aman sejak tahap awal agar masalah dapat diidentifikasi lebih cepat, pekerjaan ulang berkurang, dan proses pengembangan lebih terstandardisasi tanpa menghambat produktivitas tim.

Produk yang relevan

Merampingkan tugas berulang dan kurangi beban kognitif, memungkinkan pengembang untuk fokus pada pekerjaan rekayasa bernilai lebih tinggi. Mereka dapat menggunakan chatbot atau jenis perintah lain untuk menghasilkan kode, serta tes unit yang memastikan kualitas kode, mengubah kode, kode pelengkapan otomatis, membuat dokumentasi kode, memahami kode, dan banyak lagi. Bergantung pada contoh penggunaan Anda, Anda dapat memilih satu atau lebih alat pengodean AI.
IBM® Bob
Percepat pengembangan perangkat lunak dengan mengotomatiskan pekerjaan yang kompleks, mulai dari pengembangan fitur hingga modernisasi sistem lama, sekaligus memastikan pengiriman yang aman dan berkualitas tinggi.
IBM Instana
Hadirkan observabilitas yang didukung AI yang mudah diterapkan bagi tim DevOps dan rekayasa dengan mengotomatiskan insight untuk meningkatkan kinerja, keandalan, dan efisiensi.
Terraform
Otomatiskan pengadaan di lingkungan cloud, pusat data, dan SaaS melalui satu alur kerja terpadu untuk mengelola infrastruktur di sepanjang siklus hidupnya.

Layanan yang relevan

Layanan pengembangan aplikasi

Modernisasikan aplikasi melalui pengembangan yang didukung AI guna mempercepat pengiriman, mengurangi biaya, serta membangun sistem cloud-native yang tangguh dan adaptif.

 Jelajahi layanan pengembangan aplikasi
Pengembang TI modern menggunakan komputer di kantor sambil mengembangkan game VR dan perangkat lunak.
Layanan integrasi AI

Integrasikan serta orkestrasi AI agent lintas platform dengan tata kelola bawaan, sehingga tools yang terfragmentasi dapat menjadi solusi enterprise yang aman dan siap diskalakan.

 Jelajahi layanan integrasi AI
Pengusaha profesional yang tersenyum sibuk dan pemimpin pengusaha wanita melakukan percakapan di tempat kerja. Tim eksekutif terdiri dari dua pebisnis yang bekerja berbicara menggunakan teknologi laptop berdiri di kantor perusahaan
Konsultasi tata kelola AI

Wujudkan AI tepercaya dalam skala besar melalui tata kelola terintegrasi dengan kontrol otomatis yang ditanamkan di seluruh model untuk mengurangi risiko sekaligus mempercepat inovasi yang memenuhi persyaratan kepatuhan.

 Menjelajahi konsultasi tata kelola AI
Seorang perempuan muda dan seorang perempuan senior menggunakan perangkat masing-masing sambil berbagi meja kerja dengan tetap menjaga jarak

Sumber daya

Tech Trends '26: Platform pengembangan AI-native
Baca laporan ini untuk memperoleh insight yang dapat ditindaklanjuti dan membantu menjadikan produktivitas developer sebagai pendorong pertumbuhan enterprise.
Makna AI dev partner bagi SDLC Anda
Pelajari bagaimana pengembangan AI-native dapat memberdayakan tim di seluruh siklus proses pengembangan agen.
Analisis RedMonk tentang pemanfaatan AI agen oleh tim rekayasa teknik terdepan
Dapatkan panduan praktis untuk menerapkan agentic AI serta lihat bagaimana IBM® Bob membantu tim bekerja secara efektif di lingkungan lama maupun modern.
IBM® Bob memperkuat kepemimpinan IBM® dalam pengembangan SDLC berbasis agentic AI
Pelajari bagaimana IBM® Bob menghadirkan diferensiasi dibandingkan alat yang berbasis agen lainnya di pasar serta pahami pertimbangan utama untuk mengadopsinya.
Ambil langkah selanjutnya

Transformasikan proses pengembangan perangkat lunak Anda secara menyeluruh melalui pengembangan berbantuan AI.  Jadwalkan sesi dengan pakar untuk mengeksplorasi berbagai peluang yang tersedia.

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