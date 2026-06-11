MONO-X memodernisasi TI untuk inovasi berbasis AI

MONO-X adalah perusahaan Teknologi yang berbasis di Jepang dan IBM Business Partner yang mendukung perusahaan memodernisasi sistem kritis misi sambil mempertahankan keberlangsungan bisnis. Seiring meningkatnya permintaan pelanggan untuk migrasi cloud dan inovasi berbasis AI, MONO-X menyadari perlunya memberikan pendekatan modernisasi yang lebih gesit, tangguh, dan berkelanjutan untuk organisasi yang menjalankan beban kerja IBM i.

Banyak pelanggan MONO-X mengandalkan infrastruktur lokal lama yang membatasi kelincahan, memerlukan operasi manual, dan membuat transfer pengetahuan semakin sulit. Untuk mendukung modernisasi — sambil mempertahankan nilai aset IBM i yang ada — pelanggan membutuhkan fondasi cloud yang aman yang dapat mengurangi kompleksitas operasional dan memungkinkan adopsi teknologi AI yang lebih cepat. Tanpa pendekatan seperti itu, meningkatnya biaya infrastruktur dan risiko operasional dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan di masa depan.