MONO-X memodernisasi TI untuk inovasi berbasis AI

Menggunakan IBM Cloud dan Power Virtual Server, MONO-X mengurangi biaya dan meningkatkan ketahanan untuk mempercepat adopsi AI
MONO-X adalah perusahaan Teknologi yang berbasis di Jepang dan IBM Business Partner yang mendukung perusahaan memodernisasi sistem kritis misi sambil mempertahankan keberlangsungan bisnis. Seiring meningkatnya permintaan pelanggan untuk migrasi cloud dan inovasi berbasis AI, MONO-X menyadari perlunya memberikan pendekatan modernisasi yang lebih gesit, tangguh, dan berkelanjutan untuk organisasi yang menjalankan beban kerja IBM i.
Banyak pelanggan MONO-X mengandalkan infrastruktur lokal lama yang membatasi kelincahan, memerlukan operasi manual, dan membuat transfer pengetahuan semakin sulit. Untuk mendukung modernisasi — sambil mempertahankan nilai aset IBM i yang ada — pelanggan membutuhkan fondasi cloud yang aman yang dapat mengurangi kompleksitas operasional dan memungkinkan adopsi teknologi AI yang lebih cepat. Tanpa pendekatan seperti itu, meningkatnya biaya infrastruktur dan risiko operasional dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan di masa depan.
MONO-X bermitra dengan IBM untuk menghadirkan pendekatan modernisasi hybrid cloud yang dibangun di atas IBM® Cloud dan IBM Power Virtual Server. Berdasarkan arsitektur ini, MONO-X mengembangkan PVS One, layanan terkelola yang dirancang untuk menyerap kompleksitas IBM Cloud dan menyediakan pelanggan jalur bernilai tinggi yang disederhanakan dari lingkungan IBM i lokal ke cloud.
Menggunakan IBM Cloud sebagai lapisan integrasi dan Power Virtual Server sebagai infrastruktur inti, MONO-X memungkinkan pelanggan untuk mengotomatiskan beban kerja manual, meningkatkan keberlanjutan operasional, dan memperkuat ketahanan sistem. Solusi ini juga mendukung pengembangan modern dengan mengintegrasikan IBM watsonx Orchestrate, memungkinkan agen AI seperti IBM Bob untuk beroperasi lebih mandiri. Dengan memungkinkan integrasi tanpa batas antara sistem berbasis COBOL dan layanan AI modern, MONO-X menunjukkan bagaimana lama dan inovasi dapat hidup berdampingan dalam satu arsitektur yang siap untuk masa depan.
Dengan hybrid cloud yang disampaikan melalui PVS One, pelanggan MONO-X mencapai peningkatan terukur dalam efisiensi biaya, keandalan, dan inovasi. Biaya pusat data berkurang menjadi sekitar 20% dari level sebelumnya, sementara waktu aktif sistem melebihi 99%, memperkuat keandalan untuk operasi bisnis yang kritis.
Lingkungan pengembangan agen AI sekarang dapat disediakan dalam waktu sekitar dua jam, dibandingkan dengan hampir tiga bulan di lingkungan lokal tradisional. Solusi ini juga memungkinkan operasi yang lebih otomatis, peningkatan transfer pengetahuan, dan siklus modernisasi yang lebih cepat. Hasilnya, pelanggan dapat mempertahankan nilai aset IBM i mereka sambil dengan cepat mengintegrasikan teknologi AI ke dalam sistem inti — memposisikannya untuk pertumbuhan berkelanjutan dan transformasi digital yang berkelanjutan.
MONO-X adalah perusahaan teknologi berbasis di Jepang yang mengkhususkan diri dalam transformasi digital perusahaan dan modernisasi sistem inti. Dipandu oleh filosofinya, “Rewrite the Standard,” perusahaan memodernisasi sistem sangat penting menggunakan migrasi cloud, perangkat lunak otonom, dan solusi berbasis AI.
IBM Cloud dan IBM Bob membantu organisasi memodernisasi aplikasi, mengotomatiskan alur kerja, dan meningkatkan skala AI di seluruh perusahaan. Dengan menggabungkan fleksibilitas cloud hybrid dengan kemampuan agen AI, bisnis dapat mengurangi kompleksitas, mempercepat inovasi, dan membuka nilai baru dari sistem yang ada.
© Hak Cipta IBM Corporation Mei, 2026.
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