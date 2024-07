Didirikan pada tahun 1881, USTA (tautan berada di luar ibm.com) adalah badan pengatur nasional untuk olahraga tenis di AS. US Open (tautan berada di luar ibm.com) adalah turnamen Grand Slam asosiasi, pertama kali diadakan pada tahun 1968 — tahun ketika Arthur Ashe memenangkan gelar tunggal putra. US Open dimainkan setiap September di USTA Billie Jean King National Tennis Center di Flushing, Queens, New York.