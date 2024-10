Qu’est-ce que la maintenance de flotte ?

Les gestionnaires et les opérateurs de flottes ont besoin d’une vision globale et rentable de la disponibilité de leurs flottes pour accomplir leurs tâches. Dans le contexte actuel de la chaîne d’approvisionnement mondiale, les gestionnaires de flotte ont besoin d’une précision absolue pour savoir combien de camions et de véhicules sont disponibles. Un solide programme de maintenance du parc automobile garantit la disponibilité de tous les types de véhicules.

Maîtriser les flottes deviendra d’autant plus important à mesure que de plus en plus d’entreprises se tournent vers les véhicules électroniques et qu’elles ont besoin d’analyses en temps réel plus spécifiques sur les performances de leurs véhicules et sur les mises à jour dont elles ont besoin pour fonctionner comme prévu.

La gestion avancée de la maintenance des flottes offre plusieurs avantages clés aux opérateurs de flottes et aux organisations, susceptibles d'offrir un avantage concurrentiel par rapport à ceux qui utilisent des processus plus rudimentaires ou manuels.

Résultats positifs de l’inspection des véhicules

Une mauvaise inspection des véhicules peut entraîner l’immobilisation des véhicules, même s’ils « fonctionnent » très bien. Le retrait de véhicules de la flotte parce qu’ils ont échoué aux inspections ne présente aucun avantage en termes commerciaux. Une excellente gestion de flotte permet une maintenance prédictive ou préventive.

Réalisation des objectifs ESG

En suivant la consommation de carburant et d’autres données de diagnostic, les fournisseurs de flotte peuvent apporter des modifications pour minimiser leur empreinte économique et éviter que les actifs de la flotte ne tombent en panne, éliminant ainsi le besoin d’acheter de nouveaux équipements pour la flotte ou des véhicules flambant neufs plus tôt que nécessaire.

Satisfaction du client

Le fait de savoir si et quand certains véhicules d’une flotte ont besoin d’un entretien de routine permet aux entreprises de gérer l'ensemble de leurs opérations, notamment en termes d'estimation des délais de livraison ou de stocks disponibles, et aux agences gouvernementales de mieux informer leurs citoyens sur la disponibilité des services. En mettant en œuvre des solutions de gestion de la maintenance de la flotte, les entreprises améliorent la maintenance, ce qui permet d’éviter des annulations coûteuses et d’augmenter le nombre de personnes qu’elles peuvent servir, contribuant ainsi à un nombre de clients satisfaits plus important.

Meilleure gestion des stocks

Les organisations disposant d’une flotte automobile de grande envergure et les entreprises qui fournissent des véhicules pour ces flotte ont probablement besoin de disposer d’un stock complet de pièces de rechange, afin de pouvoir résoudre rapidement tout problème lié à un véhicule spécifique.

Réduction des coûts

Une exécution optimale des services de flotte avec plus de véhicules en service et moins de pannes ou de temps d’arrêt permet d'assurer le nombre de livraisons et de services dans les délais, ce qui se traduit par une augmentation des revenus et une réduction des coûts. Une flotte fonctionnant de manière fluide augmente le temps de fonctionnement des véhicules et prolonge la durée de vie des actifs. En réduisant les besoins de maintenance avant qu’ils ne deviennent absolument impératifs, l’entreprise diminue les coûts de réparation globaux et fait baisser les coûts d’entretien de l’ensemble de sa flotte.