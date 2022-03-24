Qu’est-ce que la réalisation de la valeur ?

Pour que les entreprises puissent s'aligner sur leurs objectifs commerciaux, il est essentiel de définir clairement et de communiquer la valeur apportée par la stratégie d'entreprise et les objectifs de technologie. Un VRO validera et assurera l'alignement continu sur la stratégie de l'entreprise par le biais d'un processus de suivi, d'ajustement et de calibrage des objectifs définis. Fournir un cadre des exigences et des indicateurs pour quantifier les résultats liés aux objectifs stratégiques permet de renforcer la transparence, la responsabilité et l'engagement.

Dans le cadre d'une transformation cloud, les KPI reflètent l'amélioration de la rapidité de mise sur le marché, de l'expérience client, de la productivité des développeurs informatiques, de la satisfaction des employés et de la réduction des coûts de main-d'œuvre informatiques. Ils fournissent une source d’information unique pour la consommation de la ou des parties prenantes et créent de la valeur dans l’ensemble de l’entreprise. Il est essentiel de présenter les résultats visualisés sur un tableau de bord à l'échelle de l'entreprise pour assurer la transparence et la capacité de s'adapter en permanence aux objectifs. La création de ces tableaux de bord exige la bonne matrice de résultats métier bien définis, associés aux métriques objectives clés dans toute l’entreprise.

Le rôle de la gouvernance, c'est de réunir les éléments de réalisation de la valeur avec la responsabilité des processus et des personnes, renforcée par la technologie et les outils. La gouvernance n’est pas un bureau de gestion de projet (PMO), c’est la capacité à faire des choix. Une gouvernance efficace signifie une prise de décision ascendante. Il est important de donner aux équipes les moyens de faire des choix qui évoluent au fil du temps et de trouver des leaders qui éliminent de manière proactive les bloqueurs pour les équipes. Les cadres intermédiaires accélèrent le changement en adoptant un lieu de travail centré sur les personnes, émotionnellement intelligent et authentique.

Un mécanisme de gouvernance agile pour suivre les OKR et les KPI, associé à un alignement continu sur la direction, permet des pivots et des interventions rapides pour rester en phase avec les objectifs. Cette approche laisse suffisamment de marge de manœuvre aux équipes, élimine les distractions et précise le temps nécessaire pour hiérarchiser les objectifs en conséquence. La stabilité des opérations est fondamentale, mais les incidents, les pannes et les retards limitent les économies.