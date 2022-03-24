Qu’est-ce que la réalisation de la valeur ?

Une transformation d'entreprise réussie repose sur une stratégie commerciale bien fondée qui passe par l'intermédiaire de cadres supérieurs qui prônent le parrainage et font preuve d'un engagement continu en faveur d'une vision claire et transparente. La stratégie doit être une stratégie à laquelle une organisation (descendante et transversale) croit, a confiance dans l’exécution et se rallie. La réalisation de la valeur permet de comprendre les caractéristiques du changement stratégique et la manière dont ce changement affecte vos objectifs opérationnels et transformationnels afin d'élaborer une stratégie de mise en œuvre.
En termes simples, la réalisation de valeur est la capacité de mesurer l’influence directe des projets et des personnes sur les objectifs commerciaux au niveau de la direction. En suivant la valeur qu'une entreprise ou une partie prenante reçoit d'une initiative d'entreprise, elle dispose d'un moyen tangible de suivre l'impact commercial réel d'une initiative sur les clients, les opérations et, en fin de compte, les actionnaires. L'alignement sur les résultats commerciaux accélère le parcours de cloud hybride d'une entreprise en établissant clairement un retour sur investissement (ROI) ajusté en fonction des risques d'une transformation globale de portefeuille, avec des informations et des preuves.
Le véritable changement nécessite des comportements spécifiques de leadership, un coaching et des adopteurs précoces pour assurer un changement à long terme. Les équipes et les entreprises doivent être flexibles et prêtes à changer pour devenir aussi efficaces que possible. Des indicateurs clairs de réussite doivent être établis tout en examinant tous les processus et fonctions de base pour éviter de revenir aux anciennes méthodes de travail. Il s'agit notamment de comprendre les objectifs actuels, d'établir une base solide et de définir des valeurs et des principes directeurs clairs. La réalisation de la valeur permet d’obtenir une valeur quantifiable et fournit des preuves des progrès réalisés tout au long de votre parcours de transformation.
Une démarche de réalisation de la valeur exige un « cap », et la méthodologie des Objectifs et Résultats Clés (OKR) est un moyen de référence sur le marché pour le définir. L'approche OKR fournit une méthode de définition d'objectifs qui permet d'améliorer la performance et de favoriser le changement au sein de votre entreprise. Ces objectifs sont alignés sur la stratégie de l’entreprise et mappés aux résultats clés attendus en tant que résultat de la stratégie. Les principaux résultats sont formulés à partir d’un ensemble d’indicateurs clés de performance (KPI) ou de résultats tangibles grâce à diverses initiatives. Les KPI sont ensuite répercutés sur les résultats, montrant une visibilité directe sur les objectifs finaux de l’entreprise.
Nous avons constaté qu’en alignant des KPI ou des indicateurs fonctionnels sur les objectifs de l’entreprise, il y avait des améliorations significatives, avec notamment une réduction de 40 % du coût total de possession (TCO) et une augmentation de 25 % du délai de mise sur le marché. Toute entreprise peut assurer un déploiement agile distribué de la réalisation de LA valeur grâce à une approche standardisée émergeant d’un centre d’excellence cloud (CCoE). Lorsque l’agilité organisationnelle arrive à maturité, le CCoE réoriente souvent ses efforts vers la standardisation de l’approche, la mesure de la valeur et l’accélération du changement. La mise en place d’un bureau de réalisation de la valeur (VRO) aidera à définir les bonnes pratiques en matière de leadership.
Dans un premier temps, le VRO se concentre sur l'évaluation des pratiques agiles parallèles actuelles et sur la détermination de la manière dont ces pratiques peuvent être normalisées de manière logique au sein de l'entreprise. Doté d’une conception standardisée pour l’évolutivité, le VRO mène l’alignement des équipes sur l’architecture globale et dirige l’extension à de nouvelles équipes. En se basant sur les informations issues des données collectées auprès des équipes agiles matures et des zones pilotes, le VRO continue de perfectionner et d’adapter le modèle d’extension au fil du déploiement.
Nous avons constaté que les clients qui mettent en place des bureaux de réalisation de la valeur bénéficient des avantages suivants :
Pour que les entreprises puissent s'aligner sur leurs objectifs commerciaux, il est essentiel de définir clairement et de communiquer la valeur apportée par la stratégie d'entreprise et les objectifs de technologie. Un VRO validera et assurera l'alignement continu sur la stratégie de l'entreprise par le biais d'un processus de suivi, d'ajustement et de calibrage des objectifs définis. Fournir un cadre des exigences et des indicateurs pour quantifier les résultats liés aux objectifs stratégiques permet de renforcer la transparence, la responsabilité et l'engagement.
Dans le cadre d'une transformation cloud, les KPI reflètent l'amélioration de la rapidité de mise sur le marché, de l'expérience client, de la productivité des développeurs informatiques, de la satisfaction des employés et de la réduction des coûts de main-d'œuvre informatiques. Ils fournissent une source d’information unique pour la consommation de la ou des parties prenantes et créent de la valeur dans l’ensemble de l’entreprise. Il est essentiel de présenter les résultats visualisés sur un tableau de bord à l'échelle de l'entreprise pour assurer la transparence et la capacité de s'adapter en permanence aux objectifs. La création de ces tableaux de bord exige la bonne matrice de résultats métier bien définis, associés aux métriques objectives clés dans toute l’entreprise.
Le rôle de la gouvernance, c'est de réunir les éléments de réalisation de la valeur avec la responsabilité des processus et des personnes, renforcée par la technologie et les outils. La gouvernance n’est pas un bureau de gestion de projet (PMO), c’est la capacité à faire des choix. Une gouvernance efficace signifie une prise de décision ascendante. Il est important de donner aux équipes les moyens de faire des choix qui évoluent au fil du temps et de trouver des leaders qui éliminent de manière proactive les bloqueurs pour les équipes. Les cadres intermédiaires accélèrent le changement en adoptant un lieu de travail centré sur les personnes, émotionnellement intelligent et authentique.
Un mécanisme de gouvernance agile pour suivre les OKR et les KPI, associé à un alignement continu sur la direction, permet des pivots et des interventions rapides pour rester en phase avec les objectifs. Cette approche laisse suffisamment de marge de manœuvre aux équipes, élimine les distractions et précise le temps nécessaire pour hiérarchiser les objectifs en conséquence. La stabilité des opérations est fondamentale, mais les incidents, les pannes et les retards limitent les économies.
La réalisation de la valeur nécessite une nouvelle façon de penser la mesure et la réalisation des objectifs commerciaux dans l’ensemble de l’entreprise. Pour réussir, la solution de réalisation de la valeur doit être interfonctionnelle et collaborative, faire tomber les barrières et impliquer une grande variété de parties prenantes. Qu’il s’agisse de programmeurs au niveau de l’équipe ou de cadres supérieurs, la réalisation de la valeur nécessite à la fois des actions pratiques et un leadership stratégique.
Un bureau de réalisation de la valeur offre la possibilité de diriger l'alignement des équipes. Cela fera partie de l'ADN de l'entreprise, chaque choix et chaque action étant façonnés autour de la question suivante : « Notre organisation est-elle capable de lier cette action ou cette initiative aux objectifs stratégiques généraux de l'entreprise ? »
IBM Consulting Hybrid Cloud Advisory Practice tire parti de stratégies client-éprouvées avec des actifs et des accélérateurs de pointe des secteurs pour apporter un alignement fluide et continu de l'adoption du cloud hybride. Pour en savoir plus sur l'offre de réalisation de la valeur d'IBM, veuillez consulter IBM Hybrid Cloud Advisory Strategy.
