Qu’est-ce que le traitement de bout en bout ?

Le STP peut englober plusieurs étapes automatisées, incluant l’initiation, la validation, l’enrichissement, le routage, la réalisation et le règlement. Cependant, le STP n’est pas une proposition unique ; il est souvent abordé en termes de taux STP ou de pourcentage du processus automatisé. L’adoption d’une méthodologie STP peut réduire les délais de traitement, ce qui, à son tour, peut rationaliser les tâches opérationnelles, permettre une plus grande évolutivité et produire une trace claire et vérifiable de la documentation.

Le STP est particulièrement courant dans les services financiers, notamment dans le trading de valeurs mobilières, les paiements et les opérations bancaires. Dans le trading de valeurs mobilières, par exemple, des millions de transactions sont analysées, validées et exécutées chaque jour sans intervention humaine.