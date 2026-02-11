Qu’est-ce que le traitement de bout en bout ?

Le traitement de bout en bout, ou STP, est une méthodologie ambitieuse dans laquelle le traitement des transactions financières ou commerciales est effectué de bout en bout, sans intervention humaine.
Le STP peut englober plusieurs étapes automatisées, incluant l’initiation, la validation, l’enrichissement, le routage, la réalisation et le règlement. Cependant, le STP n’est pas une proposition unique ; il est souvent abordé en termes de taux STP ou de pourcentage du processus automatisé. L’adoption d’une méthodologie STP peut réduire les délais de traitement, ce qui, à son tour, peut rationaliser les tâches opérationnelles, permettre une plus grande évolutivité et produire une trace claire et vérifiable de la documentation.
Le STP est particulièrement courant dans les services financiers, notamment dans le trading de valeurs mobilières, les paiements et les opérations bancaires. Dans le trading de valeurs mobilières, par exemple, des millions de transactions sont analysées, validées et exécutées chaque jour sans intervention humaine.
Les spécificités d’une transaction STP peuvent varier, et toutes les applications n’incluent pas chaque étape. Prenons l’exemple d’une chaîne de supermarchés, qui passe une commande auprès de son fournisseur de tomates, dans le but de finaliser son cycle de vie STP.
La chaîne de supermarchés dispose d’un système automatisé qui signale que les stocks de tomates sont en train de s’épuiser. En fonction des taux de vente et des stocks, le système d’inventaire de la chaîne de supermarchés détermine que le magasin a besoin de 10 boîtes de tomates de 250 grammes.
Le système génère automatiquement (et en temps réel) une commande et l’envoie au fournisseur de tomates. Cette commande peut être envoyée en utilisant des protocoles de transmission de documents commerciaux normalisés, tels que l’interface de données électroniques (EDI).
Le fournisseur de tomates reçoit la commande et valide automatiquement les informations qu’elle contient. La tarification est-elle correcte ? Le fournisseur dispose-t-il de stocks suffisants et de capacités de livraison adéquates ? La chaîne de supermarchés est-elle à jour dans ses paiements ? Y a-t-il des contrats existants dont l’exactitude et l’importance doivent être vérifiées ? L’adresse de livraison correspond-elle à ce que le fournisseur a déjà enregistré ?
L’objectif du STP est de répondre à chacune de ces questions automatiquement et instantanément.
La chaîne de supermarchés peut ne pas inclure toutes les informations dont le fournisseur de tomates a besoin pour finaliser la commande : elle peut simplement inclure la quantité, le SKU (unité de gestion de stock) et l’adresse de livraison. Le fournisseur de tomates devra ensuite « enrichir » cette commande de base avec plus d’informations. Il peut s’agir de considérations relatives à l’expédition, telles que le poids ou la température, le lieu d’entreposage des tomates, l’endroit où le fournisseur s’approvisionne en tomates pour ce client particulier, etc.
Ces données ne sont pas nécessaires pour la chaîne de supermarchés, mais sont essentielles pour la piste d’audit du fournisseur de tomates.
Le routage fait référence au processus de direction des transactions financières via les canaux de compensation appropriés ou les réseaux de traitement des paiements. Il s’agit essentiellement de déterminer la méthode de paiement qui sera utilisée et les modalités de paiement.
Les méthodes de paiement électronique dans un système STP comprennent les transferts de fonds électroniques, tels que l’ACH (Automated Clearing House) aux États-Unis ou le SEPA (Single Euro Payments Area) en Europe. Ils sont couramment utilisés pour les transactions entre banques et autres institutions financières, ainsi que pour faire circuler de l’argent entre entreprises, consommateurs et agences gouvernementales. Ce sont des méthodes STP classiques pour des opérations telles que la paie et les paiements aux fournisseurs, car les fichiers ou les appels API peuvent être validés, acheminés, acquittés et réglés automatiquement.
D’autres méthodes incluent les paiements par carte, les dispositifs de paiement instantané tels que Real-Time Payments (RTP) et FedNow, et les virements bancaires.
Le fournisseur de tomates peut désormais vérifier les stocks et les options de livraison de l’entrepôt et informer la chaîne de supermarchés de ces mises à jour. Pour obtenir un traitement 100 % direct, un système automatisé de traitement robotisé pourrait être utilisé pour collecter, emballer et expédier les tomates. Toutefois, il est également courant de combiner des étapes manuelles avec des étapes automatisées. Ainsi, le fournisseur peut demander à ses propres employés d’entrepôt d’emballer et d’expédier les caisses de tomates dans les camions appropriés.
Pour les autres transactions STP, la réalisation peut simplement impliquer des paiements. Les déclarations d’assurance, les paiements hypothécaires et les transactions financières telles que le trading boursier peuvent tous bénéficier du STP, mais ne nécessitent pas de phase de réalisation physique, car il n’y a pas d’éléments physiques impliqués.
Une fois le traitement confirmé, le fournisseur génère automatiquement une facture et l’envoie à la chaîne de supermarchés. En retour, la chaîne de supermarchés reçoit automatiquement cette facture et effectue le paiement des comptes clients via la méthode acceptée (par exemple, ACH).
Dans l’ensemble de cette transaction, les humains n’ont participé qu’aux aspects physiques de l’achat des tomates : le chargement, la livraison et la mise en rayon. Le reste de la transaction a été finalisé sans intervention humaine.
Cet exemple est particulièrement optimisé et automatisé. La chaîne de supermarchés ne dispose pas toujours d’un système de stock qui reconnaît automatiquement la nécessité d’une nouvelle expédition de tomates, par exemple. Le STP fait référence à l’objectif d’automatiser ce processus. Le « taux STP » désigne le pourcentage de transactions traitées automatiquement.
Même si une entreprise ne peut pas automatiser l’intégralité de ses processus, elle peut tout de même bénéficier d’automatisations progressives et d’améliorations de son système de traitement direct. En voici les principales :
L’automatisation peut réduire considérablement le risque d’erreur humaine dans la saisie et la validation des données. Une analyse VAO sur la saisie des données dans les entreprises de la chaîne d’approvisionnement a révélé un taux d’erreur allant jusqu’à 4 % pour la saisie manuelle des données, mais un maximum de seulement 1 % pour les processus automatisés adaptés au STP. À grande échelle, cette réduction peut être spectaculaire.
Un workflow STP peut permettre de réduire les coûts. Cette réduction des coûts peut résulter du remplacement de la main-d’œuvre, de la diminution des besoins en produits papier tels que les chèques, les timbres et les fournitures d’impression, de la réduction de la pression exercée sur le service client grâce à une communication plus rapide, etc. Une étude de Synovus a montré que le coût moyen résultant de la production manuelle d’une facture est d’environ 10 USD, alors que les professionnelles qui ont mis en œuvre des tactiques d’automatisation n’ont dépensé que 2,81 USD.
La même étude VAO a révélé que le temps de traitement moyen d’une facture produite manuellement est d’environ 10 à 12 minutes. Toutefois, ce chiffre fait boule de neige lorsque d’autres éléments sont pris en compte, tels que la mise en file d’attente des documents et l’évolutivité limitée pour les périodes de forte affluence. Le temps total du cycle, de la réception à l’achèvement, était de 14,6 jours pour la production manuelle. Avec les méthodes STP ? Environ 3 à 5 jours.
L’automatisation des différentes étapes du processus de transaction améliore et accélère à la fois cette étape particulière et le processus dans son ensemble.
Dans les processus où l’intervention manuelle est importante, la croissance d’une entreprise nécessite une augmentation proportionnelle du personnel pour traiter le nouveau volume de commandes. Le STP peut briser ce cycle. Les services automatisés sont souvent moins chers et plus faciles à adapter à l’augmentation des volumes de commandes.
Le STP peut augmenter la satisfaction client en réduisant ou éliminant de nombreux points de friction dans les transactions commerciales. Par exemple, les notifications, telles que les mises à jour sur les expéditions, sont automatiquement créées et envoyées dès qu’elles sont justifiées. Ces automatisations réduisent les temps de traitement et les erreurs, favorisant ainsi une expérience client plus positive.
L’automatisation des transactions commerciales et des systèmes de paiement en fonction des objectifs STP peut contribuer à garantir le respect des réglementations et à minimiser les risques de sécurité. La conformité réglementaire peut être appliquée automatiquement : par exemple, les lois fiscales nationales, les lois sur la propriété intellectuelle et les lois sur la protection des données personnelles varient selon le lieu, mais peuvent être automatiquement appliquées en fonction de la localisation des entreprises impliquées dans une transaction.
Le STP permet également de mettre en œuvre des protocoles de transaction sécurisés, tels que l’EDI, et d’intégrer des outils d’IA qui aident à détecter les comportements suspects et potentiellement frauduleux.
La simple présence d’un taux STP, en tant qu’indicateur, montre que si les entreprises reconnaissent la valeur du STP en tant qu’objectif, la mise en œuvre se heurte à des obstacles et à des défis importants.
Les entreprises s’appuient souvent sur des systèmes existants, dont l’intégration peut poser des problèmes d’intégration, en particulier avec des systèmes plus modernes. Par exemple, de nombreux systèmes plus anciens n’étaient pas conçus pour communiquer via des API (interfaces de programmation d’applications), et de telles incompatibilités peuvent constituer des obstacles à l’échange de données et aux workflows intégrés. La création de solutions d’API personnalisées peut prendre du temps et coûter cher, tout comme la migration vers un système plus moderne.
L’automatisation des systèmes peut parfois nécessiter le remaniement de pratiques établies avec lesquelles les employés sont à l’aise. Par exemple, le recours à un algorithme pour mesurer, comprendre et évaluer les risques peut paraître effrayant ou risqué pour les employés habitués à porter eux-mêmes ces jugements.
La mise en œuvre d’un système STP peut nécessiter des modifications fastidieuses et une augmentation des coûts initiaux en termes de matériel, de logiciels et de personnel. Les équipes pourraient avoir besoin de transférer des données vers de nouvelles plateformes, d’acheter de nouveaux abonnements et de créer des intégrations personnalisées pour connecter diverses sources de données et applications. Ces opérations peuvent nécessiter l’embauche de consultants, de personnel informatique supplémentaire et de chefs de projet, ainsi que la reconversion des employés existants.
|STP
|Traitement manuel
|Rapidité
|Transfert de données quasi instantané
|Le transfert des données peut prendre des jours, voire des semaines
|Exactitude
|Élevée, ne souffre pas d’erreurs humaines
|Modérée, en fonction de l’intervention humaine
|Évolutivité
|Élevée, ne nécessite pas d’investissement proportionnel en personnel ou en technologie
|Faible, nécessite un investissement proportionnel à l’échelle
|Conformité
|Conformité automatique intégrée
|La conformité nécessite une considération humaine et une précision
|Coûts opérationnels
|Avec des coûts initiaux élevés, un retour sur investissement s’améliorant au fur et à mesure que le volume augmente, le système devient standardisé
|Variable, en fonction du coût de la main-d’œuvre, des coûts de correction des erreurs et du volume des transactions
|Satisfaction du client
|Élevée, les clients reçoivent des notifications en temps réel et les actions ne sont pas retardées
|Repose sur le contact humain, qui peut être lent ou incertain
Le STP est bien placé pour tirer parti des nombreuses avancées technologiques modernes. Les technologies telles que les solutions iPaaS qui simplifient l’intégration des applications et la création de workflows automatisés aident les entreprises à atteindre leurs objectifs de traitement de bout en bout.
La plateforme d’intégration en tant que service, ou iPaaS, désigne une suite d’outils et de solutions en libre-service basés sur le cloud utilisés pour intégrer applications, systèmes et sources de données.
Les produits iPaaS offrent une solution au défi croissant de l’intégration des applications, des sources de données et des services dans des environnements informatiques de plus en plus complexes. Avec l’iPaaS, les entreprises peuvent orchestrer les flux d’intégration et maximiser l’interopérabilité entre des systèmes disparates en utilisant des outils tels que des connecteurs, des cartes et des composants de transformation prédéfinis.
Cette centralisation et cette intégration simplifiée font des solutions iPaaS des outils utiles pour atteindre les objectifs STP. Dans de nombreux cas, le STP est difficile à atteindre en raison des limites de l’échange de données : les flux de données entre les systèmes d’une étape à l’autre du processus sont une nécessité fondamentale du STP. Les plateformes iPaaS aident les développeurs à mettre en place les intégrations nécessaires pour créer des systèmes de traitement automatisés de bout en bout.
L’intelligence artificielle (IA) est déjà utilisée dans de nombreux aspects des systèmes STP. Le traitement intelligent des documents, ou IDP, s’appuie sur l’IA pour lire et comprendre les documents manuscrits, et utilise le traitement du langage naturel pour les comprendre et acheminer les données au bon endroit.
Les outils alimentés par l’IA sont également utilisés pour évaluer les risques, évaluer les demandes d’assurance, détecter les fraudes et bien plus encore. Dans le secteur bancaire, les outils d’IA sont déjà utilisés pour détecter le blanchiment d’argent, faire correspondre les paiements aux factures et générer automatiquement des preuves et de la documentation pour les auditeurs.
La blockchain est déjà utilisée comme infrastructure sous-jacente dans certaines applications fintech et offre des possibilités supplémentaires pour des capacités futures, telles que le règlement « T+0 » (règlement instantané, ou règlement quasi instantané).
« T+1 » et « T+2 » font référence au délai de règlement d’une transaction : autrement dit, combien de jours ouvrables après une transaction intervient le règlement ? T+0 signifierait zéro jour entre la transaction et le règlement, pour une communication instantanée.
Dans certaines configurations, la blockchain peut réduire la dépendance aux intermédiaires traditionnels tels que les réseaux ACH et les banques correspondantes. Cependant, les exigences réglementaires, de conformité et d’intégration signifient qu’une certaine forme d’intermédiaire financier reste généralement impliquée.
L’automatisation robotisée des processus, ou RPA, n’est pas tout à fait de l’IA : elle s’apparente davantage à l’emploi d’un robot pour effectuer une tâche spécifique. Une IA peut prendre des données non structurées, les analyser et s’adapter à des modèles ; la RPA implique davantage la saisie de données et d’autres tâches spécifiques. La RPA et l’IA fonctionnent souvent ensemble, comme une sorte de combinaison « mains et cerveau ».
Dans le domaine de la finance, par exemple, l’IA peut être utilisée pour analyser les données des transactions et déterminer s’il y a une fraude. La RPA tire alors cette conclusion et peut bloquer les transactions pour un compte frauduleux. Cette combinaison est parfois appelée automatisation intelligente, ou IA, et devrait continuer à gagner en complexité, en capacité et en popularité à l’avenir.
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