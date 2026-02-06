Chaque semaine, les équipes financières consacrent des heures à des tâches manuelles, à des systèmes cloisonnés et à des reprises tout au long du cycle de commande à l’encaissement (O2C). Ces inefficiences invisibles ralentissent les flux de trésorerie, multiplient les litiges et fragilisent la confiance dans les données financières.
du temps des équipes financières est consacré aux rapprochements manuels1
des revenus annuels mondiaux sont perdus à cause des fuites2
des directeurs financiers sondés ne font pas pleinement confiance à leurs données financières3
des PDG sondés déclarent que leur enquête adopte activement des agents d’IA4
Lorsque les systèmes financiers sont unifiés grâce à une intégration automatisée, les équipes disposent d’une vision cohérente et fiable des commandes, de la facturation et des paiements, sur l’ensemble des systèmes. Résultat : des flux de trésorerie plus prévisibles, une clôture plus rapide et moins de surprises.
Unifiez les données ERP, CRM, de facturation et bancaires au sein d’un flux unique et fiable. Bénéficiez d’une visibilité en temps réel sur les créances, les litiges et les dépendances de conformité.
Automatisez les rapprochements, les contrôles et les transferts pour éliminer le travail manuel et accélérer l’encaissement.
Détectez les anomalies plus tôt, réduisez les litiges et protégez vos marges grâce à des workflows de facturation, d’émission de factures et de recouvrement connectés.
Connectez et automatisez les systèmes qui alimentent votre cycle O2C avec la plateforme IBM® webMethods Hybrid Integration. Fournissez à vos équipes financières des workflows plus rapides, une gouvernance renforcée et une visibilité accrue. Approfondissez votre compréhension du fonctionnement de cette transformation en lisant le protocole complet.
