Avant qu’il n’y ait des parapluies, des presse-agrumes, des bouteilles d’eau et des usines connectés à Internet, et avant même l’Internet moderne, existait un modeste distributeur de Coca situé à Pittsburgh, en Pennsylvanie, capable de diffuser son contenu via un réseau. Bien que rudimentaire selon les critères actuels, ce distributeur est unique : pour tout le monde il est devenu le premier appareil IdO au monde.

Comme toujours en matière d’invention, nécessité fait loi. Un jour, au début des années 1980, David Nichols, étudiant en licence dans le département d’informatique de l’Université Carnegie Mellon, se trouvait dans son bureau sur le campus de Wean Hall, en quête d’un soda. Mais son bureau était « relativement loin » du distributeur de sodas du bâtiment, et compte tenu du niveau de consommation de ses camarades, M. Nichols savait qu’il y avait de fortes chances qu’il soit vide, ou que, si la machine avait été récemment rechargée, les sodas ne soient pas encore frais.

« Soudainement, je me suis souvenu des histoires du Prancing Pony [le premier distributeur automatique contrôlé par ordinateur] de Stanford et j’ai réalisé que la technologie dont j’avais besoin existait déjà », se rappelle David Nichols.

M. Nichols contacta quelques amis pour leur faire part de son idée de suivre le contenu de la machine à distance pour ne plus rentrer bredouille après avoir été cherché un soda à la machine. Très vite, deux autres étudiants, Mike Kazar et Ivor Durham, et un ingénieur en recherche de l’université, John Zsarnay, ont commencé à travailler à ses côtés.

La clé pour déterminer le contenu de la machine à Coca à distance était de surveiller de près ses lumières. La machine comportait six colonnes de bouteilles de soda en verre. Quand quelqu’un achetait un coca, le voyant rouge de la colonne correspondante clignotait pendant quelques secondes avant de s’éteindre. Quand une colonne était vide, la lumière restait allumée jusqu’à ce que les sodas soient remplacés.

Mike Kazar écrivit un programme pour la passerelle qui vérifiait l’état de la lumière de chaque colonne plusieurs fois par seconde. Si un voyant passait de l’état éteint à l’état allumé, puis s’éteignait à nouveau quelques secondes plus tard, il savait qu’un Coca avait été acheté. Si la lumière restait allumée plus de cinq secondes, cela voulait dire que la colonne était vide. Lorsque la lumière s’éteignait, le programme savait que deux coca frais, toujours gardés en réserve dans la machine, étaient désormais disponibles à la vente, alors que les autres bouteilles étaient encore chaudes. Le programme calculait le nombre de minutes pendant lequel les bouteilles se trouvaient dans la machine après le réapprovisionnement. Au bout de trois heures, les bouteilles étaient considérées comme « fraîches ».

Enfin, le groupe ajouta du code au programme « finger » de l’ordinateur central, ce qui permettait à toute personne utilisant un ordinateur connecté à l’ARPANET (ou à l’Ethernet local de Carnegie Mellon) d’accéder aux informations de la machine. En quelques clics, il était possible de savoir s’il y avait des Coca dans la machine et, le cas échéant, lesquels étaient frais.

« Je ne l’ai jamais utilisée, sauf pour voir si elle fonctionnait », explique Mike Kazar à Industrious. « Je n’ai jamais aimé le Coca. »