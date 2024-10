La technologie SIG fournit des informations essentielles pour de nombreux secteurs et disciplines.

Urbanification

Les gouvernements utilisent des données SIG et des solutions basées sur des SIG pour la planification urbaine : projets de zonage et d’utilisation des terres, actions face aux catastrophes naturelles et aux événements sanitaires, système routier et conception de bâtiments, distribution des services publics, production d’énergie et gestion des déchets et des ressources. Par exemple, les planificateurs des régions exposées aux incendies de Californie utilisent des outils qui intègrent la détection à distance, les données vectorielles et les images satellite pour élaborer des plans d’intervention en cas de catastrophe et placer les hydrants de manière optimale. Et l’État de l’Arizona utilise la technologie SIG pour gérer son patrimoine de plus de neuf millions d’hectares de terres.

Prévisions météorologiques

L'intensité et la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes augmentant dans le monde entier, il est essentiel pour les gouvernements et les organisations de planifier et de se préparer à y faire face. Les solutions logicielles qui combinent des données géospatiales, la cartographie SIG et des analyses environnementales avancées permettent aux organisations de rendre exploitables différents types de données météorologiques. Des prévisions plus précises utilisent des données en temps réel et des cartes numériques pour aider les entreprises à mieux prévoir et répondre aux événements météorologiques, réduisant ainsi les impacts sur les opérations.

Prise de décision au niveau de l'entreprise

Les logiciels SIG permettent de prendre des décisions stratégiques dans des domaines tels que la gestion du transport et de la livraison, la gestion des portefeuilles immobiliers, la segmentation des clients, etc.

Par exemple, les entreprises utilisent la technologie SIG pour s'assurer que les ressources, y compris l'équipement et les employés, sont bien à leur place, en interne ou en externe. En intégrant le SIG, l'intelligence artificielle (IA), l'Internet des objets (IdO), le cloud et les technologies mobiles dans la gestion des services sur le terrain (FSM), les techniciens sur le terrain disposent des informations les plus récentes. Une gestion efficace des ces services permet aux techniciens de répondre aux problèmes des clients et de les résoudre rapidement, en réduisant les temps d’arrêt et les coûts de service tout en augmentant la satisfaction client.

Agriculture

La technologie SIG rend possible une agriculture productive et durable en fournissant des données précises et complètes. Les informations relatives aux modifications de terrain affectant la santé des cultures et les endroits où certaines cultures pousseront mieux aident à améliorer la prise de décision et à rendre la gestion des cultures plus efficace.

Par exemple, les petites exploitations agricoles sont essentielles à la sécurité de l'approvisionnement alimentaire mondial, mais elles sont aussi particulièrement vulnérables aux variables météorologiques et climatiques. Une solution technique conçue par la Plan21 Foundation et IBM illustre comment les informations provenant de diverses sources, y compris les données météorologiques et agronomiques, aident les agriculteurs à mieux s’adapter au changement climatique. Pour en savoir plus sur l’initiative, cliquez ici.

En outre, IBM et Texas A&M AgriLife ont créé un outil pour améliorer les stratégies de gestion des cultures. Des capteurs à faible coût placés dans le sol enregistrent les niveaux d’humidité et de température pour fournir des informations sur le moment et la quantité d’eau dont les cultures ont besoin. Les données issues de cette analyse du sol et de l’eau permettent aux agriculteurs d’améliorer leurs rendements tout en réduisant les coûts et le ruissellement.

Services publics

La technologie SIG et les données géospatiales fournissent des prévisions précises qui aident les entreprises de services publics à mieux prévoir, planifier et surmonter les événements météorologiques graves, en minimisant les interruptions de courant et en améliorant les délais de retour à la normale. La connaissance des réseaux permet aux entreprises de services publics d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la fiabilité des sources d'énergie classiques et renouvelables, quelles que soient les conditions météorologiques.

Les entreprises de services publics peuvent également fonctionner plus efficacement lorsqu’elles comprennent les schémas de demande basés sur les conditions météorologiques à l’aide de l’intelligence géographique.

En outre, la technologie SIG permet aux entreprises de services publics d’inspecter des milliers de kilomètres de lignes électriques pour garantir les meilleures performances possibles. L’optimisation des plannings des équipes et le passage à une maintenance proactive permettent de minimiser les temps d’arrêt tout en augmentant la satisfaction client.

Changement climatique

La technologie SIG peut être un outil efficace dans la lutte contre le changement climatique en fournissant une vue complète des problèmes environnementaux actuels et de la manière dont ils évolueront. Des visualisations détaillées permettent aux organisations de surveiller les risques, d’anticiper les problèmes potentiels et de rechercher des solutions.

Par exemple, les outils SIG permettent aux scientifiques de mieux comprendre l’évolution des phénomènes météorologiques, ce qui aide les gouvernements et les organisations à prendre de meilleures décisions stratégiques. Les données basées sur le renseignement et l'imagerie satellitaire permettent aux premiers intervenants et aux équipes de secours de se trouver là où l'on a le plus besoin d'eux. Une fois la crise maîtrisée, le SIG peut aider à garantir que les structures et les services sont de nouveau opérationnels.

En outre, alors que de plus en plus de gouvernements et d'organisations cherchent à réduire leur empreinte carbone, des questions telles que : « Quel est le meilleur endroit pour installer un parc éolien ? » ou « Ce bâtiment est-il suffisamment exposé au soleil pour installer des panneaux solaires ? » peuvent trouver une réponse dans les données géospatiales et les SIG.