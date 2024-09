L’accès aux données climatiques les plus récentes reste un défi majeur dans le domaine de la science climatique où les conditions environnementales changent presque quotidiennement, ce qui complique la détection et l’atténuation du changement climatique sur les consommateurs, les gouvernements, les investisseurs et les entreprises.

Les fonctionnalités d’analyse géospatiale de la suite IBM Environnement Intelligence Suite offrent un stockage de données temporelles géospatiales utilisées par un moteur d’analyse pour gérer des requêtes complexes et efficaces afin de révéler les relations entre les couches de données.

La nouvelle technologie Geospatial Foundation Model propose des solutions géospatiales pilotées par l’IA. Alimentées par les données du projet Harmonized Landsat Sentinel-2 de la NASA, ces données spatiales de détection à distance aident à garantir une vérification et une protection précises des dommages aux actifs sur de vastes terrains. La singularité du modèle de fondation réside dans son adaptabilité, sa précision, ses capacités d’apprentissage auto-supervisées et son utilisation d’un mélange d’images satellites haute résolution et du LiDAR pour établir des analyses prédictives.