Aujourd'hui, l'Arizona State Land Department donne à ses employés un accès rapide et fiable aux outils de pointe dont ils ont besoin pour mener à bien leurs tâches quotidiennes.

Les bureaux virtuels étant désormais pris en charge par les puissantes solutions de stockage d'IBM, les utilisateurs du département bénéficient de meilleures performances et enregistrent des gains de productivité considérables. Par exemple, ils peuvent charger instantanément des cartes SIG avec plusieurs couches afin d'effectuer rapidement et efficacement les tâches liées à la cartographie des informations géographiques. En fin de compte, cela les aide à prendre des décisions plus rapides et mieux informées sur la gestion de plus de 3,7 millions d'hectares de terres sous tutelle de l'État, et en particulier les écoles publiques.



Bill Reed confirme ainsi que « le succès de la nouvelle plateforme, et surtout de l'accès sur mobile, peut être facilement évalué par l'augmentation particulièrement importante du taux d'acceptation par les utilisateurs. Non seulement la solution IBM nous a aidés à améliorer la satisfaction et la productivité des employés, mais elle est aussi nettement plus facile à gérer, ce qui nous a permis de réduire le coût de l'assistance informatique. »



Interroger de vastes ensembles de données spatiales et non spatiales met à rude épreuve les applications Oracle utilisées par l'Arizona State Land Department. Certaines analyses prenaient entre 15 et 20 minutes. Avec IBM FlashSystem, l'accès aux données est tellement plus rapide que ces tâches peuvent désormais être exécutées presque instantanément. « La nouvelle solution est si rapide et si performante que nos employés nous ont appelés pour nous dire que la plateforme ne fonctionnait pas », raconte Bill Reed. « Comme les résultats étaient instantanés, ils pensaient que le système était défaillant. Lorsque nous leur avons assuré que la solution était tout simplement beaucoup plus rapide, ils n'en revenaient pas. Tous les utilisateurs du département affirment qu'Oracle fonctionne beaucoup plus rapidement sur l'infrastructure FlashSystem et VersaStack. »



En virtualisant son infrastructure de stockage, de calcul et de réseau sur la solution VersaStack d'IBM et de Cisco, l'Arizona State Land Department a pu installer davantage de machines virtuelles sur moins de serveurs physiques, augmentant ainsi l'efficacité d'utilisation des serveurs de 60 à 70 %. Comme l'explique Bill Reed, « une meilleure utilisation des serveurs se traduit directement par une réduction des coûts liés au matériel, aux contrats de maintenance, au refroidissement et à la consommation électrique. Cette approche nous a permis de réaliser d'importantes économies, d'accroître la flexibilité et d'améliorer considérablement les performances de nos systèmes. »



Grâce à FlashSystem V9000, le département a également réduit le temps d'initialisation des machines virtuelles dans l'environnement VDI de plus de 86 % en passant de 15 à 2 minutes, soit un gain de temps considérable qui a eu un impact positif sur la satisfaction des utilisateurs et la rentabilité de l'organisation. De plus, le département peut désormais garantir un accès utilisateur sécurisé à partir de n'importe quel appareil disposant d'un accès Internet, ce qui permet d'appliquer une politique BYOD très appréciée des employés et qui stimule leur productivité. Les employés peuvent ainsi se connecter librement depuis n'importe quel appareil et, par exemple, afficher leur bureau virtuel lors d'une réunion avec un projecteur.



La nouvelle architecture élimine également la nécessité de maintenir des réseaux locaux coûteux dans les bureaux régionaux et permet de stocker et de gérer toutes les données en toute sécurité au siège, où elles sont également protégées contre les pannes de courant. En cas de panne locale, les utilisateurs ne perdent pas leur travail et peuvent simplement reprendre là où ils se sont arrêtés lorsque le courant est rétabli, car leur session est toujours active sur l'infrastructure centrale protégée par l'onduleur.



Bill Reed conclut ainsi son témoignage en affirmant : « Pour nous, des employés plus productifs se traduisent par des élèves plus heureux et un meilleur environnement éducatif. Avec IBM, nous avons atteint ces deux objectifs et nous sommes impatients de récolter encore plus d'avantages dans nos futurs projets grâce aux capacités d'analyse cognitive optimisées par les solutions de stockage d'IBM. »