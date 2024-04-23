Comment l’IA générative va révolutionner la chaîne d’approvisionnement

Exploiter pleinement le potentiel de la gestion de la chaîne d’approvisionnement est depuis longtemps un objectif pour les entreprises qui recherchent l’efficacité, la résilience et la durabilité. À l’ère de la transformation numérique, l’intégration de technologies avancées telles que l’intelligence artificielle générative ouvre une nouvelle ère d’innovation et d’optimisation. Les outils d’IA aident les utilisateurs à répondre aux requêtes et à résoudre les alertes en utilisant les données de la chaîne d’approvisionnement. Le traitement automatique du langage naturel aide les analystes à accéder aux stocks, aux commandes et aux envois lors de la prise de décision.

Une récente étude de l’IBM Institute of Business Value, intitulé The CEO’s guide to generative AI: Supply chain, explique comment la puissante combinaison des données et de l’IA transformera les entreprises, qui passeront d’une approche réactive à une approche proactive. L’IA générative, avec sa capacité à générer de manière autonome des solutions à des problèmes complexes, va révolutionner tous les aspects de la chaîne d’approvisionnement. De la prévision de la demande à l’optimisation des itinéraires, en passant par la gestion des stocks et l’atténuation des risques, les applications de l’IA générative sont illimitées.

Voici comment l’IA générative transforme la gestion des chaînes d’approvisionnement :