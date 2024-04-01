L’intelligence artificielle (IA) générative peut être un outil puissant pour stimuler l’innovation produit, si elle est utilisée de manière appropriée. Nous aborderons certains cas d’utilisation de produits à fort impact qui démontrent le potentiel de l’IA pour révolutionner la façon dont nous développons, commercialisons et fournissons des produits aux clients. Il est essentiel d’empiler des solides capacités de gestion des données, d’analyse prédictive et d’IA générative pour faire passer vos produits au niveau supérieur.
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
ChatGPT s’est distingué comme le premier chatbot virtuel accessible au public alimenté par l’IA générative. Désormais, les entreprises peuvent adopter les principes fondamentaux de cette technologie et les appliquer dans leurs opérations, grâce à la contextualisation et à la sécurité. Grâce à IBM® watsonx Assistant, les entreprises peuvent créer de grands modèles de langage et les entraîner à l’aide d’informations propriétaires, tout en contribuant à assurer la sécurité de leurs données.
Les solutions d’IA conversationnelle peuvent avoir plusieurs applications de produits qui génèrent des revenus et améliorent l’expérience client. Par exemple, un chatbot intelligent peut aborder des préoccupations courantes des clients concernant l’explication des factures. Lorsque les clients cherchent des explications pour leurs factures, un chatbot alimenté par l’IA générative peut leur fournir des explications détaillées, y compris des journaux de transactions pour l’utilisation et les frais d’utilisation.
Il peut également proposer de nouveaux packages produits ou des conditions contractuelles qui correspondent à l’historique des besoins d’utilisation des clients, ce qui permet d’identifier de nouvelles opportunités de revenus et d’améliorer la satisfaction des clients.
L’IA générative a le pouvoir d’automatiser les processus manuels de modernisation des produits. Les technologies d’IA générative peuvent sonder les sources accessibles au public, telles que les communiqués de presse, afin de collecter des données sur les concurrents et de comparer l’éventail de produits actuel à leur offre. Elles permettent également de comprendre les avantages du marché et de suggérer des changements stratégiques dans les produits. Ces nouvelles informations peuvent être obtenues à une vitesse inédite.
L’un des principaux avantages de l’IA générative réside dans sa capacité à générer du code. Désormais, l’utilisateur professionnel peut utiliser des outils d’IA générative pour développer le code préliminaire des nouvelles fonctionnalités d’un produit sans trop dépendre des équipes techniques. Ces mêmes outils peuvent analyser le code et identifier et corriger les bugs afin de réduire les efforts déployés lors des tests.
Les solutions d’IA générative comme IBM watsonx Code Assistant répondent aux besoins techniques fondamentaux des entreprises. watsonx Code Assistant peut aider les entreprises à réduire de 30 % l’effort de développement ou à augmenter la productivité de 30 %. Ces outils ont le potentiel de révolutionner les processus techniques et d’augmenter la vitesse de livraison des produits techniques.
Grâce à la puissance de l’analyse prédictive et de l’IA générative, les entreprises peuvent comprendre quand les clients spécifiques conviennent le mieux aux nouveaux produits, recevoir des suggestions pour les produits appropriés et recevoir de nouvelles étapes pour mobiliser le client. Par exemple, si un client subit un changement commercial majeur tel qu’une acquisition, les modèles prédictifs entraînés sur les transactions précédentes peuvent analyser les besoins potentiels pour de nouveaux produits.
L’IA générative peut ensuite suggérer des opportunités de vente incitative et écrire un e-mail au client qui sera vérifié par le vendeur. Cela permet aux équipes commerciales d’accélérer la création de valeur tout en offrant aux clients un service de haut niveau. Grâce à IBM watsonx.data, les données d’entreprise peuvent être préparées pour divers cas d’utilisation analytiques et d’IA.
Les entreprises ont la possibilité d’utiliser l’IA générative pour améliorer l’expérience client en analysant les commentaires des clients. Grâce à IBM watsonx.ai, il existe divers modèles de pointe pour différents types de synthèse. Cette technologie peut rapidement interpréter et résumer de grands volumes de commentaires clients.
Il peut ensuite fournir des suggestions d’amélioration aux produits accompagnées d’exigences concrètes et de témoignages d’utilisateurs, accélérant ainsi la réactivité et l’innovation. L’IA générative peut extraire des thèmes à partir des commentaires des clients perdus afin d’orienter les tendances, suggérer de nouvelles stratégies de vente et doter les équipes commerciales de Business Intelligence et de suivis prédéfinis.
L’IA générative promet de révolutionner le marketing numérique en augmentant la vitesse, l’efficacité et la personnalisation des processus marketing. En adoptant les pratiques standard d’analyse des données, les entreprises peuvent identifier les schémas et les clusters dans les données pour permettre un ciblage plus précis des clients.
Une fois les clusters créés, l’IA générative peut alimenter des processus de création de contenu automatisés qui atteignent des groupes de clients spécifiques sur différentes plateformes. IBM watsonx Orchestrate permet à l’utilisateur d’automatiser les tâches quotidiennes et d’augmenter la productivité. Cet outil peut créer du contenu, se connecter à différentes plateformes et envoyer des mises à jour sur celles-ci en un clin d’œil, ce qui permet aux équipes marketing d’économiser du temps et de l’argent dans la fourniture de solutions.
Cette capacité à créer des contenus et à contacter les clients est le principal facteur de différenciation de l’IA générative et c’est en partie ce qui rend ces nouvelles technologies si passionnantes. L’IA générative est capable de transformer des processus marketing manuels et coûteux en processus accélérés et automatisés.
Prêt à booster vos processus de production ?
Découvrez si les agents conversationnels, de plus en plus rapides et précis avec l’IA générative, peuvent remplacer les humains.
Découvrez comment les PDG utilisent l’IA générative et la modernisation des applications pour stimuler l’innovation et rester compétitifs.
Découvrez pourquoi les détaillants doivent connaître les stocks disponibles pour répondre à la demande des clients.
Construisez une entreprise plus résiliente grâce à des solutions alimentées par l’IA pour la gestion intelligente des actifs et de la chaîne d’approvisionnement.
Transformez vos opérations métier avec IBM en intégrant des processus d’optimisation à l’aide de données riches et de puissantes technologies d’IA.
IBM Cloud Pak for Business Automation est un ensemble modulaire de composants logiciels intégrés pour la gestion et l'automatisation des opérations.
Transformez vos opérations métier avec les solutions de pointe d’IBM. Renforcez la productivité, l’agilité et l’innovation grâce à des workflows intelligents et à des technologies d’automatisation.