ChatGPT s’est distingué comme le premier chatbot virtuel accessible au public alimenté par l’IA générative. Désormais, les entreprises peuvent adopter les principes fondamentaux de cette technologie et les appliquer dans leurs opérations, grâce à la contextualisation et à la sécurité. Grâce à IBM® watsonx Assistant, les entreprises peuvent créer de grands modèles de langage et les entraîner à l’aide d’informations propriétaires, tout en contribuant à assurer la sécurité de leurs données.

Les solutions d’IA conversationnelle peuvent avoir plusieurs applications de produits qui génèrent des revenus et améliorent l’expérience client. Par exemple, un chatbot intelligent peut aborder des préoccupations courantes des clients concernant l’explication des factures. Lorsque les clients cherchent des explications pour leurs factures, un chatbot alimenté par l’IA générative peut leur fournir des explications détaillées, y compris des journaux de transactions pour l’utilisation et les frais d’utilisation.

Il peut également proposer de nouveaux packages produits ou des conditions contractuelles qui correspondent à l’historique des besoins d’utilisation des clients, ce qui permet d’identifier de nouvelles opportunités de revenus et d’améliorer la satisfaction des clients.

