Les réseaux de portes programmables in situ (FPGA) et les unités de microcontrôleur (MCU) sont deux types de circuits intégrés (CI) couramment utilisés dans les systèmes embarqués et la conception numérique. Les FPGA et les microcontrôleurs peuvent être considérés comme des « petits ordinateurs » qui peuvent être intégrés dans des appareils et des systèmes plus grands.

En tant que processeurs, la principale différence entre les FPGA et les microcontrôleurs réside dans la programmabilité et les capacités de traitement. Si les FPGA sont plus puissants et plus polyvalents, ils sont également plus chers. Les microcontrôleurs sont moins personnalisables, mais aussi moins coûteux. Dans de nombreuses applications, les microcontrôleurs sont exceptionnellement efficaces et rentables. Cependant, certaines applications exigeantes ou en développement, comme les applications nécessitant un traitement parallèle, nécessitent des FPGA.

Contrairement aux microcontrôleurs, les FPGA permettent une reprogrammabilité au niveau matériel. Leur conception unique permet aux utilisateurs de configurer et de reconfigurer l’architecture de la puce en fonction de la tâche. La conception des FPGA permet également de gérer des entrées parallèles simultanément, alors que les microcontrôleurs ne peuvent lire qu’une seule ligne de code à la fois. Un FPGA peut être programmé pour exécuter les fonctions d’un microcontrôleur. À l’inverse, un microcontrôleur ne peut pas être reprogrammé pour fonctionner comme un FPGA.