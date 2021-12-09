Qu’est-ce que la gestion des décisions ?

À mesure que de plus en plus d’entreprises poursuivent leur transformation numérique pour acquérir un avantage concurrentiel, les clients et les employés s’attendent de plus en plus à des interactions numériques rationalisées et personnalisées, y compris des options en libre-service. En utilisant l’automatisation comme pierre angulaire des processus numériques, les entreprises peuvent créer et repenser les processus pour accroître la productivité, la précision et la satisfaction.

La gestion des décisions associe machine learning et règles métier (business rules) pour aider les entreprises à comprendre les mesures appropriées à prendre dans un processus. En général, les entreprises utilisent la gestion des décisions dans le cadre d’une approche plus large de l’automatisation des opérations commerciales.

Après avoir défini les processus à automatiser, l’entreprise crée des workflows qui décrivent le processus. Lorsqu’il s’agit de décider de l’action à entreprendre dans le workflow, vous pouvez créer un modèle de décision qui vous aidera à déterminer ce qui se passera ensuite.

La gestion des décisions se démarque par le fait que c’est le logiciel qui prend la décision à la place de l’être humain. La gestion des décisions imite donc efficacement le processus humain de prise de décision en modélisant les tâches numériques, en particulier celles pour lesquelles il existe des directives de travail claires. Grâce à la gestion des décisions, vous pouvez combiner plusieurs décisions avec des tâches automatisées pour créer un processus métier automatisé de bout en bout.

Par exemple, si vous automatisez le processus d’intégration des nouveaux employés, une étape consiste à configurer l’accès aux ressources informatiques. Cependant, le processus est différent selon qu’il s’agisse d’un poste sur site, à distance ou hybride. Vous pouvez utiliser la gestion des décisions pour accéder aux dossiers des employés qui peuvent vous aider à déterminer les besoins informatiques d’un individu sans intervention humaine. Le logiciel lance ensuite le workflow approprié en fonction des besoins informatiques de la personne, comme la mise à disposition de l’accès réseau requis, l’envoi d’e-mails aux employés et à leur responsable, l’expédition d’équipements physiques aux adresses personnelles des employés ou la configuration d’un ticket de travail pour la livraison de l’équipement à leurs postes de travail sur site.

Grâce à la gestion des décisions pour la prise de décision numérique, vous pouvez collecter des données à partir d’un large éventail de sources en temps quasi réel, ce qui n’est généralement pas possible lorsque des êtres humains effectuent les tâches. Par exemple, le système peut utiliser des services de contenu multipartites, l’extraction intelligente d’informations, des données propriétaires et des données clients fournies par une tierce partie.