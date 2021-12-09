Qu’est-ce que la gestion des décisions ?

À mesure que de plus en plus d’entreprises poursuivent leur transformation numérique pour acquérir un avantage concurrentiel, les clients et les employés s’attendent de plus en plus à des interactions numériques rationalisées et personnalisées, y compris des options en libre-service. En utilisant l’automatisation comme pierre angulaire des processus numériques, les entreprises peuvent créer et repenser les processus pour accroître la productivité, la précision et la satisfaction.
La gestion des décisions associe machine learning et règles métier (business rules) pour aider les entreprises à comprendre les mesures appropriées à prendre dans un processus. En général, les entreprises utilisent la gestion des décisions dans le cadre d’une approche plus large de l’automatisation des opérations commerciales.
Après avoir défini les processus à automatiser, l’entreprise crée des workflows qui décrivent le processus. Lorsqu’il s’agit de décider de l’action à entreprendre dans le workflow, vous pouvez créer un modèle de décision qui vous aidera à déterminer ce qui se passera ensuite.
La gestion des décisions se démarque par le fait que c’est le logiciel qui prend la décision à la place de l’être humain. La gestion des décisions imite donc efficacement le processus humain de prise de décision en modélisant les tâches numériques, en particulier celles pour lesquelles il existe des directives de travail claires. Grâce à la gestion des décisions, vous pouvez combiner plusieurs décisions avec des tâches automatisées pour créer un processus métier automatisé de bout en bout.
Par exemple, si vous automatisez le processus d’intégration des nouveaux employés, une étape consiste à configurer l’accès aux ressources informatiques. Cependant, le processus est différent selon qu’il s’agisse d’un poste sur site, à distance ou hybride. Vous pouvez utiliser la gestion des décisions pour accéder aux dossiers des employés qui peuvent vous aider à déterminer les besoins informatiques d’un individu sans intervention humaine. Le logiciel lance ensuite le workflow approprié en fonction des besoins informatiques de la personne, comme la mise à disposition de l’accès réseau requis, l’envoi d’e-mails aux employés et à leur responsable, l’expédition d’équipements physiques aux adresses personnelles des employés ou la configuration d’un ticket de travail pour la livraison de l’équipement à leurs postes de travail sur site.
Grâce à la gestion des décisions pour la prise de décision numérique, vous pouvez collecter des données à partir d’un large éventail de sources en temps quasi réel, ce qui n’est généralement pas possible lorsque des êtres humains effectuent les tâches. Par exemple, le système peut utiliser des services de contenu multipartites, l’extraction intelligente d’informations, des données propriétaires et des données clients fournies par une tierce partie.
Les business rules (règles métier) sont la pierre angulaire de la gestion des décisions. Lorsque le système d’automatisation parvient à un point de décision dans le workflow, le logiciel utilise une business rule pour décider de ce qui se passe ensuite. Les business rules se composent d’une déclaration conditionnelle et d’une action à prendre ensuite en fonction de la condition remplie. Vous pouvez modifier les business rules en fonction de l’évolution de vos processus ou de vos situations.
Par exemple, une organisation de vente au détail utilise l’automatisation pour la détection des fraudes de retour. Lorsqu’un employé saisit un retour dans le point de vente, le système d’automatisation utilise l’intelligence artificielle (IA) pour traiter rapidement l’historique des retours et des achats du client. Le système utilise ensuite les données client avec la business rule configurée pour le système afin de pouvoir signaler les clients ayant effectué plus de quatre retours au cours des 60 derniers jours. Pendant les fêtes, lorsque les retours sont plus courants, les entreprises peuvent modifier la règle pour autoriser six retours au cours des 60 derniers jours.
L’automatisation des processus métier (BPM) est souvent appelée automatisation d’entreprise. Il s’agit du processus consistant à automatiser autant de tâches que possible. Les organisations se tournent vers des logiciels d’automatisation alimentés par l’IA et qui intègrent les bonnes pratiques dans l’ensemble des workflows. L’objectif est de créer des expériences client numériques plus rapides et d’optimiser les processus internes. Grâce à la technologie, les organisations peuvent remplacer les processus manuels par des processus automatisés numériquement, également appelés business process management.
Pour compléter le processus d’automatisation, les entreprises suivent quatre étapes pour chaque processus :
Les entreprises qui utilisent la gestion des décisions dans le cadre d’une approche globale d’automatisation des activités en retirent souvent les avantages suivants :
La gestion des décisions peut être utilisée pour n’importe quel point de décision d’un processus numérique qui peut être défini à l’aide de business rules et quantifié à l’aide d’une déclaration conditionnelle. Les entreprises utilisent la gestion des décisions pour un large éventail de processus, notamment :
Les clients s’attendent de plus en plus à des expériences en ligne qui répondent à leurs besoins et préférences. En utilisant les données clients (y compris les données propriétaires, les données comportementales et les données consommateurs tierces), les entreprises de toutes tailles et de tous budgets personnalisent tous les aspects de l’interaction en temps quasi réel. À mesure que les entreprises collectent davantage de données sur le client, elles peuvent améliorer l’expérience client pour répondre plus précisément à leurs besoins, même après le début de l’interaction.
Supposons qu’un client historique visite le site Web d’une entreprise. D’après l’historique d’achat du client, l’entreprise sait que la personne est une femme qui aime camper. L’entreprise personnalise donc la photo de bannière et les promotions du site Web afin de se concentrer sur l’équipement de camping. Cependant, au cours de cette visite, le client examine l’équipement de ski. Au lieu d’envoyer un e-mail de suivi axé sur l’équipement de camping comme lors d’une visite précédente, le logiciel d’automatisation personnalise le message en y ajoutant un lien vers un article de blog sur le choix du bon équipement de ski et des soldes sur les gants de ski.
Pour qu’une chaîne d’approvisionnement fonctionne de manière efficace et efficiente, plusieurs décisions doivent être prises tout au long du processus, souvent sur la base de données changeantes. En outre, la transparence des processus et la mise à jour fréquente des statuts sont souvent exigées par (et pour) les principales parties prenantes. La gestion des décisions permet aux entreprises d’utiliser l’analytique pour optimiser le processus de la chaîne d’approvisionnement de bout en bout.
Par exemple, les entreprises peuvent mettre en place un système de gestion des décisions pour gérer le processus de commande lorsqu’un article doit être réapprovisionné. L’analyse prédictive recueille les informations à partir de plusieurs sources de données afin de déterminer quel fournisseur approuvé dispose de la quantité en stock nécessaire et a reçu la note de satisfaction la plus élevée. L’organisation peut ensuite utiliser l’analytique pour optimiser les options d’expédition en fonction de business rules qui privilégient la rapidité et le coût comme facteurs de sélection du fournisseur et de l’option d’expédition appropriés. L’entreprise peut ensuite automatiser le processus pour assurer une expérience fluide du processus de passation des commandes jusqu’à la livraison.
Les entreprises qui opèrent dans des secteurs très réglementés utilisent la gestion des décisions pour contrôler les opérations qui nécessitent un niveau élevé de conformité. Le secteur de la santé en est un bon exemple. Comme le logiciel d’automatisation utilise l’IA et l’analytique pour analyser les dossiers des patients, il peut déterminer qui n’a pas signé les documents nécessaires liés à la politique HIPAA (loi américaine sur la portabilité et la confidentialité des assurances santé ) et signaler le dossier patient. L’automatisation inclut ensuite un nouveau formulaire HIPAA que les patients doivent signer au cours du processus d’enregistrement lors de leur prochain rendez-vous.
Le filtrage manuel des candidatures prend du temps et fait intervenir des biais humains dans le processus. En définissant des business rules en fonction des exigences du poste, telles que le nombre d’années d’expérience et les compétences requises, un service des Ressources humaines (RH) utilise la gestion des décisions pour automatiser la sélection initiale des candidatures. Grâce à l’automatisation, les logiciels RH peuvent rechercher des mots clés sur un CV en fonction de règles afin d’évaluer si ce candidat correspond à un poste en particulier. Le logiciel d’automatisation analyse les candidatures et envoie celles qui répondent à ces exigences au responsable du recrutement concerné pour avoir son avis.
De nombreuses entreprises utilisent un système de gestion des règles métier (BRMS) pour créer et gérer la logique d’entreprise sans intervention manuelle. Les BRMS tirent parti de l’IA et du machine learning (ML) tout au long du processus pour prendre des décisions précises et ciblées. La plupart disposent d’une interface facile à utiliser qui permet aux employés de créer des règles et des modèles sans code.
Un BRMS comprend les composants suivants :
