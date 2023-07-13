La qualité des données est essentiellement la mesure de l’intégrité des données. La précision, l’exhaustivité, la cohérence, la validité, l’unicité et la rapidité d’un jeu de données sont les mesures de qualité des données qu’une entreprise utilise pour déterminer l’utilité et l’efficacité des données dans un cas d’utilisation donné.

Comment déterminer la qualité des données

Les analystes de la qualité des données évalueront un jeu de données à l’aide des dimensions énumérées ci-dessus et attribueront un score global. Lorsque les données sont classées en tête de chaque dimension, on considère qu’elles sont de haute qualité, fiables et dignes de confiance pour le cas d’utilisation ou l’application prévu. Pour mesurer et maintenir des données de haute qualité, les entreprises utilisent des règles de qualité des données, également appelées règles de validation des données, afin de s’assurer que les jeux de données répondent aux critères définis par l’entreprise.

Avantages d’une bonne qualité des données

Amélioration de l’efficacité

Les utilisateurs professionnels et les data scientists n’ont pas à perdre du temps à localiser ou à formater des données à travers des systèmes disparates. Ils peuvent ainsi facilement accéder aux jeux de données et les analyser avec une plus grande confiance. On gagne ainsi un temps précieux, qui aurait autrement été perdu en agissant sur des données incomplètes ou inexactes.

Valeur des données accrue

Les données étant formatées de manière cohérente et contextualisées pour l’utilisateur ou l’application, les entreprises peuvent tirer parti de données qui auraient autrement été ignorées.

Collaboration et prise de décision améliorées

La qualité des données permet d’éliminer les incohérences entre les systèmes et les services et d’assurer la cohérence des données entre les processus et les procédures. La collaboration et la prise de décision entre les parties prenantes sont améliorées car elles s’appuient toutes sur les mêmes données.

Réduction des coûts et amélioration de la conformité réglementaire

Des données de haute qualité sont faciles à localiser et à consulter. Comme il n’est pas nécessaire de recréer ou de retrouver des jeux de données, les coûts de main-d’œuvre sont réduits et les erreurs de saisie manuelle sont moins probables. Et comme il est facile de stocker dans l’environnement approprié les données de haute qualité et de les collecter et les compiler dans les rapports obligatoires, une organisation peut mieux garantir la conformité et éviter les pénalités réglementaires.

Expérience utilisateur et collaborateur améliorée

Des données de haute qualité fournissent des insights plus précis et plus approfondis qu’une entreprise peut utiliser pour offrir une expérience plus personnalisée et plus percutante à ses employés et à ses clients.

Les six dimensions de la qualité des données

Pour déterminer la qualité des données et attribuer un score global, les analystes évaluent un jeu de données à l’aide de ces six dimensions, également appelées caractéristiques de données :

Précision : les données sont-elles exactes et reflètent-elles des connaissances réelles ? Exhaustivité : les données comprennent-elles toutes les informations pertinentes et disponibles ? Y a-t-il des éléments de données manquants ou des champs vides ? Cohérence : les valeurs des données correspondantes sont-elles identiques d’un endroit à l’autre et d’un environnement à l’autre ? Validité : Les données sont-elles collectées dans le format approprié pour l’utilisation prévue ? Unicité : les données sont-elles dupliquées ou se recoupent-elles avec d’autres données ? Précision : les données sont-elles à jour et facilement disponibles en cas de besoin ?

Plus un jeu de données obtient un score élevé dans chacune de ces dimensions, plus son score global est élevé. Un score global élevé indique qu’un jeu de données est fiable, facilement accessible et pertinent.

Comment améliorer la qualité des données

Voici quelques méthodes et initiatives courantes utilisées par les entreprises pour améliorer la qualité des données :

Profilage des données

Le profilage des données, également connu sous le nom d’évaluation de la qualité des données, est le processus d’audit des données d’une entreprise dans leur état actuel. Cela permet de découvrir les erreurs, les inexactitudes, les lacunes, les données incohérentes, les doublons et les obstacles à l’accessibilité. Les outils de qualité des données peuvent être utilisés pour profiler les jeux de données et détecter les anomalies de données qui doivent être corrigées.

Nettoyage des données

Le nettoyage des données consiste à résoudre les problèmes de qualité des données et les incohérences détectés lors du profilage des données. Cela inclut la déduplication des jeux de données, afin que plusieurs entrées de données n’existent pas involontairement à différents emplacements.

Standardisation des données

Il s’agit du processus consistant à mettre en conformité les actifs de données disparates et le big data non structuré dans un format cohérent qui garantit que les données sont complètes et prêtes à l’emploi, quelle que soit la source des données. Pour normaliser les données, des business rules sont appliquées pour garantir la conformité des jeux de données aux normes et aux besoins d’une entreprise.

Géocodage

Le géocodage est le processus d’ajout de métadonnées de localisation aux jeux de données d’une entreprise. En étiquetant les données avec des coordonnées géographiques pour suivre d’où elles proviennent, où elles ont été et où elles résident, une entreprise peut garantir le respect des normes nationales et mondiales en matière de données géographiques. Par exemple, les métadonnées géographiques peuvent aider une entreprise à assurer la conformité de sa gestion des données client avec le RGPD.

Correspondance ou liaison

Il s’agit de la méthode d’identification, de fusion et de résolution des données en double ou redondantes.

Contrôle de la qualité des données

Maintenir une bonne qualité des données nécessite une gestion continue de la qualité des données. Le contrôle de la qualité des données consiste à revoir les jeux de données précédemment notés et à les réévaluer sur la base des six dimensions de la qualité des données. De nombreux analystes de données utilisent un tableau de bord de qualité des données pour visualiser et suivre les KPI de qualité des données.

Validation par lots et en temps réel

Il s’agit du déploiement de règles de validation des données dans toutes les applications et tous les types de données à l’échelle, afin de garantir que tous les jeux de données respectent des normes spécifiques. Cette méthode peut être effectuée périodiquement par lots ou en continu en temps réel grâce à des processus tels que la capture des données modifiées.

Master Data Management

La gestion des données consiste à créer et à maintenir un registre de données centralisé à l’échelle de l’entreprise, où toutes les données sont cataloguées et suivies. Cela donne à l’entreprise un emplacement unique pour visualiser et évaluer rapidement ses jeux de données, quel que soit l’endroit où se trouvent ces données ou leur type. Par exemple, les données client, les informations relatives à la chaîne d’approvisionnement et les données marketing résideraient toutes dans un environnement MDM.