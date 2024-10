Ces dernières années ont été marquées par une prolifération explosive des unités de self-stockage. Ces grands entrepôts ont vu le jour à l'échelle nationale et constituent un secteur en plein essor pour une raison bien précise : l'individu moyen possède aujourd'hui plus de biens qu'il ne sait qu'en faire.

Le monde de l'informatique connaît une situation similaire : nous faisons face à une explosion de données. Même les objets du quotidien, apparemment simples, génèrent régulièrement des données grâce aux fonctionnalités de l'Internet des objets (IdO). Jamais dans l’histoire autant de données n’ont été créées, collectées et analysées, et jamais autant de gestionnaires n’ont été confrontés au défi de leur stockage. Et jamais autant de gestionnaires de données n'ont été confrontés au problème du stockage d'une telle quantité de données.

Une entreprise peut ne pas prendre la mesure de l'ampleur du problème au début, mais finira par devoir trouver des solutions de stockage supplémentaires. À mesure que l’entreprise grandit, elle peut se retrouver dépassée par son système de stockage, nécessitant ainsi de nouveaux investissements. Inévitablement, l’entreprise se lassera de cette course et cherchera une option plus économique et simplifiée, ce qui nous amène à la déduplication des données.

Bien que de nombreuses organisations aient recours à la déduplication dans le cadre de leur gestion des données, peu d'entre elles comprennent véritablement en quoi consiste ce processus et ce qu'il vise à accomplir. Démystifions donc la déduplication et voyons comment elle fonctionne. Démystifions donc la déduplication et expliquons le fonctionnement de la déduplication des données.