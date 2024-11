Les CPU sont de très petites puces, et pourtant, il y a très peu de choses qu’elles ne peuvent pas faire. Une brève enquête révèle les secteurs qui dépendent le plus des CPU :

Électronique grand public

Bon nombre des entreprises les plus rentables au monde, comme Apple, fabriquent des appareils pour le secteur de l’électronique grand public. La demande galopante de plateformes informatiques personnelles (comme les smartphones, les ordinateurs portables et les consoles de jeu) a entraîné une augmentation massive et continue de l’utilisation des CPU. En prime, les appareils électroménagers se dotant de plus en plus de la technologie Ido (Internet des objets), les CPU sont désormais intégrés dans les réfrigérateurs, les thermostats, les systèmes de sécurité et bien plus encore.

Analyses de données

L’objectif de l’analyse des données est de transformer les données brutes en un récit compréhensible répondant aux objectifs de l’entreprise. La première étape de ce processus consiste à rassembler et à nettoyer les données. Les CPU jouent un rôle essentiel dans ces activités, car ils servent d’unités de traitement informatique principales. De plus, de par leurs fréquences d’horloge élevées, les CPU sont parfaitement à même de gérer la recherche et la récupération rapides d’informations requises pour l’analyse de données.

Défense et espace

Le CPU est le véritable pilier des systèmes de défense modernes. L’arsenal de sécurité de tout pays aspirant à devenir une puissance mondiale doit reposer sur des ordinateurs modernes. De même, les prouesses de l’humanité dans l’exploration spatiale n’auraient jamais pu être réalisées sans CPU pour gérer la complexité informatique immense des calculs des distances et des itinéraires des vols spatiaux. L’espace pose un défi unique pour l’intégrité physique des ordinateurs, qui doivent être renforcés pour résister aux radiations des puissants rayons solaires.

Services financiers

Tout comme le domaine de l’analyse de données, les entreprises fintech dépendent des CPU pour traiter rapidement et efficacement d’énormes quantités d’informations financières. En exécutant des analyses avancées sur de telles données, puis en y appliquant une gamme de scénarios différents, les systèmes de gestion des risques qui tournent grâce à la puissance des CPU peuvent aider les institutions financières à réduire leurs pertes. Les CPU jouent également un autre rôle majeur dans cet effort : ils permettent d’identifier les anomalies et de détecter les fraudes.

Soins de santé

Presque tous les secteurs d’activité bénéficient de la rapidité des CPU, mais aucun ne bénéficie d’un avantage aussi important que les soins de santé, où des vies sont littéralement en jeu et où le respect des délais est un enjeu critique. Au-delà de la capacité à transférer rapidement des informations vitales sur les patients entre les prestataires, les processeurs permettent d’automatiser la commande et le suivi des ordonnances et d’autres fournitures. Les ordinateurs peuvent également créer des modèles 3D pré-chirurgicaux d’organes et aider les pathologistes à étudier les maladies.

Fabrication

L’utilisation de semi-conducteurs a radicalement transformé la fabrication, en synchronisant l’entrée des matériaux et en améliorant le contrôle de la qualité. La fabrication est également révolutionnée par la fabrication assistée par ordinateur (FAO), qui consiste à confier la gestion des opérations de production industrielle à des systèmes informatiques pilotés par des processeurs. La FAO utilise les connexions directes ou indirectes qui existent entre le CPU et les opérations de production pour programmer, contrôler et gérer les activités de fabrication.

Télécommunications

Le secteur des télécommunications propose ses propres produits de base (appareils de technologie de la communication), mais il apporte également une aide importante à d’autres secteurs. Ces cas d’utilisation comprennent la réalisation de transactions numériques (pour les services financiers) et l’assistance aux soins de santé en soutenant les chirurgies robotiques grâce à des capacités de précision et à des mises à jour de données. En outre, les processeurs sont essentiels au fonctionnement des véhicules autonomes, qui s’appuient sur les signaux de télécommunications pour la navigation.