Après avoir migré des applications vers le cloud, une entreprise doit disposer d'un moyen de gérer son nouvel écosystème, de l'unifier du point de vue de l'assistance et des coûts, et de contrôler les risques et la sécurité. Une solution complète couvrant l'ensemble du cycle de vie de l'adoption du cloud, de la stratégie à la mise en œuvre, et offrant une vue verticalement intégrée des applications, de l'infrastructure et des opérations est nécessaire. Conscient de la nécessité de disposer de services cloud dédiés, Lloyds Banking Group a signé un contrat de 10 ans avec IBM. Dans le cadre du contrat, IBM fournira des offres cloud dédiées, hébergées en toute sécurité dans les centres de données Lloyds et IBM au Royaume-Uni, et gèrera les services de migration des applications vers le nouveau cloud.

La méthodologie de livraison des solutions cloud IBM repose sur une plateforme d’analyse de bout en bout sur laquelle les leçons tirées ont été converties en modèles, en règles et en autres analyses analytiques. La solution fournit une approche systématique de la migration vers le cloud à toutes ses phases, de la collecte des données à l’exécution de la migration et même aux activités post-migration.

