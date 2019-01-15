Plus que jamais, les entreprises de services financiers doivent impérativement migrer vers le cloud.
Les nouvelles exigences des clients et des actionnaires, ainsi que les contraintes réglementaires croissantes, obligent les organisations à se doter d'un écosystème informatique capable d'offrir davantage d'agilité, d'innovation et de personnalisation. Pour ceux qui hésitent pour des questions de sécurité, de confidentialité des données et de conformité, voici cinq clés de la migration vers le cloud afin de réduire le risque d’utilisation du cloud computing dans le secteur bancaire.
De nombreux clients se présentent sans stratégie, et commencer une migration vers le cloud sans cela serait un risque d’échec. Les entreprises doivent développer des stratégies capables de répondre à leurs besoins métier spécifiques, tels que la rapidité et l’agilité pour gérer les transactions financières des clients tout en garantissant la conformité réglementaire. Pour ce faire, veuillez réaliser une analyse de portefeuille afin d'examiner les systèmes, applications et processus actuels et d'acquérir une compréhension approfondie de l'environnement informatique et d'un workload. Veillez à utiliser des outils qui collectent des informations dans un format cohérent afin de ne pas aboutir à une analyse incomplète.
Avant de déplacer des applications, déterminez lesquelles conviennent le mieux au cloud. Les applications compatibles avec le cloud peuvent inclure des applications standardisées, des workloads autonomes et des applications développées à l'aide d'une architecture orientée services. Procédez à une évaluation complète de l'ensemble du portefeuille de services financiers de l'organisation avant de choisir un environnement cible. Pour les applications qui ne peuvent pas être migrées ou modernisées, telles que celles qui nécessitent un haut degré de personnalisation, intégrez-les dans un processus de gestion du cycle de vie des applications où leur existence doit être justifiée périodiquement. Idéalement, créez un échéancier pour remplacer ou retirer ces applications à terme.
Le cœur de métier d'une entreprise de services financiers réside dans les services financiers, et non dans la migration vers le cloud. Il est donc préférable de collaborer avec des professionnels du cloud possédant une expertise en matière de migration. Alors que la migration vers le cloud consistait auparavant en une opération de type « lift-and-shift » qui capitalisait sur les économies d'infrastructure, elle inclut désormais l'adaptation et la modernisation des applications afin qu'elles fonctionnent dans un environnement informatique hybride, généralement multicloud. Pour obtenir l'expertise et la technologie de migration vers le cloud nécessaires pour leur déplacement vers un cloud privé IBM, la banque néerlandaise ABN Amro a signé un contrat de 10 ans avec IBM pour gérer, standardiser et simplifier son infrastructure informatique. La solution cloud fournit des outils, des accélérateurs, des capacités cognitives et des bonnes pratiques sectorielles basées sur une méthodologie de livraison basée sur des décennies d’expérience dans le conseil en migration vers le cloud. Regardez la vidéo pour en savoir plus sur la manière dont les investissements d'ABN Amro apportent davantage de flexibilité, d'agilité et de rapidité à l'entreprise.
Le secteur des services financiers regorge d’informations personnelles et financières sensibles. Dans des environnements aussi réglementés, la perte d’intégrité des données pourrait avoir de graves conséquences. Heureusement, l'utilisation d'outils de transfert de fichiers appropriés et les bonnes pratiques suivantes, spécifiques à la plateforme, peuvent contribuer à atténuer considérablement ce risque.
En plus de prévenir la perte de données, mettez en place un moyen de valider vos processus métier et de vous assurer que la migration vers le cloud a préservé la valeur métier et les opérations. Il est essentiel de disposer d’une bonne sauvegarde pour pouvoir comparer les données. De plus, assurez-vous que le prestataire de services que vous choisissez possède une expertise en matière de processus de validation.
Après avoir migré des applications vers le cloud, une entreprise doit disposer d'un moyen de gérer son nouvel écosystème, de l'unifier du point de vue de l'assistance et des coûts, et de contrôler les risques et la sécurité. Une solution complète couvrant l'ensemble du cycle de vie de l'adoption du cloud, de la stratégie à la mise en œuvre, et offrant une vue verticalement intégrée des applications, de l'infrastructure et des opérations est nécessaire. Conscient de la nécessité de disposer de services cloud dédiés, Lloyds Banking Group a signé un contrat de 10 ans avec IBM. Dans le cadre du contrat, IBM fournira des offres cloud dédiées, hébergées en toute sécurité dans les centres de données Lloyds et IBM au Royaume-Uni, et gèrera les services de migration des applications vers le nouveau cloud.
La méthodologie de livraison des solutions cloud IBM repose sur une plateforme d’analyse de bout en bout sur laquelle les leçons tirées ont été converties en modèles, en règles et en autres analyses analytiques. La solution fournit une approche systématique de la migration vers le cloud à toutes ses phases, de la collecte des données à l’exécution de la migration et même aux activités post-migration.
En savoir plus sur la façon dont les clients IBM adoptent le cloud pour relever les défis commerciaux à venir.
