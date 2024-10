L’histoire du changement climatique

Dans les années 1930, l’ingénieur vapeur et scientifique amateur anglais Guy Callendar a recueilli et analysé des informations historiques sur les températures et des mesures de dioxyde de carbone provenant du monde entier, établissant une augmentation de 0,3 degré Celsius des températures en surface et une augmentation de 6 % du dioxyde de carbone dans l’atmosphère entre 1880 et 1935. Pour relier les deux tendances, M. Callendar a amélioré les équations d’Arrhenius et a effectué ses propres calculs. Il a finalement conclu que l’évolution des niveaux de dioxyde de carbone, causée par la combustion de combustibles fossiles, était à l’origine de la moitié de l’augmentation de la température terrestre entre 1880 et 1935.

Mais, comme Svante Arrhenius, les perspectives de Guy Callendar sur l’évolution du climat étaient prometteuses : il prévoyait une augmentation de la production agricole dans l’hémisphère nord et la prévention de futures périodes glaciaires.[4] Dans les années 1950 cependant, certains scientifiques adoptent un ton nettement différent. Lors d’une présentation devant l’American Geophysical Union en 1953, le physicien Gilbert Plass a fait les gros titres lorsqu’il annonça que les émissions de dioxyde de carbone d’origine anthropique augmenteraient la température à la surface de la Terre à un rythme de 1,5 degré par siècle.5

Plus tard au cours de la même décennie, l’océanographe et climatologue américain Roger Revelle a montré que les océans, considérés comme ayant un effet modérateur sur la quantité de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, absorbaient les gaz beaucoup plus lentement qu’on ne le pensait jusque-là. Le collègue de M. Revelle, Charles David Keeling, a établi une station de surveillance du dioxyde de carbone à Hawaï. Ses mesures sur le volcan Mauna Loa ont conduit à la courbe éponyme de Keeling, une série de données à long terme montrant des niveaux croissants des volumes de dioxyde de carbone qui a ensuite été saluée pour préparer « le terrain pour les préoccupations actuelles majeures eu égard au changement climatique ».6