La comptabilisation complète et précise des indicateurs de performance en matière de développement durable de GPT a été l’un des principaux domaines optimisés par l’IBM Envizi ESG Suite.

« Nous avions accumulé plus de 10 systèmes différents pour gérer et surveiller la consommation d’eau et d’énergie. Nous cherchions une solution pour les regrouper, et Envizi nous l’a apportée. Envizi offre un système centralisé pour la production de rapports et la surveillance, le tout sur une plateforme avec une connexion et une interface uniques pour toutes nos équipes. Si nous voulons évaluer l’impact que nous avons sur l’environnement, nous avons besoin de bonnes informations sous forme de données afin de prendre de bonnes décisions », explique S. Ford.

Les puissantes fonctions d’acquisition, de normalisation et de structuration des données de l’IBM Envizi ESG Suite ont joué un rôle essentiel pour fournir à l’équipe responsable du développement durable un accès transparent à plusieurs sources et formats de données environnementales. « Les données d’Envizi alimentent nos systèmes de gestion environnementale ou sont extraites dans les tableaux de bord de l’entreprise avec les données financières ou de location, et il s’agit là d’une évolution particulièrement importante. Les données relatives à l’énergie, à l’eau, aux matériaux et au recyclage peuvent ainsi être considérées comme aussi fiables et accessibles que les données financières et de location, qui sont au cœur de notre activité », souligne S. Ford.

S. Ford explique en outre pourquoi il est si important de disposer de données environnementales fiables : « Je m’occupe de 120 propriétés, je n’ai pas le temps de chercher les erreurs. La plupart des gens se rendent compte qu’il manque des données lorsque quelque chose ne va pas, mais avec Envizi, je génère simplement un rapport sur les données manquantes pour savoir exactement où se trouvent les problèmes. Et lorsque nous produisons des rapports NGERS, GRI, NABERS ou pour les équipes internes, les capacités d’étiquetage [des données] d’Envizi nous permettent de soumettre les mêmes données de différentes manières, nous épargnant ainsi une perte de temps inutile. »

En 2021, GPT est parvenu à réduire ses émissions de 82 % par rapport à son niveau de référence de 2005 (lien externe à ibm.com). Pour l’entreprise, les données financières ont permis de prendre des décisions plus judicieuses non seulement en matière de réduction des émissions et d’efficacité énergétique, mais également dans des domaines connexes tels que les achats. « Si je passais mon temps à rechercher des données, je ne pourrais élaborer de stratégie d’achat. Bon nombre de mes homologues sont contraints de dépenser beaucoup plus d’argent à cause de cela », indique S. Ford.

Pour tenter de quantifier les résultats, son équipe a récemment réalisé quelques calculs. « Nous avons constaté que nos coûts énergétiques augmenteraient de près de 50 millions de dollars par an si nous éliminions nos gains d’efficacité et nos économies en matière d’achats. Cela signifie que nous dépenserions environ trois fois plus pour notre énergie, et c’est le deuxième poste le plus important de notre entreprise », précise S. Ford.

Grâce à des données fiables sur le développement durable, GPT a également su exploiter la puissance de la transparence ESG. Le tableau de bord environnemental de GPT en est le parfait exemple. Il s’agit d’un « package de données » numériques et publiques basé sur les données collectées et gérées par IBM Envizi qui résume les performances des actifs de GPT en les comparant au niveau de référence de 2005 et aux évaluations et certifications actuelles. « Pour n’importe quel point de données, nous sommes capables de remonter jusqu’aux documents qui attestent de leur validité dans Envizi, » ajoute S. Ford.