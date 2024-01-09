IBM DataStage simplifie l’intégration des données en combinant divers outils, vous permettant d’extraire, d’organiser, de transformer et de stocker sans effort les données nécessaires aux modèles d’entraînement à l’IA dans un environnement cloud hybride. Les spécialistes des données, quel que soit leur niveau de compétence, peuvent interagir avec l’outil à l’aide d’interfaces graphiques no-code ou accéder aux API avec un code personnalisé guidé.

La nouvelle option d’exécution à distance DataStage as a Service Anywhere offre une flexibilité d’exécution pour l’exécution des transformations de vos données. Elle vous permet d’utiliser le moteur parallèle où que vous soyez, vous donnant ainsi un contrôle sans précédent sur son emplacement. DataStage as a Service Anywhere se manifeste comme un conteneur léger, permettant d’exécuter toutes les capacités de transformation des données dans n’importe quel environnement. Cela vous permet d’éviter de nombreux pièges liés à une mauvaise ingestion de données lorsque vous effectuez l’intégration, le nettoyage et le prétraitement des données dans votre cloud privé virtuel. Avec DataStage, vous gardez un contrôle total sur la sécurité, la qualité des données et l’efficacité, en répondant à tous vos besoins en matière de données pour les initiatives d’IA générative.

Bien qu’il n’y ait pratiquement aucune limite à ce qui peut être réalisé avec l’IA générative, il y a des limites sur les données qu’un modèle utilise, et ces données peuvent également faire toute la différence.