L’émergence de l’IA générative a incité plusieurs entreprises de premier plan à restreindre son utilisation en raison du mauvais traitement des données internes sensibles. Selon CNN, certaines entreprises ont imposé des interdictions internes sur les outils d’IA générative alors qu’elles cherchent à mieux comprendre la technologie et beaucoup ont également bloqué l’utilisation de ChatGPT interne.
Les entreprises acceptent encore souvent le risque lié à l’utilisation de données internes lorsqu’elles découvrent de grands modèles linguistiques (LLM), car ce sont ces données contextuelles qui permettent aux LLM de passer de connaissances générales à des connaissances spécifiques à un domaine. Dans le cycle de développement de l’IA générative ou de l’IA traditionnelle, l’ingestion de données constitue le point d’entrée. Dans ce cas, des données brutes adaptées aux besoins de l’entreprise peuvent être collectées, prétraitées, masquées et transformées dans un format adapté aux LLM ou à d’autres modèles. À l’heure actuelle, il n’existe aucun processus standardisé pour surmonter les défis de l’ingestion de données, mais la précision du modèle en dépend.
L’ingestion de données doit être effectuée correctement dès le départ, car une mauvaise gestion peut entraîner une multitude de nouveaux problèmes. Le travail de base des données d’entraînement dans un modèle IA est comparable au pilotage d’un avion. Si l’angle de décollage est d’un seul degré, vous risquez d’atterrir sur un tout nouveau continent.
L’ensemble du pipeline de l’IA générative dépend des pipelines de données qui l’alimentent, ce qui impose de prendre les bonnes précautions.
IBM DataStage simplifie l’intégration des données en combinant divers outils, vous permettant d’extraire, d’organiser, de transformer et de stocker sans effort les données nécessaires aux modèles d’entraînement à l’IA dans un environnement cloud hybride. Les spécialistes des données, quel que soit leur niveau de compétence, peuvent interagir avec l’outil à l’aide d’interfaces graphiques no-code ou accéder aux API avec un code personnalisé guidé.
La nouvelle option d’exécution à distance DataStage as a Service Anywhere offre une flexibilité d’exécution pour l’exécution des transformations de vos données. Elle vous permet d’utiliser le moteur parallèle où que vous soyez, vous donnant ainsi un contrôle sans précédent sur son emplacement. DataStage as a Service Anywhere se manifeste comme un conteneur léger, permettant d’exécuter toutes les capacités de transformation des données dans n’importe quel environnement. Cela vous permet d’éviter de nombreux pièges liés à une mauvaise ingestion de données lorsque vous effectuez l’intégration, le nettoyage et le prétraitement des données dans votre cloud privé virtuel. Avec DataStage, vous gardez un contrôle total sur la sécurité, la qualité des données et l’efficacité, en répondant à tous vos besoins en matière de données pour les initiatives d’IA générative.
Bien qu’il n’y ait pratiquement aucune limite à ce qui peut être réalisé avec l’IA générative, il y a des limites sur les données qu’un modèle utilise, et ces données peuvent également faire toute la différence.
