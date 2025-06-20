L’avenir est programmable : comment l’informatique générative pourrait réinventer les logiciels

L’idée n’est pas née en un clin d’œil. Elle est apparue lentement, à travers les fils de discussion Slack et les conversations dans les couloirs, une refonte silencieuse de la façon dont les machines raisonnent. Quelque part entre le chaos du prompting et les aspirations de l’automatisation, un nouveau concept a pris forme. Il pourrait redéfinir non seulement l’intelligence artificielle, mais aussi les logiciels eux-mêmes.

Le postulat est audacieux : et si nous cessions de traiter les grands modèles de langage comme des chatbots mystérieux pour les traiter comme des infrastructures programmables ? IBM désigne cette discipline émergente sous le nom d’informatique générative ; un terme et un cadre de travail développés par ses chercheurs pour définir une nouvelle approche de travail avec les modèles IA. Il s’agit de repenser la manière dont les modèles IA sont intégrés dans les systèmes, non pas comme des oracles, mais comme des composants contrôlés et modulaires. En cas de succès, cela pourrait marquer un tournant pour le développement de l’IA, la conception de logiciels et les technologies d’entreprise.

David Cox, directeur de la recherche d’IBM, a déclaré à IBM Think, à l’occasion d’un entretien, qu’il avait inventé le terme de l’informatique générative pour décrire le changement qu’il constate dans le développement de l’IA. Ce n’est ni une marque ni un produit. Il s’agit d’un changement, d’un mouvement visant à traiter les grands modèles de langage, non pas comme des interlocuteurs intelligents, mais comme des éléments programmables. Oubliez les tours de magie. C’est de l’ingénierie logicielle.

« Ce n’est pas que les LLM remplacent la programmation, précise-t-il, mais qu’ils deviennent une nouvelle forme de primitive de programmation. »

Aujourd’hui, interagir avec un grand modèle de langage donne souvent l’impression de faire appel à un oracle capricieux. Modifiez légèrement une phrase dans un prompt, et le résultat change de cap. Rédigez un prompt long comme une dissertation, puis espérez, priez, insistez. C’est un art, à la manière dont l’astrologie est un art : insaisissable, interprétatif et parfois profond. Mais pour les banques, les hôpitaux et les gouvernements, le mysticisme n’est pas viable à grande échelle.

« Vous tapez quelque chose et vous obtenez une réponse différente selon la manière dont vous l’avez formulée », a déclaré Ruchir Puri, scientifique en chef d’IBM Research, dans une interview accordée à IBM Think. « C’est comme aux débuts de la recherche en ligne. Nous sommes encore à l’époque où une virgule peut modifier le résultat. On ne peut pas gérer une entreprise de cette façon. »

M. Puri décrit un monde dans lequel les entreprises sont confrontées non seulement à des hallucinations, mais aussi à un manque de fiabilité dans la manière dont les modèles traitent les cas limites. « Nous parlons beaucoup d’hallucinations », a-t-il dit, « mais le plus grave, c’est que les modèles ne garantissent pas d’exécuter correctement les instructions. Vous modifiez un mot dans un prompt, et vous ne savez pas ce que vous obtiendrez. » C’est, selon lui, l’antithèse de l’ingénierie.