Libérer la puissance de l’IA générative grâce à l’automatisation intelligente

Pour les dirigeants d’entreprise qui cherchent à appliquer l’IA générative au sein de leur entreprise, il peut être difficile de déterminer par où commencer, ce qui évoluera facilement et ce qui leur offrira le meilleur ROI. Mais la réponse est peut-être beaucoup plus simple qu’il n’y paraît : l’automatisation. Lorsque l’IA est intégrée à une technologie d’automatisation, on parle d’« automatisation intelligente », et c’est un moyen efficace pour les entreprises de mettre en œuvre l’IA générative.
L’IBM Institute for Business Value a récemment publié sa dernière étude mondiale, intitulée « Saisir l’opportunité de l’IA et de l’automatisation », une analyse de 2 000 entretiens avec de dirigeants de tous les secteurs d’activité, qui révèle que la direction des entreprises reconnaît les avantages opérationnels, et finalement financiers, de l’automatisation intelligente. Selon le rapport, 92 % des dirigeants interrogés prévoient de numériser les workflows de leur entreprise et de tirer parti de l’automatisation alimentée par l’IA d’ici 2026.
À mesure que les entreprises entreprennent des efforts de transformation numérique et intègrent les données et la technologie dans l’ensemble de leurs opérations et processus, elles créent la possibilité d’automatiser les initiatives métier (qu’elles soient petites ou grandes) telles que les tâches administratives, les workflows, la surveillance et l’intégration entre les plateformes. Parallèlement, la transformation numérique augmente également considérablement la complexité des systèmes, des plateformes et des infrastructures technologiques sur lesquels les entreprises fonctionnent. Il n’est donc pas surprenant que les services informatiques aient été à la pointe de l’automatisation. L’étude montre que les dirigeants s’attendent à ce que les taux d’automatisation dans la gestion des services informatiques, DevSecOps et la gestion des opérations informatiques doublent ou plus au cours des trois prochaines années.
Par exemple, une fois qu’une entreprise est suffisamment avancée dans sa transformation numérique, ses systèmes peuvent devenir si complexes (compte tenu de la grande quantités de données et de la vitesse de circulation de ces données) qu’il est presque impossible pour les ingénieurs de les surveiller seuls. C’est un domaine où l’automatisation n’est pas préférable, mais impérative pour l’entreprise. Le bon outil d’automatisation peut surveiller d’énormes quantités d’informations plus rapidement que n’importe quel cerveau humain et alerter les ingénieurs sur des problèmes en fonction de règles prédéfinies concernant la consommation d’énergie, la capacité de stockage, les coûts et d’autres facteurs critiques pour l’entreprise.
Maintenant, appliquez l’IA générative à une technologie d’automatisation déjà efficace. L’IA générative ne consiste pas seulement à surveiller, mais aussi à repérer et à apprendre les formes. Il ne s’agit pas seulement d’alerter les ingénieurs d’un problème, mais aussi de rédiger des rapports sur les causes probables et de suggérer des solutions, le tout avant même que le problème survienne.
Les services informatiques peuvent sembler être le lieu idéal pour observer le retour sur investissement de l’automatisation intelligente, compte tenu de la quantité impressionnante de données produites à une vitesse impossible à traiter en temps réel par le cerveau humain. Toutefois, les unités commerciales des entreprises se complexifient en même temps que les systèmes informatiques.
Alors, dans quels autres domaines la combinaison de l’IA générative et de l’automatisation s’avère-t-elle révolutionnaire ? Tous les services et tous les employés sont désormais censés traiter plus d’informations plus rapidement et gérer plus de données à l’aide d’outils et de plateformes parfois incompatibles. L’automatisation peut être tout aussi utile pour rationaliser les processus et éliminer la pénibilité des tâches répétitives pour ces équipes que pour l’informatique, mais il existe un obstacle important : les équipes non techniques ne disposent pas des compétences nécessaires pour programmer des automatisations.
Désormais, l’application de l’IA générative à l’outil d’automatisation apporte la solution en permettant aux employés non techniques d’utiliser le langage naturel pour programmer ce qu’ils souhaitent automatiser. De nombreux chefs d’entreprise réfléchissent à la manière dont ils peuvent mettre en œuvre la technologie sur le lieu de travail afin d’autonomiser leurs employés et de décupler leur productivité. En effet, 54 % des dirigeants interrogés ont déclaré qu’ils évaluaient le rôle de l’automatisation et de l’IA dans la mise en place de nouvelles méthodes de travail.
La transformation numérique est nécessaire aux entreprises pour survivre dans l’économie mondiale actuelle, qui est concurrentielle et évolue rapidement. Elle peut apporter de la complexité, mais ouvre également la voie à l’automatisation et à l’application de l’IA générative. Les chefs d’entreprise qui souhaitent trouver des moyens d’appliquer l’IA générative devraient commencer par examiner les domaines dans lesquels l’automatisation pourrait avoir - ou a peut-être déjà - un impact marqué dans leur organisation.
L’étude a révélé que 8 dirigeants sur 10 s’accordent à dire que les avantages de l’IA générative valent les risques potentiels. Lorsque l’on prend conscience de la puissance de l’IA générative et de l’automatisation, on comprend aisément pourquoi.
