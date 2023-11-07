Libérer la puissance de l’IA générative grâce à l’automatisation intelligente

À mesure que les entreprises entreprennent des efforts de transformation numérique et intègrent les données et la technologie dans l’ensemble de leurs opérations et processus, elles créent la possibilité d’automatiser les initiatives métier (qu’elles soient petites ou grandes) telles que les tâches administratives, les workflows, la surveillance et l’intégration entre les plateformes. Parallèlement, la transformation numérique augmente également considérablement la complexité des systèmes, des plateformes et des infrastructures technologiques sur lesquels les entreprises fonctionnent. Il n’est donc pas surprenant que les services informatiques aient été à la pointe de l’automatisation. L’étude montre que les dirigeants s’attendent à ce que les taux d’automatisation dans la gestion des services informatiques, DevSecOps et la gestion des opérations informatiques doublent ou plus au cours des trois prochaines années.

Par exemple, une fois qu’une entreprise est suffisamment avancée dans sa transformation numérique, ses systèmes peuvent devenir si complexes (compte tenu de la grande quantités de données et de la vitesse de circulation de ces données) qu’il est presque impossible pour les ingénieurs de les surveiller seuls. C’est un domaine où l’automatisation n’est pas préférable, mais impérative pour l’entreprise. Le bon outil d’automatisation peut surveiller d’énormes quantités d’informations plus rapidement que n’importe quel cerveau humain et alerter les ingénieurs sur des problèmes en fonction de règles prédéfinies concernant la consommation d’énergie, la capacité de stockage, les coûts et d’autres facteurs critiques pour l’entreprise.

Maintenant, appliquez l’IA générative à une technologie d’automatisation déjà efficace. L’IA générative ne consiste pas seulement à surveiller, mais aussi à repérer et à apprendre les formes. Il ne s’agit pas seulement d’alerter les ingénieurs d’un problème, mais aussi de rédiger des rapports sur les causes probables et de suggérer des solutions, le tout avant même que le problème survienne.

Les services informatiques peuvent sembler être le lieu idéal pour observer le retour sur investissement de l’automatisation intelligente, compte tenu de la quantité impressionnante de données produites à une vitesse impossible à traiter en temps réel par le cerveau humain. Toutefois, les unités commerciales des entreprises se complexifient en même temps que les systèmes informatiques.