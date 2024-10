Tendance : intelligence artificielle et machine learning

Nous entrons dans la deuxième année d’adoption généralisée des outils d’IA générative. Dans ce cadre, les entreprises s’intéressent de plus en plus à la manière dont elles peuvent appliquer l’ensemble des technologies d’intelligence artificielle (IA) et de machine learning (ML) pour améliorer leurs processus métier. Une enquête récente de l’IBM Institute for Business Value a révélé que trois PDG sur quatre estiment que posséder l’IA générative la plus avancée procure un avantage concurrentiel certain.

Manifestement, dans les années à venir, l’IA présentera de nombreux cas d’utilisation où elle complétera les activités humaines et rationalisera les tâches, au lieu d’éliminer de larges pans de la main-d’œuvre. Par exemple, l’IA générative en tant que moteur de prompts améliorera l’efficacité en réduisant considérablement le temps nécessaire aux humains pour créer des plans, trouver des idées et découvrir des informations importantes. Elle permettra également de créer des chatbots plus intelligents capables de répondre à des questions simples, améliorant ainsi l’expérience client et libérant les agents qui pourront se consacrer à des problèmes plus importants.

De plus, le machine learning sera un outil incroyablement puissant pour les organisations axées sur les données qui cherchent à mieux tirer parti de leurs pratiques d’analyse des données. Par exemple, le ML aidera les entreprises qui dépendent de la chaîne d’approvisionnement à prendre de meilleures décisions, en temps réel. Cela leur permettra de faire face efficacement aux conditions environnementales et de marché qui pourraient ralentir la livraison de matières premières et de produits finis. Néanmoins, les organisations auront toujours besoin d’humains pour décider des actions à entreprendre en fonction des données analytiques obtenues par ML.

Tendance : automatisation

Comme l’IA et le ML, l’automatisation sera un moteur incontournable de la productivité humaine. Les entreprises en cours de transformation numérique devraient découvrir de larges pans de tâches manuelles qui peuvent et doivent être automatisées. Par exemple, l’automatisation robotisée des processus (RPA) peut automatiser les activités e-commerce telles que le traitement des commandes, la gestion des stocks et la résolution des problèmes des clients.

Tendance : cloud computing

Les entreprises ont passé ces dernières années à migrer vers le cloud. Qu’elles optent pour le cloud public, le cloud privé ou un environnement multicloud, elles éliminent la lourde charge que représente la maintenance de leurs propres centres de données. Les fournisseurs de services cloud emploient des technologies cloud pour assurer la disponibilité et la sécurité, afin que les entreprises puissent se concentrer sur leur cœur de métier.

Tendance : cybersécurité

En raison du déplacement en ligne de nombreux services, les entreprises sont davantage exposées aux attaques numériques. Celles qui disposent d’anciens systèmes conçus pour une main-d’œuvre moins distribuée auront probablement des difficultés à adapter leur posture de sécurité à l’environnement moderne. L’une des façons de prendre en compte les considérations de cybersécurité consiste à adopter une approche de type « shift-left ». Celle-ci implique de déplacer les questions de cybersécurité au début du cycle de développement, en les intégrant plus directement dans le code.

La blockchain est une autre façon pour les entreprises d’expérimenter des mesures de sécurité avancées afin d’améliorer l’intégrité des données et sécuriser les transactions.

Tendance : edge computing et Internet des objets

Les appareils plus distribués nécessiteront une interconnectivité accrue pour créer de la valeur. L’Internet des objets (IdO) permet l’interconnexion et la communication entre les différentes technologies. Par exemple, les fabricants peuvent utiliser l’IdO dans leurs usines pour savoir quand leurs machines ont besoin d’être réparées, ce que l’on appelle la maintenance préventive. L’edge computing renforce l’efficacité et la puissance de l’IdO en rapprochant les applications d’entreprise des sources de données comme les appareils IdO ou les serveurs locaux de périphérie.

Tendance : transformations dans tous les secteurs

Les transformations numériques affectent différents secteurs d’activité de manière unique. Par exemple, les hôpitaux et les prestataires de soins de santé ont profité de la pandémie pour repenser l’ensemble de leurs pratiques. Les crédits et les ressources ont été réaffectés pour établir de puissants services de télésanté, comme la vidéoconférence, et améliorer l’accès des patients aux dossiers médicaux. Mais cela a nécessité des investissements importants dans la protection des données et le renforcement de la cybersécurité, compte tenu des conséquences catastrophiques qu’entraînerait une violation de données contenant des informations médicales sensibles.

Les fournisseurs de services financiers ont augmenté leur utilisation des API pour pouvoir accéder à des écosystèmes plus vastes et se connecter avec davantage de partenaires. Les entreprises B2C ont trouvé des moyens d’étendre l’expérience client à l’aide des outils numériques, comme lorsque Wimbledon a créé des commentaires vocaux générés par l’IA sur les clips vidéo de l’application et du site Web du tournoi.

Tendance : low code ou no code

La transformation numérique modifie entièrement le développement technologique grâce à l’apparition d’approches de codage plus visuelles. Le low code aide l’équipe DevOps en simplifiant certains aspects du codage et le no code permet aux utilisateurs non-développeurs d’intégrer le processus de développement. Une telle approche illustre la manière dont la transformation numérique associe des avancées technologiques, comme la création d’un codage visuel, à des changements culturels. Cette évolution rend le développement plus accessible aux non-technologues, en brisant les silos et en encourageant tout le monde à participer à l’élaboration de produits et de solutions.

Tendance : télétravail

L’évolution vers une main-d’œuvre distribuée avait déjà commencé avant la pandémie. Alors que certaines entreprises demandent aux employés de retourner au bureau à temps plein, beaucoup optent pour un mode de travail hybride ou entièrement à distance. Les équipes doivent donc repenser leurs workflows, la manière dont elles suivent des éléments tels que la productivité et les présences, ainsi que la mise en œuvre des technologies numériques nécessaires pour effectuer leur travail. Par exemple, les organisations peuvent avoir besoin de mettre en place un réseau privé virtuel (VPN) plus robuste et plus puissant pour permettre aux employés de se connecter et d’accéder aux documents sensibles.